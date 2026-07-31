Arfsten se tornou o terceiro jogador da USMNT no elenco do Middlesbrough, todos com ligações com Columbus.

Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe ao playoff de acesso na temporada passada. No fim, o time acabou ficando pelo caminho na final, garantindo sua permanência na Championship nesta temporada.

Para dar sequência à busca por uma vaga na Premier League, o clube recentemente foi ao mercado e contratou Berhalter, do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu assegurar seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.

“Aidan, especialmente, tem me falado sobre o estilo de jogo, a cultura do clube e a torcida daqui”, disse Arfsten. “Ter Aidan e Seb aqui vai tornar a transição mais fácil, porque assinar com um novo clube é sempre algo grande.

“Estou apenas empolgado por ter um novo desafio e ansioso para começar.”