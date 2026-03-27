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Alan Shearer sofreu um acidente de moto causado por um buraco na estrada; lenda do Newcastle mostra ferimentos graves
Shearer sofre uma queda dolorosa
O ícone de 55 anos compartilhou uma série de atualizações com seus seguidores no Instagram, mostrando as consequências físicas do acidente. Shearer postou imagens de seu antebraço e bíceps bastante arranhados enquanto descansava em casa, seguidas por uma foto de sua perna que mostrava escoriações profundas cobrindo tanto o joelho quanto a canela.
O maior artilheiro de todos os tempos da Premier League não escondeu o que causou o acidente, apontando o dedo para o estado das estradas. Acompanhando as imagens de seus ferimentos, o ex-capitão do Magpies escreveu uma avaliação direta da situação: “Ai. Buracos na estrada de bicicleta não são nada bons!!!”Alan Shearer InstagramAlan Shearer Instagram
Previsões para a Inglaterra na Copa do Mundo
Apesar do contratempo físico, Shearer continuou ativo em suas funções de comentarista, causando recentemente polêmica com sua proposta de escalação titular da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. Numa seleção que priorizou o desempenho atual na Premier League em detrimento da reputação, ele omitiu notavelmente Jude Bellingham e Cole Palmer de seu time titular preferido.
A equipe escolhida por ele contava com Jordan Pickford no gol, uma zaga composta por Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa e Lewis Hall, com um meio-campo formado por Declan Rice e Elliot Anderson. Seu quarteto de ataque consistia em Morgan Rogers na função de camisa 10, ladeado por Bukayo Saka e Anthony Gordon, com Harry Kane liderando o ataque.
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Apoiando a visão de Tuchel
O acidente ocorreu enquanto Thomas Tuchel se prepara para seus primeiros grandes desafios com os Três Leões. Ao comentar sobre a enorme convocação de 35 jogadores de Tuchel para os amistosos de março, Shearer disse à Betfair: “Thomas Tuchel obviamente vai fazer alguns ajustes com os jogadores que ele trouxe. Gosto da ideia do que ele fez com a convocatória de 35 jogadores, no sentido de dar um descanso a alguns jogadores em uma partida e, então, os demais entrarem na seguinte.”
Confiança na glória dos Três Leões
Apesar do seu recente azar sobre duas rodas, Shearer está otimista quanto às chances da Inglaterra no cenário mundial.
Ele acredita que a atual safra de talentos é capaz de enfrentar os pesos pesados do futebol internacional. “Acredito que a Inglaterra pode ganhar a Copa do Mundo. Quando você olha para o nosso talento, quando você olha para os jogadores disputando vagas, então sim”, afirmou Shearer.