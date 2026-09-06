Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Ainsley Maitland-Niles marca um golaço de empate nos acréscimos em sua estreia e impede vitória do Manchester United contra o Everton

Manchester United
Everton
A. Maitland-Niles
Everton x Manchester United
Premier League

O Manchester United ficou atordoado no Hill Dickinson Stadium quando Ainsley Maitland-Niles marcou sua estreia pelo Everton com um gol de empate sensacional nos minutos finais. Apesar de ter ficado à frente duas vezes, com gols de Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko, as fragilidades defensivas do Manchester United ficaram expostas em um caótico empate por 2 a 2 em Merseyside.

  • Drama no fim assombra o time de Carrick

    As preocupações defensivas do Manchester United continuam aumentando depois que o time de Michael Carrick cedeu o empate no fim e ficou no 2 a 2 com o Everton no domingo. Em uma partida marcada por finalizações espetaculares, o Manchester United parecia ter os três pontos garantidos até que Maitland-Niles produziu um momento de magia nos segundos finais.

    Os visitantes pareciam o time mais ajustado durante longos períodos do primeiro tempo, embora tenham tido dificuldade para transformar a posse de bola em oportunidades claras. Marcus Rashford e Bruno Fernandes foram os principais articuladores do ataque do United, e o segundo quase abriu o placar antes dos oito minutos, quando sua finalização acertou o travessão após uma escorada de Mbeumo, marcando a 24ª vez que o United acerta a trave desde o início da última temporada, mais do que qualquer outro time da Premier League.

    • Publicidade
  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mbeumo dá o impulso

    O Manchester United não perdeu tempo para se impor após o intervalo e abriu o placar aos 46 minutos. Mbeumo mostrou seu lado decisivo, cortando para dentro a partir do lado do campo antes de bater rasteiro, com precisão, sem chances para Jordan Pickford, no canto inferior. O gol pareceu dar tranquilidade ao Manchester United, que por um breve momento deu a impressão de que poderia disparar no confronto.

    O Everton se recusou a ceder e, aos poucos, foi voltando para o jogo, ajudado por uma vantagem numérica quando Fernandes precisou sair temporariamente para receber tratamento após sofrer um corte no tornozelo. A pressão acabou surtindo efeito aos 83 minutos, quando Tyrique George balançou as redes com uma finalização audaciosa.

  • Sesko acha que fez o gol da vitória

    Respondendo ao gol de empate, Carrick colocou Sesko e Patrick Dorgu para dar um novo impulso ao time no terço final. A mudança inicialmente deu resultado aos 88 minutos, quando Shaw, ansioso para se redimir por sua participação no gol de George, avançou para apoiar o ataque. Depois de ser acionado por Fernandes pela esquerda, o lateral levantou a bola para o coração da área, colocando um cruzamento alto sobre o centro da área para Sesko aparecer e marcar seu primeiro gol na temporada.

    Nos segundos finais da partida, Maitland-Niles se apresentou à torcida do Everton em grande estilo. Aproveitando o fato de Sesko não ter fechado o espaço na entrada da área, o ex-meio-campista do Arsenal, que chegou vindo do Lyon no último dia da janela de transferências, se preparou antes de soltar um foguete no ângulo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Semana crucial pela frente para a equipe de Carrick

    O empate deixa o United frustrado antes de uma semana decisiva em sua campanha. Carrick agora precisa mobilizar sua equipe para o início da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA em Old Trafford nesta quinta-feira, seguido por um clássico de alto risco no próximo domingo.

Liga dos Campeões
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Everton crest
Everton
EVE