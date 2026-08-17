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Alan Pardew afirma que o Arsenal está "muito acima" dos rivais da Premier League após o triunfo na Supercopa da Inglaterra
Decisão por taça desperta otimismo
O Arsenal fez uma atuação absolutamente dominante para atropelar o City de Enzo Maresca com uma vitória convincente por 3 a 0, conquistando a Community Shield no Principality Stadium no domingo. O gol relâmpago de Riccardo Calafiori, aos 23 segundos de jogo, deu o tom da partida, antes de os gols de Kai Havertz e Martin Odegaard, ambos com assistências do estreante Christos Tzolis, deixarem o confronto definitivamente fora de alcance. O triunfo garantiu o 18º título da Community Shield na ilustre história do clube do norte de Londres.
- AFP
Meio-campista de destaque recebe elogios
A vitória contundente também foi iluminada por uma estreia segura de Bruno Guimaraes, que imediatamente justificou sua taxa de transferência de £ 75 milhões no coração do meio-campo. Ex-treinador de Newcastle e Crystal Palace, Pardew foi efusivo em seus elogios durante participação na talkSPORT: "É uma contratação excepcional. O que você tem é um jogador que conhece a Premier League, está no mais alto, mais alto nível da Premier League em termos de um meio-campista criativo e consegue brigar quando necessário."
Além das novas chegadas, Pardew destacou que a estabilidade no vestiário e a continuidade tática dão ao Arsenal uma vantagem clara sobre rivais que passam por transições de treinador. Ele acrescentou: "Havia uma palavra sendo usada, continuidade... todos os outros clubes não têm isso, têm novos treinadores, então isso vai ser um grande trunfo para Arteta neste ano.
"Eu não diria que ele terá caminho livre, porque é sempre difícil vencer a Premier League, especialmente de forma consecutiva, e o Arsenal vai tentar fazer isso. Vai ser uma temporada difícil, mas, no momento, é preciso dizer uau, eles parecem estar muito acima [dos demais] neste momento."
Comentarista prevê novas contratações
Depois de sentir o gosto do sucesso de um título, o Arsenal parece bem posicionado para dar sequência ao seu embalo e ainda pode voltar ao mercado em busca de mais uma contratação de peso antes do prazo final, apesar de ter perdido Vinicius Junior após sua recente renovação de contrato com o Real Madrid.
Pardew acredita que o impulso psicológico de ser campeão muda toda a dinâmica ao redor do clube: "Quando você ganha o título, é uma confiança diferente e é algo diferente. Todos esses jogadores já têm a medalha de ouro no armário e agora trouxeram um jogador de meio-campo top, top para somar a isso, e talvez outra grande estrela também possa chegar. Acho que é aí que está a chave: quem vai ser esse próximo jogador do Arsenal? Porque ele pode levá-los a um nível em que ganhem a liga com certa folga."
Avaliando o contraste entre os dois times no domingo, ele acrescentou: "No momento, é cedo demais para tirar conclusões a partir de uma atuação na Community Shield, mas eles voltaram, parecem mentalmente fortes e hoje estavam muito mais ligados do que o Manchester City. O Manchester City pareceu apenas estar cumprindo tabela, talvez esse não seja o foco deles, e o Arsenal foi exatamente o oposto. Isso ficou evidente."
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A estreia no Emirates se aproxima rapidamente
O Arsenal rapidamente volta sua atenção para a defesa do título da Premier League, enquanto recebe o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium na noite de sexta-feira. O time de Arteta estará determinado a levar esse embalo vencedor para a estreia e garantir o máximo de pontos antes que as exigências dos calendários nacional e europeu se imponham. A confiança em alta e a adaptação sem sobressaltos de seus reforços de verão oferecem a plataforma ideal para liderar mais uma investida rumo ao topo do futebol inglês.
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