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Adhe Makayasa

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Ainsley Maitland-Niles garante retorno à Premier League com Everton confirmando transferência em definitivo do Lyon

Mercado da bola
A. Maitland-Niles
Everton
Premier League
Campeonato Francês
Lyon

O Everton confirmou a contratação do versátil lateral-direito Ainsley Maitland-Niles, do Lyon, em um contrato definitivo de três anos. O ex-defensor do Arsenal encerra a longa busca do Everton por reforços defensivos, retornando ao futebol inglês após uma impressionante passagem de três temporadas na Ligue 1 com o gigante francês.

  • Everton garante a contratação de zagueiro

    O Everton acertou a contratação de Maitland-Niles junto ao Lyon em um contrato de três anos. O clube de Merseyside foi ao mercado em busca de um lateral-direito depois que o capitão de longa data Seamus Coleman encerrou sua passagem de 17 anos pelo clube. The Athletic informa que o Everton inicialmente considerou uma investida por Kenny Tete, do Fulham, antes de garantir o jogador de 29 anos revelado nas categorias de base do Arsenal.

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    Everton anuncia contratação versátil

    O clube anunciou a chegada do versátil lateral em um comunicado oficial no X: "Concluímos a contratação de Ainsley Maitland-Niles em uma transferência em definitivo do Olympique Lyonnais por uma taxa não divulgada. Bem-vindo ao Everton, Ainsley!"

    Maitland-Niles se torna o sétimo reforço de verão do Everton, após a transferência em definitivo de Merlin Rohl, além dos acordos por Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson e o retorno por empréstimo de Jack Grealish.

  • Campanha impressionante pela Europa

    Revelado nas categorias de base do Arsenal, com quem conquistou a Copa da Inglaterra, e campeão da UEFA Europa Conference League pela Roma, o londrino teve uma passagem bem-sucedida de três anos pela França após chegar em agosto de 2023. Ele fez 119 partidas em todas as competições pelo Lyon, registrando 22 participações em gols e sendo titular em 28 jogos da liga na última temporada. Sua ampla experiência na Ligue 1 e na Liga Europa, aliada à versatilidade para atuar nas laterais e no meio-campo, reforça significativamente as opções defensivas de David Moyes.

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    Estreante enfrenta teste contra o Manchester United

    A menos que haja algum atraso no registro, Maitland-Niles pode fazer sua estreia competitiva pelo Everton quando o Everton receber o Manchester United na Premier League, no Hill Dickinson Stadium, no domingo. Um duelo de peso contra o Manchester United representa um teste imediato para o ritmo de jogo do defensor diante de seus novos torcedores em casa. A partida oferece uma ótima oportunidade para ele se firmar cedo na briga por uma posição regular entre os titulares antes da próxima pausa internacional.

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