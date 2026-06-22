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“Ainda pode ajudar muito!” - Lucas Paquetá está muito feliz em ver Neymar, que considera “muito importante”, de volta aos treinos no Brasil antes do confronto decisivo contra a Escócia pela Copa do Mundo
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Neymar volta para dar um impulso à Seleção
Neymar ainda não entrou em campo na Copa do Mundo de 2026, depois de ter ficado de fora das escalações para o empate em 1 a 1 com o Marrocos e a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. No entanto, sua presença nos treinos deu um impulso significativo ao grupo, que busca garantir a liderança do grupo. Paquetá, em entrevista coletiva no domingo, expressou a alegria da equipe por ter seu craque de volta ao time.
“Estamos todos muito felizes em vê-lo treinando e de volta ao campo conosco. Neymar é um jogador muito importante para a seleção brasileira”, disse Paquetá aos repórteres. “Ele tem uma trajetória extraordinária com esta camisa e ainda pode nos ajudar muito. Estamos felizes com seu retorno e esperamos que ele esteja disponível o mais rápido possível para contribuir com a equipe.”
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Preenchendo a lacuna deixada por Raphinha
Embora o retorno de Neymar seja um grande ponto positivo, o Brasil ainda lida com a ausência do ponta do Barcelona, Raphinha, que está fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa. A ausência do ex-jogador do Leeds United é um golpe significativo para a fluidez ofensiva da Seleção, e sua disponibilidade para o restante do torneio permanece envolta em incerteza. Paquetá destacou que o elenco está se unindo em torno do companheiro durante sua reabilitação.
“No momento, ele conta com o apoio de todo o grupo. Estamos ao seu lado e faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo durante sua recuperação”, disse o craque do Flamengo sobre a situação de Raphinha. “Ele é um cara que se esforça muito e tenho certeza de que fará todo o possível para voltar o mais rápido que puder. Quanto à importância dele, não há muito mais a acrescentar. Ele vem de algumas temporadas extraordinárias e também amadureceu muito na seleção.”
Ameaça de “Respeito pela Escócia”
Apesar do Brasil ser pentacampeão mundial, Paquetá não hesitou em descartar qualquer indício de complacência antes do próximo jogo no Miami Stadium. A Escócia ainda nutre grandes esperanças de chegar às oitavas de final pela primeira vez na história, e um resultado positivo contra os gigantes sul-americanos provavelmente garantiria sua classificação. Paquetá continua cauteloso em relação ao desafio representado pela equipe de Steve Clarke.
“Todas as seleções na Copa do Mundo merecem respeito. É preciso estudá-las e se preparar da melhor maneira possível para enfrentá-las”, explicou o ex-meio-campista do West Ham. “Temos grande respeito pela Escócia, mas também sabemos que precisamos jogar nosso futebol e seguir o que o técnico nos pede. Independentemente do adversário, nosso objetivo em todas as partidas é vencer.”
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De olho nas fases eliminatórias
O Brasil ocupa atualmente a liderança do Grupo C com quatro pontos, mas a disputa pela classificação continua acirrada. A vitória é a única maneira de manter a equipe na liderança, considerando que, na outra partida, o Marrocos, que está empatado em pontos com o Brasil, enfrentará o Haiti, já eliminado. Com as oitavas de final se aproximando rapidamente, a Seleção está focada em aprimorar seu desempenho após um início irregular na campanha. Caso Neymar seja liberado para jogar, essa será sua primeira partida oficial pelo Brasil desde 2023.