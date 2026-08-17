Houve tensão durante a vitória do Al-Hilal por 4 a 2 sobre o Al Faisaly na noite de sexta-feira. Apesar de ter marcado mais cedo na partida, Benzema não conseguiu esconder a frustração após ser substituído a 20 minutos do fim pelo jovem Kader Meite. Falando à imprensa depois do jogo, Inzaghi tentou amenizar a polêmica em torno de sua estrela veterana.

"Conversamos sobre isso depois da partida", disse Inzaghi. "É normal que ele queira jogar todas as partidas, e eu o entendo porque também fui atacante. Naquele momento, tínhamos outro jovem jogador disponível, Kader Meite, que representa o futuro do clube. Eu estava brincando com Karim depois do jogo, e tenho uma relação respeitosa com ele. Ele não é apenas um grande campeão, mas também um grande profissional."