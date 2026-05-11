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"Ainda tenho mais alguns anos" - James Rodríguez desmente rumores sobre a aposentadoria, enquanto o craque que está deixando o Minnesota United se prepara para se juntar à seleção colombiana na preparação para a Copa do Mundo
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Rumores sobre a aposentadoria
Rodriguez assinou um contrato de curto prazo com o Loons antes do início da temporada da MLS, mas teve poucas oportunidades de jogar pelo clube na preparação para a Copa do Mundo. O acordo sempre foi feito com a Copa do Mundo em mente e, a poucas semanas do torneio, surgiram notícias neste fim de semana de que o meio-campista de 34 anos encerraria a carreira neste verão.
O próprio Rodriguez negou esses rumores após dar duas assistências no empate de 2 a 2 do Minnesota contra o Austin FC.
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O que Rodriguez disse
"Não sei quem disse isso", afirmou ele à Apple TV após a partida. "Acho que foi na Colômbia, só para ganhar visualizações e curtidas. Mas acho que eles deveriam se informar um pouco melhor sobre todas essas coisas. A única pessoa que vai saber por quanto tempo eu quero jogar, acho, sou eu.
"Vou dizer com bastante antecedência, mas, neste momento, acho que ainda tenho mais alguns anos. Todas essas coisas que estão dizendo, acho que são falsas. Acho que é ruim para o país inteiro, para os torcedores, porque acreditam em coisas que não são verdadeiras, e para mim, é claro. Eu nunca disse isso."
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O próximo passo
Embora a carreira de Rodriguez pareça destinada a continuar, ainda não se sabe onde. Seu contrato com o Minnesota se estendia apenas até a primeira metade da temporada da MLS, e o meio-campista parece prestes a se juntar à seleção colombiana mais cedo para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo.
“Na próxima semana, estarei com eles”, disse Rodriguez. “Obviamente, quero pensar no que está por vir. Estou em uma certa idade e preciso pensar em tudo o que está por vir, o que acho que será bom. No dia a dia, treino bem. Cuido bem do meu corpo e, se me derem 30, 40 minutos ou a partida inteira, tenho que estar pronto.”
A Apple TV e o The Athletic informaram que Rodriguez disputará sua última partida pelo Minnesota United contra o Colorado Rapids na quarta-feira.
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E agora?
A Colômbia iniciará os preparativos para a Copa do Mundo com um amistoso contra a Costa Rica, em Bogotá, no dia 29 de maio, antes de enfrentar a Jordânia em San Diego, no dia 7 de junho. Em seguida, os Cafeteros estrearão na Copa do Mundo com uma partida contra o Uzbequistão, na Cidade do México, no dia 17 de junho. A equipe também enfrentará a República Democrática do Congo e Portugal na fase de grupos.
O Minnesota United, por sua vez, tem três jogos restantes antes da pausa para a Copa do Mundo, começando com um confronto na quarta-feira contra o Colorado Rapids.