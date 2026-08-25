Getty Images
Traduzido por
Alan Shearer pede que o Arsenal "agarre" Julián Alvarez para garantir domínio na Premier League
Chance de atacar
Shearer deu ao Arsenal uma grande esperança de contratar Alvarez antes do fim da janela de transferências, insistindo que o atacante do Atletico seria uma contratação para ganhar o título. O Arsenal segue interessado em seu alvo de longa data, que expressou o desejo de deixar o clube para se transferir para o rival espanhol Barcelona.
No entanto, o Atletico é compreensivelmente relutante em vender um jogador de destaque a um rival direto, abrindo a porta para o Arsenal atravessar o negócio. O Metro sugere que o atacante suavizou sua posição sobre se mudar para o norte de Londres depois de inicialmente favorecer o Camp Nou. O time de Mikel Arteta está buscando reforços para o ataque depois que a contratação de £64 milhões, Viktor Gyokeres, teve uma campanha de estreia irregular no Emirates Stadium.
- Getty Images
Shearer aposta em título
O ex-atacante da Inglaterra Shearer acredita que o Arsenal está perfeitamente posicionado para capitalizar a tensão entre Atlético e Barça. Falando no podcast The Rest is Football, o maior artilheiro da história da Premier League explicou por que o Arsenal pode garantir a contratação do campeão da Copa do Mundo.
"Temos ouvido falar de muita pressão do Barcelona e da relutância do Atlético", explicou Shearer. "Parece que o pensamento deles pode ser: 'Se tivermos que vender, não vamos vender para vocês [Barça]'.
"Talvez haja uma pequena oportunidade, ou uma pequena janela, para o Arsenal contratá-lo, você imaginaria. E, se fizer isso, está resolvido, por sinal [a corrida pelo título da Premier League]."
Torcedores do Atlético se voltam contra Alvarez
A situação em torno de Alvarez atingiu um novo fundo do poço na noite de domingo, quando ele foi muito vaiado pela própria torcida durante o empate do Atletico com o Villarreal em La Liga. A torcida está profundamente insatisfeita com o desejo do atacante de garantir uma controversa transferência para o Barcelona.
Alvarez provou seu valor desde a transferência de £82 milhões do Manchester City, marcando 49 gols em 107 partidas ao longo de duas temporadas em Madri. Apesar de ter conquistado títulos consecutivos da liga durante seu tempo na Inglaterra, seu progresso no Etihad Stadium foi bloqueado pelo astro Erling Haaland.
Micah Richards também pediu que o Arsenal testasse a firmeza do Atletico, dizendo: "Eu realmente iria atrás de um atacante se fosse o Arsenal, e todos nós vimos a situação de Alvarez no Atletico. Ele foi vaiado pela própria torcida outro dia e há relatos de que quer ir para o Barcelona. Mas o Atletico vai vendê-lo para o Barcelona?
"Talvez seja um caso de o Arsenal entrar sorrateiramente nessa e fazer uma oferta. Claramente, ele não está feliz. Se o Arsenal tivesse Alvarez, ele levaria o time a outro patamar."
- Getty Images
Levando o Arsenal para o próximo nível
Com Alvarez claramente insatisfeito em Madri, uma proposta formal do Arsenal poderia representar uma solução rápida para todas as partes. O Arsenal já vive grande fase depois de conquistar o troféu da Premier League na temporada passada pela primeira vez desde 2004, além de também chegar à final da Champions League. A chegada de um vencedor comprovado como Alvarez só aumentaria ainda mais o temor de seus rivais domésticos.
O time de Arteta já começou a defesa do título de forma perfeita, garantindo uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o recém-promovido Coventry City. Garantir Alvarez antes do prazo final daria um enorme impulso para o restante da campanha.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.