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GFX Roy Keane Alan ShearerGetty/GOAL
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

Alan Shearer revela os esforços de Ian Wright e Micah Richards para fazer as pazes com Roy Keane, enquanto a rivalidade entre as lendas do Newcastle e do Manchester United continua acirrada

Newcastle
Manchester United
Premier League
A. Shearer
R. Keane

Alan Shearer falou abertamente sobre sua relação fria com Roy Keane, admitindo que seus colegas comentaristas Ian Wright e Micah Richards têm se esforçado bastante para convencê-lo do caráter do irlandês. A lendária dupla nunca se deu bem durante a carreira de jogadores, e parece que o passar do tempo pouco contribuiu para derreter o gelo entre os dois ícones da Premier League.

  • A batalha dos pesos pesados continua

    Shearer e Keane foram duas das figuras mais explosivas da era de ouro da Premier League, e a lenda do Newcastle United confirmou que a rivalidade entre os dois continua bem viva. Durante uma sessão de perguntas e respostas ao lado de Dion Dublin em Nova York, o ex-capitão da Inglaterra foi questionado sobre sua história com o temperamental ex-capitão do Manchester United.

    Shearer foi direto sobre a relação entre os dois, explicando que a antipatia mútua era resultado de sua natureza competitiva. Ele disse ao público: “Keane e eu nunca tivemos a melhor relação. Eu não o conheço. Mas o que eu diria é que dois dos meus melhores amigos no futebol, Micah Richards e Ian Wright, ambos me dizem que ele é um cara ótimo. Eu apenas me enfrentei a ele em campo. Ele não gostava de mim; eu não gostava dele. Mas não me importo com isso. Não é para gostar dos adversários. É para enfrentá-los.”

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  • Roy Keane Alan ShearerGetty Images Sport

    Negociações de paz nos bastidores

    Embora Keane e Shearer continuem distantes, seus colegas estariam tentando aproximá-los. Wright, que trabalha em estreita colaboração com Keane na ITV, e Richards, que apresenta ao lado de Shearer na BBC, mantêm uma amizade próxima com o irlandês. Segundo Shearer, os dois têm tentado frequentemente fazê-lo mudar de opinião sobre seu antigo adversário, insistindo que Keane é uma pessoa diferente quando não está diante das câmeras.

    A dinâmica se complica ainda mais pelo fato de que Keane e Shearer estão atualmente representando emissoras rivais na Copa do Mundo.

  • A transferência para o United que nunca aconteceu

    A história entre os dois poderia ter sido bem diferente se uma transferência sensacional tivesse se concretizado em 1996. É sabido que Shearer esteve prestes a deixar o Blackburn Rovers para se juntar ao United, uma transferência que o teria levado a dividir o vestiário com Keane. O atacante chegou até a encontrar uma casa na região de Manchester antes que uma intervenção dramática mudasse o curso da história do futebol inglês.

    O técnico do Newcastle, Kevin Keegan, fez um apelo de última hora no Aeroporto de Manchester, conseguindo convencer o garoto local a retornar ao St. James’ Park por uma quantia que, na época, era um recorde mundial: 15 milhões de libras. Embora o acordo tenha consolidado o status de lenda de Shearer no Nordeste, ele garantiu que sua relação com Keane continuasse sendo de competição acirrada, em vez de camaradagem, no gramado de Old Trafford.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Analisando as chances da Inglaterra na Copa do Mundo

    Além das rivalidades pessoais, Shearer também compartilhou suas opiniões sobre a atual seleção inglesa e suas perspectivas de acabar com a seca de títulos de 60 anos do país. Fazendo comparações com o ataque de sua época, que contava com nomes como Teddy Sheringham e Robbie Fowler, Shearer questionou se o elenco atual tem profundidade suficiente para chegar até o fim na América do Norte.

    Ele destacou a forte dependência do capitão Harry Kane, afirmando: “Temos Harry [Kane], Ollie Watkins e Ivan Toney, o que não é um grande grupo de atacantes centrais. Duvido que a profundidade do nosso elenco seja suficiente para ganhar a Copa do Mundo, embora possamos chegar longe se o Harry jogar incrivelmente bem e marcar gols – ele é a nossa superestrela. Não é ciência espacial: se ele não marcar, pode ser um torneio realmente decepcionante. Eu adoraria que fosse a Inglaterra, mas não acho que tenhamos o suficiente, e acho que a França vai ganhar a final.”

    A Inglaterra inicia oficialmente sua busca pela glória na Copa do Mundo, enfrentando uma forte seleção da Croácia em Dallas antes de enfrentar Gana e encerrar sua campanha na fase de grupos contra o Panamá.