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'Ainda precisamos de reforços' - ídolo do Liverpool pede quatro ou cinco novas contratações para dar suporte a Andoni Iraola
Preocupações defensivas sob o novo comando
Em entrevista ao podcast No Tippy Tappy Football, do Footy Accumulators, Thompson demonstrou grande preocupação com o atual estado do elenco enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Newcastle United. Apesar de o clube ter contratado Jeremy Jacquet por £ 60 milhões e trazido Roland Araujo por empréstimo após as saídas de Ibrahima Konate e Andy Robertson, Thompson insiste que é preciso mais.
Enfatizando a necessidade de profundidade no elenco, Thompson afirmou: "Defensivamente, precisamos de mais. É uma área específica em que, se Jacquet não estiver totalmente pronto, quem vai estar lá? É uma situação difícil. Ainda precisamos de reforços. Acho que provavelmente precisamos de quatro, talvez cinco jogadores no total, em diferentes posições."
- Getty Images Sport
Apoio financeiro e maior poder de compra
Segundo informações, o Liverpool está em busca de um acordo bombástico por Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, e Thompson acredita que as finanças estão totalmente asseguradas. O Fenway Sports Group vendeu recentemente uma participação minoritária no clube por £ 1,4 bilhão, dando a Iraola uma significativa vantagem no mercado.
Ao abordar o orçamento para transferências, Thompson acrescentou: "Do lado financeiro, poderíamos gastar esse dinheiro porque fomos muito, muito bem em vendas. E, quando você olha para isso, apenas o investimento que recebemos no clube de futebol, de equipes como Liverpool e Manchester United, quando você os vê viajando pelo mundo, isso mostra que eles são os dois maiores clubes de futebol. As pessoas querem investir neles, então você tem isso."
Mudanças táticas do Bournemouth para Anfield
Thompson também alertou Iraola de que comandar o Liverpool representa um desafio muito diferente em comparação com seu período no Bournemouth. Ele observou que, enquanto o Bournemouth frequentemente jogava como azarão, apostando nos contra-ataques, o Liverpool com frequência enfrenta defesas fechadas, que exigem soluções elaboradas.
Thompson destacou a importância dos atuais integrantes do elenco, ao dizer: "É aí que ele precisa encontrar esse ingrediente com alguém como Florian Wirtz. Onde você tira o melhor dele? E ter Alexander Isak em alta pode fazer muito bem a eles."
Thompson também refletiu sobre as recentes mudanças de treinador e observou que, ao contrário de quando Arne Slot assumiu no lugar de Jurgen Klopp, "As coisas deram errado, então você precisa de um novo treinador, de novas ideias."
- AFP
O que vem a seguir para o Liverpool?
O Liverpool tem apenas cinco dias restantes para concluir seus preparativos antes de sua partida de abertura da Premier League contra o Newcastle United. Iraola precisa integrar rapidamente suas novas ideias táticas, enquanto a equipe de recrutamento trabalha com urgência nos bastidores. Garantir as quatro ou cinco contratações recomendadas antes do fechamento da janela de transferências será absolutamente vital para as ambições domésticas do clube neste ano.
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