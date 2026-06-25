Questionado sobre se ele é a pessoa mais indicada para conduzir o Celtic adiante — já que, nesta fase, a idade é apenas um número —, o ex-atacante do Hoops, Miller, em entrevista concedida em parceria com a BetGoodwin, disse ao GOAL: “O que se destaca no Martin é que ele provavelmente já viu de tudo no futebol. Ele assumiu o Celtic em duas passagens diferentes nesta temporada, em situações difíceis, especialmente na segunda. Eles conquistaram o campeonato e a copa. Durante longos períodos daquela temporada, parecia altamente improvável que o Celtic voltasse a erguer o troféu do campeonato.

“O que eu diria é que há também um elenco acostumado a vencer. Quando se tem isso, tudo o que eles precisavam era um pouco da experiência que ele possui. Sei que, dentro da estrutura do clube agora, com Shaun Maloney e Mark Fotheringham ao seu lado como assistentes técnicos, há dois profissionais realmente jovens, ambiciosos, cheios de energia e competentes, que farão tudo o que ele precisar que façam. Ele pode ser o técnico que precisa ser nessa idade de que você está falando.

“Não parece que ele esteja perdendo o ritmo! Não parece que ele esteja perdendo o ritmo nem um pouco quando você o vê na linha lateral. Ele ainda parece o mesmo de 25 anos atrás! O que eu diria é que é realmente importante que ele tenha montado essa equipe ao seu redor, para que todos possam contribuir para a causa da maneira certa e permitir que ele seja o técnico que ele pode ser.

“Ele definitivamente tem aqueles dois comissários técnicos ao seu lado que o amam profundamente e fariam qualquer coisa por ele. Tenho certeza de que isso também é algo que os jogadores percebem. Haverá alguns desses jogadores, como Callum McGregor, James Forrest e Kieran Tierney, que provavelmente cresceram vendo o time dele jogar futebol há tantos anos. Ter esses caras na equipe é realmente importante — caras que se importam com o clube, caras que surgiram no clube.”