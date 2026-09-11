Ronaldo está prestes a iniciar o que pode ser sua última campanha na principal competição continental de clubes da Ásia, a AFC Champions League Elite de 2026-27. O atacante do Al-Nassr está determinado a erguer o troféu antes de encerrar sua carreira lendária.

Espera-se que o técnico Postecoglou faça o rodízio do elenco e limite os minutos das principais estrelas durante a partida de sábado pela Saudi Pro League contra o Al-Khaleej. A medida ocorre antes da estreia continental da equipe, na terça-feira, 15 de setembro, contra o Al Ain.

O Al-Nassr também pode receber um importante reforço tático para o confronto. O ponta Coman busca uma recuperação rápida de uma leve lesão no tendão da coxa para atuar ao lado de Ronaldo.