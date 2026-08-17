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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Al-Hilal mira craque da Inglaterra como sucessor de Karim Benzema em meio a disputa por rescisão contratual

Mercado da bola
K. Benzema
O. Watkins
Al Hilal
Campeonato Saudita
Aston Villa
Premier League
S. Inzaghi

O Al-Hilal se prepara para a vida após Karim Benzema, com o técnico Simone Inzaghi mirando o atacante do Aston Villa Ollie Watkins como seu substituto. No entanto, qualquer acordo pelo internacional inglês segue travado enquanto o clube saudita negocia uma rescisão contratual com pagamento de indenização com o vencedor da Bola de Ouro de 38 anos.

  • Al-Hilal mira Watkins como sucessor de Benzema

    O Al-Hilal já está se preparando para a vida após Benzema nesta janela de transferências de verão. Inzaghi identificou o atacante Watkins, do Aston Villa, como seu principal alvo para liderar o ataque na próxima temporada. Segundo o MaxiFoot, o gigante saudita está considerando se desfazer do francês de 38 anos para rejuvenescer seu elenco.

    No entanto, qualquer investida por Watkins segue estritamente condicionada à resolução da situação contratual em andamento de Benzema. O vencedor da Bola de Ouro de 2022 exige o pagamento integral do último ano de seu contrato antes de concordar com uma rescisão em comum acordo. No momento, essa exigência financeira criou um impasse nas negociações entre o jogador e o Al-Hilal.

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  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzaghi minimiza tensão na beira do campo com Benzema

    Houve tensão durante a vitória do Al-Hilal por 4 a 2 sobre o Al Faisaly na noite de sexta-feira. Apesar de ter marcado mais cedo na partida, Benzema não conseguiu esconder a frustração após ser substituído a 20 minutos do fim pelo jovem Kader Meite. Falando à imprensa depois do jogo, Inzaghi tentou amenizar a polêmica em torno de sua estrela veterana.

    "Conversamos sobre isso depois da partida", disse Inzaghi. "É normal que ele queira jogar todas as partidas, e eu o entendo porque também fui atacante. Naquele momento, tínhamos outro jovem jogador disponível, Kader Meite, que representa o futuro do clube. Eu estava brincando com Karim depois do jogo, e tenho uma relação respeitosa com ele. Ele não é apenas um grande campeão, mas também um grande profissional."

  • Projeto de rejuvenescimento por trás de uma possível saída

    Apesar dos comentários diplomáticos de Inzaghi após a partida, o mesmo relatório indica que a diretoria do Al-Hilal segue determinada a rescindir o contrato de Benzema. A decisão é motivada pelos rígidos limites de cota para jogadores estrangeiros impostos em toda a Saudi Pro League.

    A cúpula do clube quer reduzir a média de idade do elenco antes da próxima temporada. Segundo o AS, Inzaghi vê Watkins, de 30 anos, como um candidato ideal depois de o atacante da Inglaterra marcar 21 gols em 55 partidas pelo Villa na temporada 2025-26.

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    Impasse continua sobre os termos finais do pagamento

    O que acontece a seguir depende inteiramente das negociações financeiras entre Benzema e os dirigentes do clube. O Al-Hilal não pode avançar com investidas formais por Watkins até que o veterano francês libere uma vaga de jogador estrangeiro.

    Se Benzema aceitar um acordo de rescisão, o Al-Hilal vai acelerar imediatamente sua investida por Watkins. Até que um acordo seja fechado, o ex-capitão do Real Madrid segue como jogador do Al-Hilal, apesar dos claros sinais de uma separação no verão.

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