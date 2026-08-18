Thompson também alertou Iraola de que comandar o Liverpool representa um desafio muito diferente em comparação com seu período no Bournemouth. Ele observou que, enquanto o Bournemouth frequentemente jogava como azarão, apostando nos contra-ataques, o Liverpool com frequência enfrenta defesas fechadas, que exigem soluções elaboradas.

Thompson destacou a importância dos atuais integrantes do elenco, ao dizer: "É aí que ele precisa encontrar esse ingrediente com alguém como Florian Wirtz. Onde você tira o melhor dele? E ter Alexander Isak em alta pode fazer muito bem a eles."

Thompson também refletiu sobre as recentes mudanças de treinador e observou que, ao contrário de quando Arne Slot assumiu no lugar de Jurgen Klopp, "As coisas deram errado, então você precisa de um novo treinador, de novas ideias."