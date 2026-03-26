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Alan Shearer divulga seu time titular da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, com a ausência do craque do Real Madrid, Jude Bellingham
Nomes de destaque ausentes do time titular de Shearer
Numa escolha que certamente suscitará debate em todo o país, Shearer optou por deixar de fora algumas das estrelas internacionais mais consagradas da Inglaterra de sua escalação titular preferida para a Copa do Mundo de 2026. Destacam-se, em particular, a sensação do Real Madrid, Bellingham, e o craque do Chelsea, Palmer, que não foram selecionados, já que ele prefere um meio-campo e um ataque baseados no desempenho atual na Premier League.
O time titular escolhido por Shearer mantém Jordan Pickford no gol, protegido por uma zaga de quatro formada por Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa e o lateral-esquerdo do Newcastle, Lewis Hall. No meio-campo, Declan Rice faz dupla com Elliot Anderson, com Morgan Rogers atuando na função criativa de camisa 10. O ataque é composto por Bukayo Saka e Anthony Gordon nas pontas, apoiando o capitão Harry Kane no centro.
O time titular da Inglaterra de Shearer para a Copa do Mundo: Pickford; James, Guehi, Konsa, Hall; Rice, Anderson; Saka, Rogers, Gordon; Kane
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Uma oportunidade de ouro para estrelas em ascensão
Com Tuchel se preparando para comandar os Três Leões no torneio na América do Norte, Shearer acredita que a atual janela de convocatórias serve como uma oportunidade crucial para aqueles que estão fora do núcleo titular. Ele observou que, embora o técnico alemão provavelmente já tenha uma estrutura em mente, a porta permanece entreaberta para mudanças de última hora.
“Thomas Tuchel obviamente vai fazer alguns ajustes com os jogadores que ele convocou”, disse Shearer àBetfair. “Gosto da ideia do que ele fez com o elenco de 35 jogadores, dando a alguns um descanso em uma partida e colocando os demais na seguinte. Vai ser difícil avaliar onde estamos, porque acho que haverá muitos jogadores em qualquer um dos 11 que talvez nem estejam no elenco de 26 jogadores que ele levará para os EUA, México e Canadá.
“Mas o que isso faz é dar uma boa oportunidade para um ou dois. Acho que ele já tem em mente a grande maioria de quem quer levar, mas pode haver uma vaga para um ou dois que consigam dar um impulso de última hora.”
A busca pelo domínio global
As expectativas estão em alta à medida que a Inglaterra entra na era Tuchel. Shearer demonstrou confiança na profundidade do elenco, sugerindo que o conjunto de talentos é suficiente para finalmente pôr fim à longa espera do país por um título importante desde 1966.
“Acredito que a Inglaterra pode ganhar a Copa do Mundo”, acrescentou ele. “Quando você olha para o nosso talento, quando você olha para os jogadores disputando vagas, então sim. Se você analisar o elenco, então sim, a Inglaterra tem uma chance muito, muito boa de ganhar. Mas, por outro lado, a França também tem, assim como a Espanha, além de outras seleções que vão pensar que estão na mesma situação.”
“A França tem uma quantidade enorme de talento e a Espanha também tem uma quantidade absurda de talento. Assim como Portugal. Todos eles estarão vendo o que estamos vendo e, obviamente, claramente apenas um pode ganhar, mas entramos nessa com uma chance real e concreta.”
- AFP
E agora?
Durante esta pausa para os jogos internacionais, os Três Leões enfrentarão o Uruguai no dia 27 de março, seguido de uma partida contra o Japão três dias depois. A Inglaterra está no Grupo L da próxima Copa do Mundo, ao lado da Croácia, Gana e Panamá.