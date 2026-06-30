“Ajude a trazer o Man Utd de volta!” – Wayne Rooney pede a Harry Kane que recuse a oferta do Barcelona para uma transferência sensacional para Old Trafford

Em seu podcast na BBC, o maior artilheiro de todos os tempos do United expressou sua firme convicção de que Kane ainda nutre uma ambição não realizada no futebol inglês. O capitão da seleção inglesa já marcou 213 gols na Premier League durante sua prolífica passagem pelo Tottenham, ficando a apenas 47 gols de superar o lendário recorde histórico de Alan Shearer.

Rooney destacou que uma transferência para Old Trafford ofereceria a plataforma perfeita para garantir um status icônico enquanto busca alcançar esse marco histórico. Ao ser questionado sobre o interesse do Barça em Kane, ele afirmou: “Acho que todo mundo teria interesse. Olha só, se o Harry Kane não vai ficar no Bayern de Munique, eu adoraria vê-lo no Manchester United. Se ele estiver ouvindo: ‘Harry, você tem o recorde do Alan Shearer lá… ajude a trazer o Manchester United de volta!’.”