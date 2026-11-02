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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Alajbegovic e seu primeiro gol na Serie A: "Uma noite especial, em um dia especial. Nunca vou me esquecer"

Juventus
K. Alajbegovic
Campeonato Italiano

O jogador nascido em 2007 comemora e incentiva: "Vamos continuar pressionando"

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Kerim Alajbegovic, atacante nascido em 2007, foi o grande destaque da vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Napoli, com uma boa atuação coroada por seu primeiro gol na Serie A (o segundo com a camisa da Juventus).

No dia seguinte ao jogo contra o Napoli, o bósnio escreveu em suas redes sociais: "Uma noite especial em casa, em um dia especial. Meu primeiro gol na Serie A e uma importante vitória em casa contra o Napoli. Um momento que nunca vou esquecer. Orgulhoso da equipe e grato pela confiança".

  • Alajbegovic conclui: "Continuamos a pressionar e obrigado pelo apoio incrível. Força, Juve! Até o fim. KM17".

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