A transferência faz com que o internacional alemão se reencontre com a liderança esportiva do Ajax, especialmente Cruyff. A dupla já compartilha uma forte relação profissional desde o período em que trabalharam juntos no futebol espanhol.

Cruyff expressou enorme satisfação após finalmente concluir o acordo complexo. Ao falar sobre a transferência bem-sucedida, ele disse: "Marc tem um histórico excepcional, e suas qualidades são amplamente reconhecidas.

"Ele é um reforço imediato para o nosso elenco. Marc e eu nos conhecemos bem, e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Estamos trabalhando para trazê-lo para cá há bastante tempo, então estamos muito satisfeitos por ele ter assinado seu contrato e agora poder começar."







