Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Yassine Bounoukooora

Traduzido por

Al-Assad Bono: uma trajetória que o qualifica para enfrentar os grandes... e uma reviravolta que preocupa os marroquinos e os líderes

Especiais e Opinião
Y. Bounou
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Al Hilal x Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
Al-Sadd x Al Hilal
Al-Sadd
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal x Al-Kholood
Al-Kholood
Senegal x Marrocos
Senegal
Africa Cup of Nations
Marrocos
Brasil
EUA
Arábia Saudita
Catar
Senegal

O goleiro veterano chega à sua 35ª partida

No dia 5 de abril de 2026, chega a hora de celebrar um goleiro que se tornou um ícone, cujo nome está gravado em letras de ouro no livro da glória: é o aniversário de 35 anos de Yassine Bounou.

Foram 35 anos de uma trajetória excepcional que começou nos campos marroquinos, tocou os céus da Europa com o Sevilla, antes de se completar no mundo do futebol árabe com o Al-Hilal, e escreveu com o Marrocos um capítulo inesquecível na história do futebol mundial.

  • Do Wydad à Europa

    Bono iniciou sua carreira no Wydad Casablanca, onde conheceu desde cedo a atmosfera da disputa por títulos nacionais e continentais, antes de partir para a Europa, passando pelo Atlético de Madrid, Zaragoza e Girona.

    Na La Liga, ele se impôs entre os goleiros de destaque com o Girona, antes de se transferir para o Sevilla e escrever uma das histórias de maior sucesso dos árabes na Europa, conquistando o título da Liga Europa duas vezes e alcançando números impressionantes que lhe renderam o Prêmio Zamora de melhor goleiro da La Liga na temporada 2021–2022.

    Com o Sevilla, Bono consolidou-se como goleiro de grandes jogos, brilhando nas competições europeias e derrotando gigantes do continente, o que abriu para ele as portas para conquistas individuais como um dos melhores goleiros do mundo em várias votações, e consolidou sua imagem como goleiro calmo, mentalmente forte e habilidoso no tratamento de bolas aéreas e pênaltis.

    • Publicidade

  • Construindo a glória com os Leões do Atlas

    A verdadeira explosão da fama de Bono no cenário mundial ocorreu na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando desempenhou um papel fundamental na histórica chegada do Marrocos às semifinais pela primeira vez na história do mundo árabe e africano.

    Suas defesas decisivas, especialmente nos pênaltis contra a Espanha, fizeram dele um herói nacional no Marrocos e um ícone de uma geração que escreveu uma das mais belas histórias da Copa do Mundo moderna, além de ter mantido o maior número de jogos sem sofrer gols no torneio.

    Essa Copa do Mundo não só trouxe a Bono a glória popular, mas também colocou seu nome na discussão sobre os melhores goleiros daquela época, fazendo com que a torcida árabe visse nele uma nova versão das lendas do gol da região, mas com um toque europeu e modernidade tática.

  • Copa Africana de Nações 2025... Brilho no "Coiim"

    Bono voltou a liderar a seleção de seu país na Copa Africana das Nações de 2025, sediada pelo Marrocos, onde teve uma atuação quase perfeita, levando os “Leões do Atlas” à final.

    O goleiro veterano coroou seus esforços ao receber o prêmio de melhor goleiro do torneio, depois de ter sido uma verdadeira rocha no caminho para a final, brilhando especialmente na semifinal contra a Nigéria nos pênaltis, para adicionar ao seu currículo um prestigioso título individual continental.

    Em seguida, veio a boa notícia da aceitação do recurso do Marrocos e da concessão do título continental ao seu país por decisão da CAF, decisão contra a qual o Senegal anunciou que iria recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte. Seja qual for o resultado da disputa, isso não apagará o brilho de Bono na competição, o que reforçou sua posição como o melhor goleiro árabe da atualidade.

  • Estação Al-Hilal... Um novo capítulo glorioso

    Sua decisão de se transferir para o Al-Hilal no verão de 2023 foi uma jogada calculada para aliar a glória europeia a uma presença marcante no mundo árabe, em um clube que possui um projeto ambicioso baseado na disputa de todos os campeonatos locais, continentais e mundiais.

    No Al-Hilal, Bono continuou a mostrar seu melhor, sendo decisivo em várias ocasiões, com destaque para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, quando defendeu um pênalti contra o Real Madrid nos acréscimos e contribuiu para a vitória histórica sobre o Manchester City nas oitavas de final graças a uma série de defesas espetaculares.

    Essas atuações lhe renderam amplos elogios na mídia mundial e árabe, e levaram muitos a afirmar que ele é um dos melhores goleiros do mundo atualmente, e não apenas no continente africano ou no mundo árabe.

  • Comparação entre os grandes... Bono, entre Al-Hadari e Al-Zaki

    Qualquer discussão sobre os maiores goleiros árabes trará inevitavelmente à tona nomes como Essam El-Hadary e Bado El-Zaki, considerados marcos importantes na história do futebol árabe e africano.

    El-Hadary, o “Grande Barragem”, combinou uma carreira excepcional com recordes, entre os quais se destacam as quatro conquistas da Copa Africana das Nações com a seleção egípcia, além de ser o goleiro mais velho a disputar uma partida na história da Copa do Mundo, sem esquecer o enorme número de títulos conquistados com o Al-Ahly, tanto no continente africano quanto no cenário nacional.

