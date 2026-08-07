Além da situação dos goleiros, Leboeuf também alertou Alonso para enxugar rapidamente o elenco inchado do Chelsea, a fim de manter a harmonia no vestiário. Independentemente da necessidade de vender antes do fechamento da janela de transferências, Leboeuf acredita que o Chelsea ainda precisa mirar um lugar entre os cinco primeiros para garantir o retorno à Champions League.

Destacando o tamanho do elenco, Leboeuf acrescentou: "Acho que eles têm algo como 45 jogadores. Eles precisam se desfazer de alguns deles. E, claro, Xabi Alonso vai ter que fazer uma seleção dos jogadores e talvez se desfazer de 15, pelo menos 15 jogadores. Isso é insano, mas é o que ele tem que fazer. Caso contrário, você não consegue trabalhar", observou.

"Você não consegue trabalhar direito todos os dias, semana após semana, para ter certeza de que todos estão focados. Então vai ser difícil. Ele vai se desfazer dos jogadores que não quer, porque, se eles estiverem aqui ou não, vão criar problemas dentro do vestiário", enfatizou Leboeuf.

Avaliando o cenário da elite, ele concluiu: "Uma boa temporada é, claro, ficar nas vagas de quarto ou quinto lugar da Champions League. Mas, para mim, o único clube agora que eu diria ter boas chances de terminar entre os cinco primeiros é o Arsenal. Os outros têm dúvidas por toda parte.

"[Manchester] City, não sabemos o que vai acontecer com o novo técnico. Liverpool, com o time, nós realmente não sabemos. E o mesmo vale para o [Manchester] United. No ano passado, por mais da metade da temporada, eles tiveram dificuldades. Então ninguém tem presença garantida entre os quatro primeiros, exceto o Arsenal, eu diria, neste momento."