É realmente curioso o destino de muitos dos jogadores que se transferiram nos últimos anos para a Saudi Pro League. Nem os campeões mais celebrados são exceção, como o ex-ponta de lança do Real Madrid Karim Benzema (Bola de Ouro 2022), atualmente ao serviço do Al-Hilal, mas em rota de colisão com o seu clube devido às estratégias de mercado da equipa treinada por Simone Inzaghi.
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Al-Hilal, o caso clamoroso de Karim Benzema: chegou ao clube de Simone Inzaghi há apenas 6 meses, e o clube quer livrar-se dele para fazer outras contratações
A posição do Al-Hilal
Segundo o diário espanhol Sport, a cúpula diretiva do Al-Hilal também terá comunicado ao avançado francês a necessidade de encontrar um novo destino para libertar espaço salarial para as novas contratações. Depois de ter arrancado à Roma o ex-extremo ofensivo do West Ham Crysencio Summerville por 80 milhões de euros, o conjunto saudita quer voltar a investir, e de forma pesada, para contratar outro jogador para o ataque. O grande sonho atende pelo nome do colombiano do Bayern Munique Luis Diaz, mas, antes de avançar para entradas, o Al-Hilal quer definir algumas saídas.
BENZEMA FECHA A PORTA
Nos últimos dias, o nome mais sonante que surgiu com mais insistência foi o do ex-Liverpool Darwin Nunez, associado ao Besiktas e a outros clubes europeus. Juntamente com ele, também Karim Benzema já não é considerado intocável – apesar de ter chegado do Al-Ittihad há apenas 6 meses, período em que disputou 13 jogos, marcou 9 golos e deu 5 assistências – e a direção do Al-Hilal já lhe teria proposto, em vão, algumas soluções. Entre elas, a transferência para outra equipa do campeonato saudita (até uma recém-promovida recente), mas o jogador de 87, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, recusou.
SALÁRIO SUPERIOR
Benzema está disposto a cumprir o contrato válido até 30 de junho de 2027 e quer continuar a receber o estratosférico salário de 50 milhões de euros acertado no momento da sua transferência para o Al-Ittihad, equipa da qual tinha decidido despedir-se após dois anos e meio de permanência (chegou vindo do Real Madrid no verão de 2023), uma vez que exigia um salário superior, o mais próximo possível do de Cristiano Ronaldo, o jogador mais bem pago da Saudi Pro League.
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