Questionado sobre a frustração de todos os envolvidos, Jarvis, que falou em parceria com a iniciativa Midnite Express, que levará torcedores do Wolverhampton a Wrexham com estilo neste fim de semana, disse à GOAL: “É devastador para ele. Quando um jogador volta a um clube, com a ligação que ele tem com o clube, a torcida, a família, tudo isso, dá para ver o quanto isso significa para ele, como está feliz por estar lá e que jogador de alto nível ele é.

“O Wolverhampton provavelmente sempre quis contratá-lo, mas ele mostrou na Copa do Mundo que ainda tem muito a oferecer. Continua sendo um grande artilheiro, então sua ausência é uma perda enorme para o Wolverhampton. É uma decepção enorme para ele.

“Ele disputou nove jogos e marcou três gols, mas continua sendo fundamental em tudo o que a equipe faz. É tranquilo e seguro nas cobranças de pênalti que precisou fazer. Ainda consegue segurar a bola. Ainda consegue estar no lugar certo na hora certa. Então, sua ausência tem sido muito sentida, mas tenho certeza de que ele estará ansioso para voltar assim que puder.

“Se isso acontecer no fim de janeiro, potencialmente, será como contar com um reforço incrível. E aí a equipe seguirá na disputa até o fim da temporada.

“Na Championship, é fantástico contar com alguém capaz de marcar gols, porque o restante do time é bastante sólido. Fer Lopez tem sido uma contratação excepcional para eles. Então, com Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong e Mateus Mane, há muitos jogadores empolgantes. Por isso, será ótimo para eles tê-lo de volta.”