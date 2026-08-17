Alan Pardew afirma que o Arsenal está "muito acima" dos rivais da Premier League após o triunfo na Supercopa da Inglaterra

Depois de sentir o gosto do sucesso de um título, o Arsenal parece bem posicionado para dar sequência ao seu embalo e ainda pode voltar ao mercado em busca de mais uma contratação de peso antes do prazo final, apesar de ter perdido Vinicius Junior após sua recente renovação de contrato com o Real Madrid.

Pardew acredita que o impulso psicológico de ser campeão muda toda a dinâmica ao redor do clube: "Quando você ganha o título, é uma confiança diferente e é algo diferente. Todos esses jogadores já têm a medalha de ouro no armário e agora trouxeram um jogador de meio-campo top, top para somar a isso, e talvez outra grande estrela também possa chegar. Acho que é aí que está a chave: quem vai ser esse próximo jogador do Arsenal? Porque ele pode levá-los a um nível em que ganhem a liga com certa folga."

Avaliando o contraste entre os dois times no domingo, ele acrescentou: "No momento, é cedo demais para tirar conclusões a partir de uma atuação na Community Shield, mas eles voltaram, parecem mentalmente fortes e hoje estavam muito mais ligados do que o Manchester City. O Manchester City pareceu apenas estar cumprindo tabela, talvez esse não seja o foco deles, e o Arsenal foi exatamente o oposto. Isso ficou evidente."