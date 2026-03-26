Alan Shearer divulga seu time titular da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, com a ausência do craque do Real Madrid, Jude Bellingham

Numa escolha que certamente suscitará debate em todo o país, Shearer optou por deixar de fora algumas das estrelas internacionais mais consagradas da Inglaterra de sua escalação titular preferida para a Copa do Mundo de 2026. Destacam-se, em particular, a sensação do Real Madrid, Bellingham, e o craque do Chelsea, Palmer, que não foram selecionados, já que ele prefere um meio-campo e um ataque baseados no desempenho atual na Premier League.

O time titular escolhido por Shearer mantém Jordan Pickford no gol, protegido por uma zaga de quatro formada por Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa e o lateral-esquerdo do Newcastle, Lewis Hall. No meio-campo, Declan Rice faz dupla com Elliot Anderson, com Morgan Rogers atuando na função criativa de camisa 10. O ataque é composto por Bukayo Saka e Anthony Gordon nas pontas, apoiando o capitão Harry Kane no centro.

O time titular da Inglaterra de Shearer para a Copa do Mundo: Pickford; James, Guehi, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Saka, Rogers, Gordon; Kane