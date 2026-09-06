As preocupações defensivas do Manchester United continuam aumentando depois que o time de Michael Carrick cedeu o empate no fim e ficou no 2 a 2 com o Everton no domingo. Em uma partida marcada por finalizações espetaculares, o Manchester United parecia ter os três pontos garantidos até que Maitland-Niles produziu um momento de magia nos segundos finais.

Os visitantes pareciam o time mais ajustado durante longos períodos do primeiro tempo, embora tenham tido dificuldade para transformar a posse de bola em oportunidades claras. Marcus Rashford e Bruno Fernandes foram os principais articuladores do ataque do United, e o segundo quase abriu o placar antes dos oito minutos, quando sua finalização acertou o travessão após uma escorada de Mbeumo, marcando a 24ª vez que o United acerta a trave desde o início da última temporada, mais do que qualquer outro time da Premier League.