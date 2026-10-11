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Yosua Arya
Traduzido por

Alan Shearer elogia Moises Caicedo como volante “durão” após o Chelsea desmontar o Bournemouth

M. Caicedo
Chelsea
Chelsea x Bournemouth
Bournemouth
Premier League

Alan Shearer fez elogios especiais a Moises Caicedo após a vitória contundente do Chelsea por 5 a 1 sobre o Bournemouth pela Premier League. O ex-atacante destacou a disposição do meio-campista para fazer o trabalho menos vistoso, o que permitiu que seus companheiros de ataque brilhassem.

  • Chelsea vence com autoridade em casa

    O Chelsea teve uma atuação implacável no sábado, goleando o Bournemouth por 5 a 1 pela Premier League. Os donos da casa dominaram desde o apito inicial em Stamford Bridge e conquistaram três pontos importantíssimos.

    Jordan Henderson abriu o placar antes dos dois minutos, em uma estreia em casa inesquecível, e Morgan Rogers logo ampliou a vantagem. Joao Pedro marcou duas vezes, uma antes e outra depois de um gol de Evanilson, do Bournemouth, em um lance confuso.

    Henderson selou a vitória contundente aos 70 minutos com uma cobrança de falta espetacular. O resultado deu um grande impulso ao time de Xabi Alonso, que subiu na tabela do campeonato.

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    Shearer destaca volante excepcional

    Apesar do espetáculo ofensivo, Shearer concentrou sua análise no Match of the Day no retorno de Caicedo. O equatoriano havia disputado apenas 14 minutos nesta temporada devido a uma lesão na panturrilha, mas não mostrou nenhum sinal de falta de ritmo.

    Shearer elogiou o meio-campista por fazer o trabalho “sujo” e proteger a defesa do Chelsea. O ex-atacante do Newcastle destacou que Caicedo faz uma enorme diferença para a equipe com sua capacidade em todos os aspectos do jogo.

    “O trio de ataque foi brilhante mais uma vez, assim como Jordan Henderson”, explicou Shearer. “Mas Caicedo faz uma diferença enorme para este Chelsea por causa de sua experiência e de sua capacidade no meio-campo, tanto defensivamente quanto ao recuperar a bola. Ele faz tudo parecer muito simples, mas o que faz é muito eficiente.”

  • Caicedo dá liberdade aos companheiros de ataque

    A cobertura defensiva de Caicedo foi fundamental para os jogadores de ataque do Chelsea, especialmente por dar a Henderson liberdade para avançar. O raciocínio rápido do meio-campista ficou evidente quando ele iniciou a jogada do primeiro gol. Shearer destacou esse lance para ilustrar a influência de Caicedo em campo.

    “É simples, mas, quando ele recebe a bola… sua primeira ideia é jogar para a frente”, acrescentou. “O Chelsea toma a iniciativa, e a sintonia e o entrosamento dele permitem que Henderson [avance], porque sabe quem está atrás dele, sabe que tem alguém lhe dando cobertura e proteção. Foi um chute maravilhoso de Henderson, mas tudo começa com Caicedo recuperando a bola e jogando para a frente.”

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Chelsea se prepara para duelo decisivo contra o Everton

    A vitória contundente sobre o Bournemouth levou o Chelsea à quinta posição na tabela da Premier League. O time está logo atrás do rival londrino Brentford pelo saldo de gols.

    Alonso e seu elenco tentarão manter o bom momento nos próximos jogos. O Chelsea volta a campo pela Premier League no próximo fim de semana, quando visita o Everton. O aguardado confronto será disputado no Hill Dickinson Stadium.

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