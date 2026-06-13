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Alan Shearer revela os esforços de Ian Wright e Micah Richards para fazer as pazes com Roy Keane, enquanto a rivalidade entre as lendas do Newcastle e do Manchester United continua acirrada
A batalha dos pesos pesados continua
Shearer e Keane foram duas das figuras mais explosivas da era de ouro da Premier League, e a lenda do Newcastle United confirmou que a rivalidade entre os dois continua bem viva. Durante uma sessão de perguntas e respostas ao lado de Dion Dublin em Nova York, o ex-capitão da Inglaterra foi questionado sobre sua história com o temperamental ex-capitão do Manchester United.
Shearer foi direto sobre a relação entre os dois, explicando que a antipatia mútua era resultado de sua natureza competitiva. Ele disse ao público: “Keane e eu nunca tivemos a melhor relação. Eu não o conheço. Mas o que eu diria é que dois dos meus melhores amigos no futebol, Micah Richards e Ian Wright, ambos me dizem que ele é um cara ótimo. Eu apenas me enfrentei a ele em campo. Ele não gostava de mim; eu não gostava dele. Mas não me importo com isso. Não é para gostar dos adversários. É para enfrentá-los.”
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Negociações de paz nos bastidores
Embora Keane e Shearer continuem distantes, seus colegas estariam tentando aproximá-los. Wright, que trabalha em estreita colaboração com Keane na ITV, e Richards, que apresenta ao lado de Shearer na BBC, mantêm uma amizade próxima com o irlandês. Segundo Shearer, os dois têm tentado frequentemente fazê-lo mudar de opinião sobre seu antigo adversário, insistindo que Keane é uma pessoa diferente quando não está diante das câmeras.
A dinâmica se complica ainda mais pelo fato de que Keane e Shearer estão atualmente representando emissoras rivais na Copa do Mundo.
A transferência para o United que nunca aconteceu
A história entre os dois poderia ter sido bem diferente se uma transferência sensacional tivesse se concretizado em 1996. É sabido que Shearer esteve prestes a deixar o Blackburn Rovers para se juntar ao United, uma transferência que o teria levado a dividir o vestiário com Keane. O atacante chegou até a encontrar uma casa na região de Manchester antes que uma intervenção dramática mudasse o curso da história do futebol inglês.
O técnico do Newcastle, Kevin Keegan, fez um apelo de última hora no Aeroporto de Manchester, conseguindo convencer o garoto local a retornar ao St. James’ Park por uma quantia que, na época, era um recorde mundial: 15 milhões de libras. Embora o acordo tenha consolidado o status de lenda de Shearer no Nordeste, ele garantiu que sua relação com Keane continuasse sendo de competição acirrada, em vez de camaradagem, no gramado de Old Trafford.
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Analisando as chances da Inglaterra na Copa do Mundo
Além das rivalidades pessoais, Shearer também compartilhou suas opiniões sobre a atual seleção inglesa e suas perspectivas de acabar com a seca de títulos de 60 anos do país. Fazendo comparações com o ataque de sua época, que contava com nomes como Teddy Sheringham e Robbie Fowler, Shearer questionou se o elenco atual tem profundidade suficiente para chegar até o fim na América do Norte.
Ele destacou a forte dependência do capitão Harry Kane, afirmando: “Temos Harry [Kane], Ollie Watkins e Ivan Toney, o que não é um grande grupo de atacantes centrais. Duvido que a profundidade do nosso elenco seja suficiente para ganhar a Copa do Mundo, embora possamos chegar longe se o Harry jogar incrivelmente bem e marcar gols – ele é a nossa superestrela. Não é ciência espacial: se ele não marcar, pode ser um torneio realmente decepcionante. Eu adoraria que fosse a Inglaterra, mas não acho que tenhamos o suficiente, e acho que a França vai ganhar a final.”
A Inglaterra inicia oficialmente sua busca pela glória na Copa do Mundo, enfrentando uma forte seleção da Croácia em Dallas antes de enfrentar Gana e encerrar sua campanha na fase de grupos contra o Panamá.