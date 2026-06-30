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“Ajude a trazer o Man Utd de volta!” – Wayne Rooney pede a Harry Kane que recuse a oferta do Barcelona para uma transferência sensacional para Old Trafford
Ícone dos Red Devils entra em cena
As especulações em torno do futuro do capitão da Inglaterra, Kane, se intensificaram após relatos de uma abordagem ousada por parte do Barcelona, gigante da La Liga. O atacante de 32 anos vem tendo uma passagem sensacional pelo Bayern desde sua transferência do Tottenham em 2023, tendo marcado recentemente a impressionante marca de 61 gols durante a temporada 2025-26. Embora os campeões alemães continuem confiantes em manter seu craque, Rooney tem incentivado ativamente o United a impedir qualquer possível negociação neste verão.
- AFP
Rooney lança um desafio público
Em seu podcast na BBC, o maior artilheiro de todos os tempos do United expressou sua firme convicção de que Kane ainda nutre uma ambição não realizada no futebol inglês. O capitão da seleção inglesa já marcou 213 gols na Premier League durante sua prolífica passagem pelo Tottenham, ficando a apenas 47 gols de superar o lendário recorde histórico de Alan Shearer.
Rooney destacou que uma transferência para Old Trafford ofereceria a plataforma perfeita para garantir um status icônico enquanto busca alcançar esse marco histórico. Ao ser questionado sobre o interesse do Barça em Kane, ele afirmou: “Acho que todo mundo teria interesse. Olha só, se o Harry Kane não vai ficar no Bayern de Munique, eu adoraria vê-lo no Manchester United. Se ele estiver ouvindo: ‘Harry, você tem o recorde do Alan Shearer lá… ajude a trazer o Manchester United de volta!’.”
O legado do título supera os elogios
Embora uma transferência lucrativa para a Espanha continue sendo uma possibilidade concreta, Rooney argumentou que liderar uma recuperação no Old Trafford tem muito mais valor sentimental do que conquistar títulos em outro lugar.
Rooney acrescentou: “Pense no Harry Kane: ele já ganhou a Bundesliga e, digamos, se for para o Barcelona, vai ganhar a La Liga… no fundo, ele quer ganhar a Premier League. Imagine se ele viesse para o Manchester United e fosse ele quem liderasse essa recuperação, levando o Manchester United de volta ao título do campeonato.”
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Os gigantes continentais se preparam
Kane enfrenta uma encruzilhada decisiva neste verão, enquanto clubes europeus de elite se preparam para testar a determinação do Bayern. O jogador de 32 anos ainda tem contrato com a Allianz Arena até junho de 2027, o que coloca o gigante alemão em uma posição forte nas negociações. No entanto, com o Barcelona se posicionando ativamente e Rooney liderando publicamente a ofensiva de sedução de Old Trafford, uma guerra de lances pode se concretizar.