Alan Shearer revela os esforços de Ian Wright e Micah Richards para fazer as pazes com Roy Keane, enquanto a rivalidade entre as lendas do Newcastle e do Manchester United continua acirrada

Shearer e Keane foram duas das figuras mais explosivas da era de ouro da Premier League, e a lenda do Newcastle United confirmou que a rivalidade entre os dois continua bem viva. Durante uma sessão de perguntas e respostas ao lado de Dion Dublin em Nova York, o ex-capitão da Inglaterra foi questionado sobre sua história com o temperamental ex-capitão do Manchester United.

Shearer foi direto sobre a relação entre os dois, explicando que a antipatia mútua era resultado de sua natureza competitiva. Ele disse ao público: “Keane e eu nunca tivemos a melhor relação. Eu não o conheço. Mas o que eu diria é que dois dos meus melhores amigos no futebol, Micah Richards e Ian Wright, ambos me dizem que ele é um cara ótimo. Eu apenas me enfrentei a ele em campo. Ele não gostava de mim; eu não gostava dele. Mas não me importo com isso. Não é para gostar dos adversários. É para enfrentá-los.”