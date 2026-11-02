Kerim Alajbegovic, atacante nascido em 2007, foi o grande destaque da vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli, com uma boa atuação coroada por seu primeiro gol na Serie A (o segundo com a camisa da Juventus).
No dia seguinte ao jogo contra o Napoli, o bósnio escreveu em suas redes sociais: "Uma noite especial em casa, em um dia especial. Meu primeiro gol na Serie A e uma importante vitória em casa contra o Napoli. Um momento que nunca vou esquecer. Orgulhoso da equipe e grato pela confiança".