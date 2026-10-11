O Chelsea teve uma atuação implacável no sábado, goleando o Bournemouth por 5 a 1 pela Premier League. Os donos da casa dominaram desde o apito inicial em Stamford Bridge e conquistaram três pontos importantíssimos.

Jordan Henderson abriu o placar antes dos dois minutos, em uma estreia em casa inesquecível, e Morgan Rogers logo ampliou a vantagem. Joao Pedro marcou duas vezes, uma antes e outra depois de um gol de Evanilson, do Bournemouth, em um lance confuso.

Henderson selou a vitória contundente aos 70 minutos com uma cobrança de falta espetacular. O resultado deu um grande impulso ao time de Xabi Alonso, que subiu na tabela do campeonato.