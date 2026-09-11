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Al-Nassr recebe enorme reforço tático antes da busca final de Cristiano Ronaldo pela Champions League
Ronaldo se prepara para retorno à Liga dos Campeões da Ásia
Ronaldo está prestes a iniciar o que pode ser sua última campanha na principal competição continental de clubes da Ásia, a AFC Champions League Elite de 2026-27. O atacante do Al-Nassr está determinado a erguer o troféu antes de encerrar sua carreira lendária.
Espera-se que o técnico Postecoglou faça o rodízio do elenco e limite os minutos das principais estrelas durante a partida de sábado pela Saudi Pro League contra o Al-Khaleej. A medida ocorre antes da estreia continental da equipe, na terça-feira, 15 de setembro, contra o Al Ain.
O Al-Nassr também pode receber um importante reforço tático para o confronto. O ponta Coman busca uma recuperação rápida de uma leve lesão no tendão da coxa para atuar ao lado de Ronaldo.
- Getty Images Sport
Coman mira retorno importante após lesão
Coman sofreu um problema muscular na coxa durante a partida recente do Al-Nassr contra o Al-Ittihad. No entanto, os exames trouxeram notícias positivas, com uma ressonância magnética confirmando que o internacional francês sofreu apenas uma lesão leve.
Segundo o veículo saudita Arriyadiyah, o departamento médico do Al Nassr pode liberar o ponta para retornar a tempo da partida contra o Al Ain. Enquanto segue seu protocolo de recuperação no campo de treino, ele já foi descartado do jogo da liga de sábado.
Coman tem tido um início de temporada frustrante, sem marcar ou dar assistência em seis partidas. Ainda assim, sua capacidade no um contra um e seu serviço seguem sendo componentes vitais do ataque ao lado de Ronaldo.
'Senhor Champions League' busca o último título asiático
Tendo recebido na Europa o apelido de "Sr. Champions League" ao conquistar cinco títulos, Ronaldo está ansioso para adicionar um troféu asiático à sua coleção. A temporada 2026-27 representa sua terceira participação no torneio com o Al-Nassr.
Sua campanha completa de estreia, em 2023-24, terminou com a decepção nas quartas de final nos pênaltis contra o eventual campeão Al Ain, apesar de o atacante ter registrado seis gols e duas assistências em nove partidas.
Ronaldo teve números individuais ainda melhores no ano seguinte, marcando oito gols em oito jogos. No entanto, o Kawasaki Frontale, do Japão, encerrou a campanha do Al Nassr nas semifinais com uma vitória por 3 a 2.
- AFP
Estrelas descansadas focam na redenção continental
Antes de iniciar sua campanha asiática, o Al-Nassr primeiro precisa superar a 7ª rodada da Saudi Pro League contra o Al-Khaleej. Postecoglou vai preservar suas principais estrelas para garantir condição física ideal para o teste continental no meio da semana.
Com Ronaldo tendo sinalizado que esta campanha pode ser sua última como profissional em atividade, o peso da situação não poderia ser maior. Voltar a unir forças com um Coman em forma pode oferecer a fórmula ideal para o sucesso contra velhos conhecidos, o Al Ain.
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