Alajbegovic, novos contatos entre o Milan e o agente: o Bayer Leverkusen contratou um atacante e define o preço

O jogador bósnio nascido em 2007, que teve um bom desempenho na Copa do Mundo, agrada muito aos rossoneri e, sobretudo, a Ibrahimovic. Que, aos microfones da Fox Sports, comentou assim sobre seu gol no Catar: “A finalização foi linda, sim. A técnica foi perfeita, sim. Mas o que me impressionou foi a confiança antes do gol. A maneira como ele pediu a bola, a maneira como percebeu o momento certo. Os grandes jogadores não esperam pelas oportunidades. Eles as criam. Todos falam do gol, mas, para mim, o gol não é o mais importante. O mais surpreendente é a coragem dele. Um garoto de 18 anos na Copa do Mundo, sob pressão, com milhões de pessoas assistindo, joga como se fosse o dono do estádio. Isso é raro. Muitos jogadores jovens têm talento. O talento está em toda parte. Mas o talento sem personalidade não serve para nada. Quando olhei para Kerim, não vi um jovem jogador que esperava fazer uma boa partida. Vi um jogador que acreditava ser o melhor em campo. As pessoas dirão que este é o início de sua carreira. Talvez. Mas se ele mantiver essa mentalidade, esse gol será lembrado como o momento em que o futebol percebeu quem é Kerim Alajbegović. A Copa do Mundo é o lugar onde nascem as estrelas. Hoje, uma nova estrela surgiu.”



