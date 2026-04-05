Qualquer discussão sobre os maiores goleiros árabes trará inevitavelmente à tona nomes como Essam El-Hadary e Bado El-Zaki, considerados marcos importantes na história do futebol árabe e africano.

El-Hadary, o “Grande Barragem”, combinou uma carreira excepcional com recordes, entre os quais se destacam as quatro conquistas da Copa Africana das Nações com a seleção egípcia, além de ser o goleiro mais velho a disputar uma partida na história da Copa do Mundo, sem esquecer o enorme número de títulos conquistados com o Al-Ahly, tanto no continente africano quanto no cenário nacional.

Já Badou Zaki é considerado há décadas o maior goleiro da história do Marrocos, depois de se tornar o primeiro goleiro árabe e o segundo goleiro africano a receber o prêmio de Melhor Jogador da África (em 1986), além de ter liderado o Marrocos na épica campanha da Copa do Mundo do México e deixado uma marca imensa no Wydad e na seleção.

Nos últimos anos, o nome de Bono começou a entrar com força nessa discussão. Alguns especialistas consideram que ele se tornou o goleiro mais importante da história do futebol marroquino devido às suas conquistas na Europa, na Copa do Mundo e na África, enquanto outros acham que ele ainda não superou o legado de El Zaki, embora tenha, pelo menos, se colocado ao lado dele na primeira linha.

O que chama a atenção é que a discussão chegou aos próprios goleiros, e Essam El-Hadary se manifestou recentemente em uma mensagem pública afirmando que considera Bono, atualmente, o melhor goleiro árabe e africano ao lado de Mohamed El-Shenawy, em um reconhecimento explícito da posição do goleiro marroquino no topo da pirâmide.