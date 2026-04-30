É o que relata o jornal WAZ. Segundo a publicação, ainda não está claro o que acontecerá com o jogador de 24 anos após esta temporada. Ramaj foi contratado pelo Dortmund em fevereiro de 2025, vindo do Ajax de Amsterdã, por uma taxa de transferência de cinco milhões de euros. O Borussia o emprestou imediatamente ao FC Copenhague. Antes da temporada atual, Ramaj foi para o Heidenheim, pois, na opinião do goleiro, ele receberia mais atenção lá do que jogando na liga dinamarquesa.
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Ainda sem ter jogado pelo BVB: o Dortmund parece estar pensando em vender o goleiro da Bundesliga
Em termos esportivos, esta temporada da Bundesliga não está indo bem para Ramaj no FCH: o Heidenheim está na última posição da tabela e corre grande risco de rebaixamento. Com 66 gols sofridos, a equipe, juntamente com o Wolfsburg, foi a que mais sofreu gols entre todas as equipes, embora Ramaj tenha se destacado regularmente com grandes defesas. Um pequeno raio de esperança: no último fim de semana, Ramaj não sofreu gols pela primeira vez na vitória por 2 a 0 contra o FC St. Pauli. Antes disso, ele era o último goleiro titular nas grandes ligas europeias que havia sofrido gols em todos os jogos até então.
- IMAGO / Noah Wedel
Diant Ramaj não quer ficar na fila de espera no BVB
A possibilidade de o Dortmund vender Ramaj também está relacionada ao fato de que o goleiro, cheio de autoconfiança, não se vê como reserva. “Eu preciso jogar”, deixou claro Ramaj há um ano na revista Sport Bild. “Por isso, para mim está decidido: não vou ficar no banco em Dortmund”, acrescentou.
No entanto, é exatamente esse o destino que o ameaça caso ele retorne ao Borussia no verão, pois lá Gregor Kobel é considerado o intocável número um. Atualmente, não há mais rumores de transferência envolvendo o goleiro suíço, de modo que o jogador de 28 anos também entrará na próxima temporada como goleiro titular em Dortmund. O segundo goleiro, atrás de Kobel, é o experiente Alexander Meyer (35).
Os números de Diant Ramaj na temporada 2025/26 da Bundesliga:
Jogos: 30 Minutos em campo: 2.700 Gols sofridos: 64 Jogos sem sofrer gols: 1