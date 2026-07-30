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Alan Shearer questiona o "momento estranho" da saída de Eddie Howe, enquanto ídolo do Newcastle reage à notícia chocante
“Momento estranho” para uma saída de Tyneside
Shearer admitiu estar surpreso com a saída repentina de Howe, questionando por que a decisão foi tomada tão perto do início da temporada. Em entrevista à Betfair, o ex-atacante do Newcastle deu sua reação imediata à notícia bombástica de que Howe deve deixar o cargo após quase cinco anos no comando.
"Estou muito, muito surpreso com a notícia de que Eddie Howe está deixando o Newcastle", disse Shearer. "Acho que é um momento estranho, faltando três semanas para o início da nova temporada.
"Não sei o que aconteceu, se foi no fim da última temporada, se foi durante o verão, se ele sente que não podem continuar vendendo seus melhores jogadores. Fui levado a acreditar que foi uma decisão do Eddie sair."
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Um legado de glória na Copa da Liga Inglesa
Apesar de sua confusão com a saída, Shearer não demorou a elogiar o trabalho que Howe fez desde que assumiu um clube que encarava o rebaixamento em 2021. O técnico encerrou de forma marcante a espera de 70 anos do clube por um grande troféu ao vencer a Copa da Liga em 2025. Shearer refletiu sobre o impacto emocional que Howe teve sobre a torcida, afirmando: "O que eu diria é obrigado. Obrigado ao Eddie pelo que ele nos deu. Ele me deu o meu melhor dia como torcedor do Newcastle com aquele dia em Wembley. Ele nos deu algumas noites incríveis na Champions League que nunca, jamais vamos esquecer.
"Ele fez um trabalho maravilhoso no Newcastle. Foi uma trajetória incrível. Acho que o trabalho que ele fez foi inacreditável a partir de onde ele nos tirou quando chegou, havia uma ameaça real de rebaixamento. Ele colocou a casa em ordem. Depois nos fez subir na tabela. Depois trouxe alguns jogadores maravilhosos. Depois nos levou a uma final; fomos derrotados nessa final, mas depois nos levou de volta e nos deu o dia pelo qual tanto ansiávamos.
"Aconteça o que acontecer agora, os torcedores do Newcastle sempre serão gratos pelo que ele nos deu naquele dia."
Temores sobre um êxodo no elenco
A saída acontece em um momento de grande turbulência, com várias estrelas já a caminho da porta de saída. Shearer manifestou preocupação de que a perda do técnico possa desencadear ainda mais instabilidade entre os talentos de elite que permanecem no elenco.
"Não acho que isso passe uma boa imagem do que está acontecendo neste momento com o Newcastle", acrescentou. "Estamos vendendo todos os nossos melhores jogadores. Os torcedores estão vendo [Alexander] Isak sair, os torcedores estão vendo [Sandro] Tonali sair, os torcedores estão vendo [Anthony] Gordon sair.
"Meu palpite é que provavelmente é só uma questão de tempo até Bruno [Guimaraes] sair, porque ele vai olhar para o que está acontecendo com todos esses jogadores, vai olhar para o que está acontecendo com Eddie e pensar: 'Bem, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista dele, acho que vou ser o próximo.'"
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O desafio que Matthias Jaissle enfrenta
Com relatos sugerindo que o técnico do Al-Ahli, Matthias Jaissle, é o favorito para assumir o cargo, Shearer pediu cautela em relação à nomeação do treinador de 38 anos. Embora o alemão tenha desfrutado de sucesso na Áustria e na Arábia Saudita, uma mudança para a Premier League representa um salto monumental em termos de pressão e escrutínio.
Ele alertou: "Acho que temos de ter cuidado, se for esse o caso, para não exagerar. Claramente, ele é muito jovem e inexperiente. A Premier League é uma liga monstruosa. É uma tarefa enorme para qualquer um chegar e assumir depois do que Eddie fez."
No fim das contas, o ídolo do Newcastle está desesperado para ver o clube encontrar algum senso de calma após um período de intensa volatilidade no mercado de transferências e no departamento técnico. "O que eu gostaria é de estabilidade", concluiu Shearer. "Eu gostaria de manter nossos melhores jogadores, mas eu entendo, e vejo isso do ponto de vista deles agora, que eles vão olhar para a situação e pensar: 'Espera aí, o que está acontecendo neste clube de futebol?' E eu entendo isso. Então, eu gostaria de alguma estabilidade."
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