    Já Badou Zaki é considerado há décadas o maior goleiro da história do Marrocos, depois de se tornar o primeiro goleiro árabe e o segundo goleiro africano a receber o prêmio de Melhor Jogador da África (em 1986), além de ter liderado o Marrocos na épica campanha da Copa do Mundo do México e deixado uma marca imensa no Wydad e na seleção.

    Nos últimos anos, o nome de Bono começou a entrar com força nessa discussão. Alguns especialistas consideram que ele se tornou o goleiro mais importante da história do futebol marroquino devido às suas conquistas na Europa, na Copa do Mundo e na África, enquanto outros acham que ele ainda não superou o legado de El Zaki, embora tenha, pelo menos, se colocado ao lado dele na primeira linha.

    O que chama a atenção é que a discussão chegou aos próprios goleiros, e Essam El-Hadary se manifestou recentemente em uma mensagem pública afirmando que considera Bono, atualmente, o melhor goleiro árabe e africano ao lado de Mohamed El-Shenawy, em um reconhecimento explícito da posição do goleiro marroquino no topo da pirâmide.

  • Uma oscilação preocupante ou uma fase normal?

    Apesar desse histórico brilhante, Bono vem passando nas últimas semanas por um período de instabilidade notável com o Al-Hilal, tendo sido alvo de críticas, assim como sua linha defensiva, após tropeços que afetaram a disputa do Campeonato Saudita.

    O último empate contra o Al-Taawoun, no qual o Al-Hilal sofreu dois gols em cruzamentos e cabeçadas, abriu as portas para críticas tanto ao goleiro quanto à defesa, em meio a comentários sobre as dificuldades da equipe em lidar com jogadas aéreas e a incapacidade do sistema defensivo de proteger a área como deveria.

    Algumas análises atribuíram a Bono parte da responsabilidade pelos gols, tanto em termos de posicionamento quanto de saída para lidar com as bolas, enquanto outros apontaram que o problema principal reside no mau posicionamento defensivo e na repetição de erros coletivos, mais do que em um retrocesso individual do goleiro.

    Além disso, Bono sofreu, em alguns momentos da temporada, lesões musculares no ombro e na coxa, o que o afastou de algumas partidas, o que sempre coloca qualquer grande goleiro em uma fase de “recuperação do ritmo”, que pode ser acompanhada de alguma instabilidade natural.

  • A seleção marroquina está abalada antes do confronto contra o Brasil?

    A preocupação da torcida não se limita ao Al-Hilal, mas se estende à seleção marroquina, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 em um grupo difícil que inclui Brasil, Escócia e Haiti, com uma estreia difícil contra a “Seleção” em sua primeira partida.

    É natural que os marroquinos se perguntem: será que o período de instabilidade com seu clube pode se estender à seleção e afetar a confiança do goleiro titular antes do torneio mais importante?

    É provável que a resposta incline mais para o otimismo do que para a preocupação, pois Bono provou ao longo dos anos que é um goleiro que sabe separar o que acontece com seu clube do que apresenta com a seleção; aliás, muitas vezes seu nível subiu com os “Leões do Atlas” nos momentos mais difíceis, como aconteceu na última Copa do Mundo e na última Copa Africana das Nações.

    Além disso, o fato de a seleção possuir uma das defesas mais coesas da África, com grande experiência da maioria dos jogadores da retaguarda, proporciona a Bono um ambiente mais estável, em comparação com o que ele vive às vezes no Al-Hilal, quando se repetem erros defensivos diante de cruzamentos.

  • Preocupação momentânea?

    No que diz respeito ao Al-Hilal, a torcida compreende que um goleiro do calibre de Bono pode, por vezes, passar por fases de instabilidade, tal como acontece com os grandes goleiros da Europa, e que o julgamento final não se baseia em algumas semanas, mas sim no desempenho ao longo das temporadas.

    Os números da temporada ainda o colocam entre os goleiros de destaque da liga, em termos de porcentagem de defesas e número de jogos sem sofrer gols, e suas grandes atuações na Liga dos Campeões da Ásia e na Copa do Mundo de Clubes continuam vivas na memória da torcida, o que mantém a confiança nele, mesmo que acompanhada de alguma preocupação momentânea.

    É muito provável que Bono recupere seu brilho no Al-Hilal assim que a falha defensiva coletiva for corrigida e ele retorne à plena forma física, especialmente porque sua personalidade tranquila e sua vasta experiência o tornam o tipo de goleiro que se destaca mais em campo do que na mídia.

  • Um momento de agitação

    Yassine Bounou é hoje um goleiro árabe e marroquino lendário em todos os sentidos da palavra; ele combinou glórias europeias com o Sevilla, épicos em Copas do Mundo e torneios continentais com o Marrocos, e uma enorme experiência árabe com o Al-Hilal.

    A instabilidade atual é preocupante, pois surge logo antes da Copa do Mundo e em um momento delicado da temporada do Al-Hilal, mas, até agora, parece mais uma “oscilação natural” na carreira de um grande goleiro do que o início de um declínio ou uma queda definitiva no nível.

    A história de Bono, sua personalidade e o que ele apresentou até agora são fatores que indicam que “o Leão” é capaz de voltar ainda mais feroz para proteger a cova dos “Leões do Atlântico” e dos “líderes” do Al-Hilal, e de continuar perseguindo os grandes nomes no histórico dos goleiros árabes.

  • Leia também:

    Do apoio dos egípcios ao Marrocos no Catar ao lançamento de garrafas em Cairo... De onde partimos e como chegamos a este ponto? Do
     Marrocos a Jeddah... Será que chegou a hora de passar o bastão, Salah
    ? Após o comunicado do Tribunal Desportivo... Data marcada para a decisão no caso da final africana