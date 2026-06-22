“Ainda pode ajudar muito!” - Lucas Paquetá está muito feliz em ver Neymar, que considera “muito importante”, de volta aos treinos no Brasil antes do confronto decisivo contra a Escócia pela Copa do Mundo

Neymar ainda não entrou em campo na Copa do Mundo de 2026, depois de ter ficado de fora das escalações para o empate em 1 a 1 com o Marrocos e a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. No entanto, sua presença nos treinos deu um impulso significativo ao grupo, que busca garantir a liderança do grupo. Paquetá, em entrevista coletiva no domingo, expressou a alegria da equipe por ter seu craque de volta ao time.

“Estamos todos muito felizes em vê-lo treinando e de volta ao campo conosco. Neymar é um jogador muito importante para a seleção brasileira”, disse Paquetá aos repórteres. “Ele tem uma trajetória extraordinária com esta camisa e ainda pode nos ajudar muito. Estamos felizes com seu retorno e esperamos que ele esteja disponível o mais rápido possível para contribuir com a equipe.”