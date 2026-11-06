“Ainda tem muito a oferecer”: lesão de Raul Jimenez é “devastadora” para o atacante mexicano, diz ex-jogador do Wolves, que explica por que o veterano da Premier League ainda pode contribuir muito
Jimenez voltou ao Molineux como jogador livre.
Aos 35 anos, e antes de representar seu país na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, Jimenez teve seu emocionante retorno ao Molineux confirmado no início de junho. Ele estava sem clube após deixar o Fulham, da Premier League.
Com atuações de alto nível comprovadas, ele tem 68 gols na primeira divisão entre os destaques de um currículo respeitável. Desse total, 40 foram marcados em cinco anos no Wolves, entre 2018 e 2023.
O Manchester United estava entre os clubes que teriam demonstrado interesse no mexicano durante esse período, mas ele permaneceu fiel ao Wolves até receber uma proposta do Fulham. Poucos esperavam vê-lo novamente em West Midlands.
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Cirurgia deixa atacante fora de ação até 2027
Jimenez, no entanto, voltou a um ambiente familiar no mesmo verão em que Kieran Trippier se juntou a um ambicioso projeto que buscava o acesso. Esperava-se que ele liderasse a busca por uma das duas primeiras posições da Championship.
Ele marcou três gols em suas primeiras nove partidas de 2026-27, mas sofreu uma lesão durante um confronto com o Everton pela Copa da Liga Inglesa, em meados de setembro. Desde então, o veterano atacante passou por uma cirurgia e ficará fora até o início do próximo ano.
Por que Jimenez faz tanta falta ao Wolverhampton
Questionado sobre a frustração de todos os envolvidos, Jarvis, que falou em parceria com a iniciativa Midnite Express, que levará torcedores do Wolverhampton a Wrexham com estilo neste fim de semana, disse à GOAL: “É devastador para ele. Quando um jogador volta a um clube, com a ligação que ele tem com o clube, a torcida, a família, tudo isso, dá para ver o quanto isso significa para ele, como está feliz por estar lá e que jogador de alto nível ele é.
“O Wolverhampton provavelmente sempre quis contratá-lo, mas ele mostrou na Copa do Mundo que ainda tem muito a oferecer. Continua sendo um grande artilheiro, então sua ausência é uma perda enorme para o Wolverhampton. É uma decepção enorme para ele.
“Ele disputou nove jogos e marcou três gols, mas continua sendo fundamental em tudo o que a equipe faz. É tranquilo e seguro nas cobranças de pênalti que precisou fazer. Ainda consegue segurar a bola. Ainda consegue estar no lugar certo na hora certa. Então, sua ausência tem sido muito sentida, mas tenho certeza de que ele estará ansioso para voltar assim que puder.
“Se isso acontecer no fim de janeiro, potencialmente, será como contar com um reforço incrível. E aí a equipe seguirá na disputa até o fim da temporada.
“Na Championship, é fantástico contar com alguém capaz de marcar gols, porque o restante do time é bastante sólido. Fer Lopez tem sido uma contratação excepcional para eles. Então, com Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong e Mateus Mane, há muitos jogadores empolgantes. Por isso, será ótimo para eles tê-lo de volta.”
- Midnite
A disputa pelo acesso na Championship promete ser eletrizante
Jimenez assinou um contrato de dois anos ao voltar ao Wolves, com opção de prorrogação por mais 12 meses. Ele acredita que ainda tem muito futebol pela frente e muitos gols a marcar.
Nas próximas semanas, porém, outros terão de assumir o peso das expectativas no ataque. A equipe de Cesar Peixoto, segunda colocada na Championship, tentará ampliar sua sequência de cinco jogos sem perder e três vitórias consecutivas ao enfrentar o time que é motivo de orgulho para Ryan Reynolds e Rob Mac no norte do País de Gales.
A Midnite, parceira principal do Wolverhampton Wanderers na temporada 2026-27, oferece transporte em ônibus de luxo no ‘Midnite Express’ para 100 torcedores do Wolverhampton Wanderers, que farão uma viagem de ida e volta de 209 km para ver seu querido Wolves enfrentar o Wrexham, clube badalado da liga, neste sábado, 7 de novembro.
Os torcedores viajarão no Express ao lado de ídolos do Wolves, Steve Bull, Carl Ikeme e Matt Jarvis, e participarão de quizzes sobre o clube e sessões de perguntas e respostas ao vivo, com prêmios exclusivos em disputa.
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