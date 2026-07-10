Um meia-atacante atrás do atacante. Depois de fechar as contratações de Gila, da Lazio, e de Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, o Milan busca um novo reforço para o setor ofensivo, capaz de elevar o nível qualitativo do elenco. As diretrizes continuam as mesmas: os jogadores a serem considerados devem ser jovens, talentosos e com potencial de revenda. Kōnstantinos Karetsas, do Genk, e Kerim Alajbegović, que atuou no Salzburgo no ano passado, mas pertence ao Bayer Leverkusen, apresentam essas características.
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Alajbegovic, novos contatos entre o Milan e o agente: o Bayer Leverkusen contratou um atacante e define o preço
IBRAHIMOVIC O APOIA
O jogador bósnio nascido em 2007, que teve um bom desempenho na Copa do Mundo, agrada muito aos rossoneri e, sobretudo, a Ibrahimovic. Que, aos microfones da Fox Sports, comentou assim sobre seu gol no Catar: “A finalização foi linda, sim. A técnica foi perfeita, sim. Mas o que me impressionou foi a confiança antes do gol. A maneira como ele pediu a bola, a maneira como percebeu o momento certo. Os grandes jogadores não esperam pelas oportunidades. Eles as criam. Todos falam do gol, mas, para mim, o gol não é o mais importante. O mais surpreendente é a coragem dele. Um garoto de 18 anos na Copa do Mundo, sob pressão, com milhões de pessoas assistindo, joga como se fosse o dono do estádio. Isso é raro. Muitos jogadores jovens têm talento. O talento está em toda parte. Mas o talento sem personalidade não serve para nada. Quando olhei para Kerim, não vi um jovem jogador que esperava fazer uma boa partida. Vi um jogador que acreditava ser o melhor em campo. As pessoas dirão que este é o início de sua carreira. Talvez. Mas se ele mantiver essa mentalidade, esse gol será lembrado como o momento em que o futebol percebeu quem é Kerim Alajbegović. A Copa do Mundo é o lugar onde nascem as estrelas. Hoje, uma nova estrela surgiu.”
CONTATOS CONTÍNUOS
O Milan continua mantendo contato com a equipe de Alajbegović, com quem há a possibilidade de se chegar a um acordo. É verdade que há grande concorrência, tanto na Europa quanto na Itália (Atalanta e Roma), mas o bósnio ficaria feliz em vestir a camisa do Milan, e Cardinale tem argumentos financeiros para convencê-lo a escolher o time rossonero. É mais difícil chegar a um acordo com o Bayer Leverkusen, que no final de março o trouxe de volta à Alemanha, exercendo a opção de compra e pagando ao Salzburgo 8 milhões de euros (o clube o havia vendido em 2024 por 2 milhões de euros). Os alemães, no momento, não pretendem vendê-lo, mas isso é tudo estratégia: se chegasse uma proposta de 30 milhões de euros, eles a levariam em consideração.
A CONTRATAÇÃO DE MOREIRA E A FORTE CONCORRÊNCIA
Autor de 9 gols e 3 assistências em 28 partidas do campeonato austríaco, Alajbegovic é considerado, segundo as declarações, o presente e o futuro do Bayer: “Apesar de sua pouca idade, ele tem sido fundamental para o Salzburgo, apresentando um alto nível de desempenho também em competições internacionais, nas eliminatórias da Liga dos Campeões e nas partidas da Liga Europa”, afirmou o diretor esportivo Simon Rolfes no final de março. “ Temos certeza de que Kerim poderá desempenhar um papel importante também no Bayer 04 Leverkusen nos próximos anos”. Mas não é certo que seja exatamente assim, que ele seja titular imediatamente e, sobretudo, que tenha futuro na BayArena. O Bayer, de fato, investiu 32 milhões de euros para tirar o ponta Afonso Moreira do Olympique de Lyon e conta em seu elenco com jogadores que atuam na mesma posição, como Culbreath, Ben Seghir e Poku. A concorrência pode levá-lo a deixar o clube, com os grandes times, incluindo o Milan, prontos para aproveitar a oportunidade.
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