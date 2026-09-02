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Ainsley Maitland-Niles garante retorno à Premier League com Everton confirmando transferência em definitivo do Lyon
Everton garante a contratação de zagueiro
O Everton acertou a contratação de Maitland-Niles junto ao Lyon em um contrato de três anos. O clube de Merseyside foi ao mercado em busca de um lateral-direito depois que o capitão de longa data Seamus Coleman encerrou sua passagem de 17 anos pelo clube. The Athletic informa que o Everton inicialmente considerou uma investida por Kenny Tete, do Fulham, antes de garantir o jogador de 29 anos revelado nas categorias de base do Arsenal.
- AFP
Everton anuncia contratação versátil
O clube anunciou a chegada do versátil lateral em um comunicado oficial no X: "Concluímos a contratação de Ainsley Maitland-Niles em uma transferência em definitivo do Olympique Lyonnais por uma taxa não divulgada. Bem-vindo ao Everton, Ainsley!"
Maitland-Niles se torna o sétimo reforço de verão do Everton, após a transferência em definitivo de Merlin Rohl, além dos acordos por Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson e o retorno por empréstimo de Jack Grealish.
Campanha impressionante pela Europa
Revelado nas categorias de base do Arsenal, com quem conquistou a Copa da Inglaterra, e campeão da UEFA Europa Conference League pela Roma, o londrino teve uma passagem bem-sucedida de três anos pela França após chegar em agosto de 2023. Ele fez 119 partidas em todas as competições pelo Lyon, registrando 22 participações em gols e sendo titular em 28 jogos da liga na última temporada. Sua ampla experiência na Ligue 1 e na Liga Europa, aliada à versatilidade para atuar nas laterais e no meio-campo, reforça significativamente as opções defensivas de David Moyes.
- PRESSE SPORTS
Estreante enfrenta teste contra o Manchester United
A menos que haja algum atraso no registro, Maitland-Niles pode fazer sua estreia competitiva pelo Everton quando o Everton receber o Manchester United na Premier League, no Hill Dickinson Stadium, no domingo. Um duelo de peso contra o Manchester United representa um teste imediato para o ritmo de jogo do defensor diante de seus novos torcedores em casa. A partida oferece uma ótima oportunidade para ele se firmar cedo na briga por uma posição regular entre os titulares antes da próxima pausa internacional.
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