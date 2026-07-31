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Ala da seleção dos EUA e do Columbus Crew, Max Arfsten finaliza transferência de US$ 7,5 para o Middlesbrough
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A transferência
Para contratar Arfsten, o Middlesbrough pagará ao Crew uma taxa de até US$ 7,5 milhões, disseram fontes à GOAL, com esse valor também incluindo adicionais e bônus. O Crew, por sua vez, deve manter uma cláusula de revenda.
O Boro vinha tentando contratar Arfsten há algum tempo antes de fechar o acordo. O clube buscou o defensor/ponta de 25 anos no verão passado, enquanto o time francês Toulouse também fez uma proposta para contratar Arfsten em 2025.
O que foi dito
“Estou muito animado por estar aqui e quero fazer tudo o que puder para deixar essa torcida orgulhosa”, disse Arfsten em comunicado. “Quando ouvi sobre as ambições do clube, como eles são como pessoas e a direção que o clube está seguindo, isso me intrigou.
“Já queria vir para cá há algum tempo e agora mal posso esperar para treinar com a equipe e começar bem.”
- Icon Sportswire
Ligações americanas
Arfsten se tornou o terceiro jogador da USMNT no elenco do Middlesbrough, todos com ligações com Columbus.
Morris se juntou ao clube em 2024 e se tornou uma das peças mais importantes do Boro, ajudando a levar a equipe ao playoff de acesso na temporada passada. No fim, o time acabou ficando pelo caminho na final, garantindo sua permanência na Championship nesta temporada.
Para dar sequência à busca por uma vaga na Premier League, o clube recentemente foi ao mercado e contratou Berhalter, do Vancouver Whitecaps. O contrato de Berhalter estava previsto para expirar no inverno, mas o Boro conseguiu assegurar seus serviços neste verão por uma taxa de cerca de US$ 2 milhões.
“Aidan, especialmente, tem me falado sobre o estilo de jogo, a cultura do clube e a torcida daqui”, disse Arfsten. “Ter Aidan e Seb aqui vai tornar a transição mais fácil, porque assinar com um novo clube é sempre algo grande.
“Estou apenas empolgado por ter um novo desafio e ansioso para começar.”
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A carreira de Arfsten até agora
Arfsten se transformou em um dos melhores alas da MLS nos últimos anos, garantindo convocações para o All-Star em cada um dos dois últimos verões. Escolhido originalmente pelo Crew no Draft da MLS de 2023, a ascensão de Arfsten o levou a estrear pela seleção dos Estados Unidos em 2025. Desde então, ele soma 21 partidas e fez parte da lista da equipe para a Copa do Mundo. Ele jogou uma partida no torneio deste verão, saindo do banco contra a Bélgica.
O que vem a seguir?
O Boro começará os compromissos oficiais com uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Wrexham em 7 de agosto, antes de a temporada da Championship começar em 15 de agosto, contra o Lincoln City.
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