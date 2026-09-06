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Ainsley Maitland-Niles marca um golaço de empate nos acréscimos em sua estreia e impede vitória do Manchester United contra o Everton
Drama no fim assombra o time de Carrick
As preocupações defensivas do Manchester United continuam aumentando depois que o time de Michael Carrick cedeu o empate no fim e ficou no 2 a 2 com o Everton no domingo. Em uma partida marcada por finalizações espetaculares, o Manchester United parecia ter os três pontos garantidos até que Maitland-Niles produziu um momento de magia nos segundos finais.
Os visitantes pareciam o time mais ajustado durante longos períodos do primeiro tempo, embora tenham tido dificuldade para transformar a posse de bola em oportunidades claras. Marcus Rashford e Bruno Fernandes foram os principais articuladores do ataque do United, e o segundo quase abriu o placar antes dos oito minutos, quando sua finalização acertou o travessão após uma escorada de Mbeumo, marcando a 24ª vez que o United acerta a trave desde o início da última temporada, mais do que qualquer outro time da Premier League.
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Mbeumo dá o impulso
O Manchester United não perdeu tempo para se impor após o intervalo e abriu o placar aos 46 minutos. Mbeumo mostrou seu lado decisivo, cortando para dentro a partir do lado do campo antes de bater rasteiro, com precisão, sem chances para Jordan Pickford, no canto inferior. O gol pareceu dar tranquilidade ao Manchester United, que por um breve momento deu a impressão de que poderia disparar no confronto.
O Everton se recusou a ceder e, aos poucos, foi voltando para o jogo, ajudado por uma vantagem numérica quando Fernandes precisou sair temporariamente para receber tratamento após sofrer um corte no tornozelo. A pressão acabou surtindo efeito aos 83 minutos, quando Tyrique George balançou as redes com uma finalização audaciosa.
Sesko acha que fez o gol da vitória
Respondendo ao gol de empate, Carrick colocou Sesko e Patrick Dorgu para dar um novo impulso ao time no terço final. A mudança inicialmente deu resultado aos 88 minutos, quando Shaw, ansioso para se redimir por sua participação no gol de George, avançou para apoiar o ataque. Depois de ser acionado por Fernandes pela esquerda, o lateral levantou a bola para o coração da área, colocando um cruzamento alto sobre o centro da área para Sesko aparecer e marcar seu primeiro gol na temporada.
Nos segundos finais da partida, Maitland-Niles se apresentou à torcida do Everton em grande estilo. Aproveitando o fato de Sesko não ter fechado o espaço na entrada da área, o ex-meio-campista do Arsenal, que chegou vindo do Lyon no último dia da janela de transferências, se preparou antes de soltar um foguete no ângulo.
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Semana crucial pela frente para a equipe de Carrick
O empate deixa o United frustrado antes de uma semana decisiva em sua campanha. Carrick agora precisa mobilizar sua equipe para o início da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA em Old Trafford nesta quinta-feira, seguido por um clássico de alto risco no próximo domingo.
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