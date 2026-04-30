Ainda sem ter jogado pelo BVB: o Dortmund parece estar pensando em vender o goleiro da Bundesliga

A possibilidade de o Dortmund vender Ramaj também está relacionada ao fato de que o goleiro, cheio de autoconfiança, não se vê como reserva. “Eu preciso jogar”, deixou claro Ramaj há um ano na revista Sport Bild. “Por isso, para mim está decidido: não vou ficar no banco em Dortmund”, acrescentou.

No entanto, é exatamente esse o destino que o ameaça caso ele retorne ao Borussia no verão, pois lá Gregor Kobel é considerado o intocável número um. Atualmente, não há mais rumores de transferência envolvendo o goleiro suíço, de modo que o jogador de 28 anos também entrará na próxima temporada como goleiro titular em Dortmund. O segundo goleiro, atrás de Kobel, é o experiente Alexander Meyer (35).