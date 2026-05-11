Embora a carreira de Rodriguez pareça destinada a continuar, ainda não se sabe onde. Seu contrato com o Minnesota se estendia apenas até a primeira metade da temporada da MLS, e o meio-campista parece prestes a se juntar à seleção colombiana mais cedo para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo.

“Na próxima semana, estarei com eles”, disse Rodriguez. “Obviamente, quero pensar no que está por vir. Estou em uma certa idade e preciso pensar em tudo o que está por vir, o que acho que será bom. No dia a dia, treino bem. Cuido bem do meu corpo e, se me derem 30, 40 minutos ou a partida inteira, tenho que estar pronto.”

A Apple TV e o The Athletic informaram que Rodriguez disputará sua última partida pelo Minnesota United contra o Colorado Rapids na quarta-feira.