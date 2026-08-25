A situação em torno de Alvarez atingiu um novo fundo do poço na noite de domingo, quando ele foi muito vaiado pela própria torcida durante o empate do Atletico com o Villarreal em La Liga. A torcida está profundamente insatisfeita com o desejo do atacante de garantir uma controversa transferência para o Barcelona.

Alvarez provou seu valor desde a transferência de £82 milhões do Manchester City, marcando 49 gols em 107 partidas ao longo de duas temporadas em Madri. Apesar de ter conquistado títulos consecutivos da liga durante seu tempo na Inglaterra, seu progresso no Etihad Stadium foi bloqueado pelo astro Erling Haaland.

Micah Richards também pediu que o Arsenal testasse a firmeza do Atletico, dizendo: "Eu realmente iria atrás de um atacante se fosse o Arsenal, e todos nós vimos a situação de Alvarez no Atletico. Ele foi vaiado pela própria torcida outro dia e há relatos de que quer ir para o Barcelona. Mas o Atletico vai vendê-lo para o Barcelona?

"Talvez seja um caso de o Arsenal entrar sorrateiramente nessa e fazer uma oferta. Claramente, ele não está feliz. Se o Arsenal tivesse Alvarez, ele levaria o time a outro patamar."