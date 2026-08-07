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'Ainda tenho um ponto de interrogação' - Frank Leboeuf destaca astro do Chelsea; Xabi Alonso deve substituir
Leboeuf pede mudança no gol de Alonso
Leboeuf pediu ao novo técnico do Chelsea, Alonso, que priorize a substituição de Sanchez como principal goleiro do clube, com dúvidas persistindo sobre suas credenciais após uma série de erros ao longo de três temporadas em Stamford Bridge. Essa incerteza no gol surge apesar de o Chelsea estar muito ativo em outras frentes nesta janela de transferências, tendo contratado Morgan Rogers por £117 milhões, Maxence Lacroix, Marco Palestra e Valentin Barco, além da experiente dupla Jordan Henderson e Danny Welbeck.
- ZUMA Press Wire
Jogo com os pés de Sanchez levanta grandes preocupações
Embora o ex-zagueiro da França tenha elogiado a decisão do Chelsea de trazer nomes experientes para orientar seu elenco jovem, sua principal preocupação tática continua sendo debaixo das traves ao avaliar a provável escalação titular do clube.
Em entrevista à ESPN, Leboeuf afirmou: "Me sinto melhor porque eles finalmente entenderam o fato de que precisavam de jogadores com experiência, com o fato de que Henderson e também Danny Welbeck estão chegando.
"Lacroix também está chegando e agora tem experiência por ser jogador de seleção. Acho que é algo bom que esses jovens jogadores estejam cercados por atletas que possam mostrar o caminho, primeiro no vestiário, se comportando da maneira certa, trabalhando duro no campo de treino, mas também sabendo como lidar com alguns momentos difíceis durante o jogo. Então acho que isso é muito bom", continuou.
Voltando o foco diretamente para Sanchez, Leboeuf insistiu: "Ainda tenho uma dúvida em relação ao goleiro. Sanchez pode ser muito bom em cima da linha, mas com os pés ele sempre cria problemas e assusta os torcedores quando está com a bola nos pés."
Alonso precisa enxugar o elenco inchado
Além da situação dos goleiros, Leboeuf também alertou Alonso para enxugar rapidamente o elenco inchado do Chelsea, a fim de manter a harmonia no vestiário. Independentemente da necessidade de vender antes do fechamento da janela de transferências, Leboeuf acredita que o Chelsea ainda precisa mirar um lugar entre os cinco primeiros para garantir o retorno à Champions League.
Destacando o tamanho do elenco, Leboeuf acrescentou: "Acho que eles têm algo como 45 jogadores. Eles precisam se desfazer de alguns deles. E, claro, Xabi Alonso vai ter que fazer uma seleção dos jogadores e talvez se desfazer de 15, pelo menos 15 jogadores. Isso é insano, mas é o que ele tem que fazer. Caso contrário, você não consegue trabalhar", observou.
"Você não consegue trabalhar direito todos os dias, semana após semana, para ter certeza de que todos estão focados. Então vai ser difícil. Ele vai se desfazer dos jogadores que não quer, porque, se eles estiverem aqui ou não, vão criar problemas dentro do vestiário", enfatizou Leboeuf.
Avaliando o cenário da elite, ele concluiu: "Uma boa temporada é, claro, ficar nas vagas de quarto ou quinto lugar da Champions League. Mas, para mim, o único clube agora que eu diria ter boas chances de terminar entre os cinco primeiros é o Arsenal. Os outros têm dúvidas por toda parte.
"[Manchester] City, não sabemos o que vai acontecer com o novo técnico. Liverpool, com o time, nós realmente não sabemos. E o mesmo vale para o [Manchester] United. No ano passado, por mais da metade da temporada, eles tiveram dificuldades. Então ninguém tem presença garantida entre os quatro primeiros, exceto o Arsenal, eu diria, neste momento."
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Chelsea mira início forte na liga
O time de Alonso está atualmente em turnê de pré-temporada pelo Sudeste Asiático, enfrentando o Milan em Jacarta neste sábado antes de encarar o time malaio Johor Darul Ta'zim no dia seguinte. Esses amistosos de preparação oferecem uma oportunidade crucial para Alonso entrosar seu elenco antes do fechamento da janela de transferências. O Chelsea iniciará oficialmente sua nova campanha na Premier League com uma visita ao Fulham em 24 de agosto.
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