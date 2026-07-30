Apesar de sua confusão com a saída, Shearer não demorou a elogiar o trabalho que Howe fez desde que assumiu um clube que encarava o rebaixamento em 2021. O técnico encerrou de forma marcante a espera de 70 anos do clube por um grande troféu ao vencer a Copa da Liga em 2025. Shearer refletiu sobre o impacto emocional que Howe teve sobre a torcida, afirmando: "O que eu diria é obrigado. Obrigado ao Eddie pelo que ele nos deu. Ele me deu o meu melhor dia como torcedor do Newcastle com aquele dia em Wembley. Ele nos deu algumas noites incríveis na Champions League que nunca, jamais vamos esquecer.

"Ele fez um trabalho maravilhoso no Newcastle. Foi uma trajetória incrível. Acho que o trabalho que ele fez foi inacreditável a partir de onde ele nos tirou quando chegou, havia uma ameaça real de rebaixamento. Ele colocou a casa em ordem. Depois nos fez subir na tabela. Depois trouxe alguns jogadores maravilhosos. Depois nos levou a uma final; fomos derrotados nessa final, mas depois nos levou de volta e nos deu o dia pelo qual tanto ansiávamos.

"Aconteça o que acontecer agora, os torcedores do Newcastle sempre serão gratos pelo que ele nos deu naquele dia."