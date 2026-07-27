Nos últimos dias, o nome mais sonante que surgiu com mais insistência foi o do ex-Liverpool Darwin Nunez, associado ao Besiktas e a outros clubes europeus. Juntamente com ele, também Karim Benzema já não é considerado intocável – apesar de ter chegado do Al-Ittihad há apenas 6 meses, período em que disputou 13 jogos, marcou 9 golos e deu 5 assistências – e a direção do Al-Hilal já lhe teria proposto, em vão, algumas soluções. Entre elas, a transferência para outra equipa do campeonato saudita (até uma recém-promovida recente), mas o jogador de 87, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, recusou.