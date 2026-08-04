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Ajax conclui a contratação por empréstimo de uma temporada do goleiro do Barcelona, Marc ter Stegen
Ajax garante empréstimo de Ter Stegen
O Ajax oficialmente chegou a um acordo com o Barcelona para contratar o experiente goleiro Marc ter Stegen. O jogador de 34 anos se muda para Amsterdã por empréstimo de uma temporada após deixar temporariamente o gigante espanhol. Garantir o internacional alemão representa um golpe significativo para o clube da Eredivisie. Ter Stegen chega à Holanda com pedigree comprovado em alto nível, dando ao elenco um enorme impulso antes da nova campanha.
Cruyff encantado com nova contratação
A transferência faz com que o internacional alemão se reencontre com a liderança esportiva do Ajax, especialmente Cruyff. A dupla já compartilha uma forte relação profissional desde o período em que trabalharam juntos no futebol espanhol.
Cruyff expressou enorme satisfação após finalmente concluir o acordo complexo. Ao falar sobre a transferência bem-sucedida, ele disse: "Marc tem um histórico excepcional, e suas qualidades são amplamente reconhecidas.
"Ele é um reforço imediato para o nosso elenco. Marc e eu nos conhecemos bem, e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Estamos trabalhando para trazê-lo para cá há bastante tempo, então estamos muito satisfeitos por ele ter assinado seu contrato e agora poder começar."
Uma carreira vitoriosa na Espanha
Nascido em Monchengladbach em 30 de abril de 1992, Ter Stegen começou sua trajetória no futebol profissional no clube de sua cidade natal. Ele se firmou como uma estrela em ascensão ao fazer 127 partidas ao longo de três temporadas e meia pelo Borussia Monchengladbach.
Essa forma impressionante lhe rendeu uma transferência de grande impacto para a Catalunha no verão de 2014. Durante sua década de muito sucesso no Barcelona, o goleiro acumulou impressionantes 423 partidas em todas as competições. Sua longa passagem pela Espanha rendeu numerosos títulos importantes e domínio doméstico. Ter Stegen levantou de forma marcante o troféu da Champions League, além de conquistar impressionantes sete títulos de La Liga.
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Seguindo em frente após empréstimos recentes
No cenário internacional, o goleiro muito bem avaliado também soma 44 partidas pela seleção da Alemanha. Ele leva toda essa bagagem de experiência em torneios de elite diretamente para o vestiário do Ajax.
A mudança para o Ajax acontece após outra saída temporária recente do Barcelona. O alemão passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Girona. Com seu contrato de uma temporada agora oficialmente assinado, Ter Stegen buscará dar solidez à defesa do Ajax. Aos 34 anos, ele pretende retribuir a confiança do clube ao se preparar para este novo e empolgante capítulo de sua carreira.
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