Alan Shearer sofreu um acidente de moto causado por um buraco na estrada; lenda do Newcastle mostra ferimentos graves

O ícone de 55 anos compartilhou uma série de atualizações com seus seguidores no Instagram, mostrando as consequências físicas do acidente. Shearer postou imagens de seu antebraço e bíceps bastante arranhados enquanto descansava em casa, seguidas por uma foto de sua perna que mostrava escoriações profundas cobrindo tanto o joelho quanto a canela.

O maior artilheiro de todos os tempos da Premier League não escondeu o que causou o acidente, apontando o dedo para o estado das estradas. Acompanhando as imagens de seus ferimentos, o ex-capitão do Magpies escreveu uma avaliação direta da situação: “Ai. Buracos na estrada de bicicleta não são nada bons!!!”

Alan Shearer Instagram

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