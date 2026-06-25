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“Ainda parece o mesmo de 25 anos atrás” - Por que a contratação de Martin O’Neill, de 74 anos, foi a decisão certa do Celtic, segundo explica Kenny Miller, destacando as qualidades essenciais que ele mantém em Parkhead
O'Neill proporcionou uma dupla alegria após duas passagens como técnico interino
Após a saída de Brendan Rodgers no final de outubro de 2025, as rédeas do comando técnico foram passadas a O’Neill de forma interina. Depois de comandar oito partidas, o norte-irlandês voltou ao cargo no início de janeiro, quando a passagem malfadada de Wilfried Nancy por Glasgow chegou ao fim após 33 dias.
O’Neill conquistou então o título nacional mais dramático — após um confronto decisivo na última rodada contra o Hearts — antes de derrotar o Dunfermline na final da Copa da Escócia, disputada no Hampden Park. Sua recompensa por esses sucessos foi um contrato de um ano, que inclui a opção de prorrogação por mais 12 meses.
O ex-jogador do Leicester, Aston Villa e Nottingham Forest conhece bem todas as exigências de ter que entregar resultados sob os holofotes mais intensos do Old Firm, já que passou cinco anos no “Paradise” entre 2000 e 2005.
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A pessoa certa para o cargo: Por que o Celtic acertou ao nomear O'Neill
Questionado sobre se ele é a pessoa mais indicada para conduzir o Celtic adiante — já que, nesta fase, a idade é apenas um número —, o ex-atacante do Hoops, Miller, em entrevista concedida em parceria com a BetGoodwin, disse ao GOAL: “O que se destaca no Martin é que ele provavelmente já viu de tudo no futebol. Ele assumiu o Celtic em duas passagens diferentes nesta temporada, em situações difíceis, especialmente na segunda. Eles conquistaram o campeonato e a copa. Durante longos períodos daquela temporada, parecia altamente improvável que o Celtic voltasse a erguer o troféu do campeonato.
“O que eu diria é que há também um elenco acostumado a vencer. Quando se tem isso, tudo o que eles precisavam era um pouco da experiência que ele possui. Sei que, dentro da estrutura do clube agora, com Shaun Maloney e Mark Fotheringham ao seu lado como assistentes técnicos, há dois profissionais realmente jovens, ambiciosos, cheios de energia e competentes, que farão tudo o que ele precisar que façam. Ele pode ser o técnico que precisa ser nessa idade de que você está falando.
“Não parece que ele esteja perdendo o ritmo! Não parece que ele esteja perdendo o ritmo nem um pouco quando você o vê na linha lateral. Ele ainda parece o mesmo de 25 anos atrás! O que eu diria é que é realmente importante que ele tenha montado essa equipe ao seu redor, para que todos possam contribuir para a causa da maneira certa e permitir que ele seja o técnico que ele pode ser.
“Ele definitivamente tem aqueles dois comissários técnicos ao seu lado que o amam profundamente e fariam qualquer coisa por ele. Tenho certeza de que isso também é algo que os jogadores percebem. Haverá alguns desses jogadores, como Callum McGregor, James Forrest e Kieran Tierney, que provavelmente cresceram vendo o time dele jogar futebol há tantos anos. Ter esses caras na equipe é realmente importante — caras que se importam com o clube, caras que surgiram no clube.”
Contratação segura realizada em Parkhead após rumores envolvendo Keane
O Celtic vinha sendo fortemente associado ao ex-atacante do Tottenham e do Liverpool, Robbie Keane, depois de ver seu ex-jogador, que já havia sido emprestado ao clube, dar seus primeiros passos como técnico com grande estilo no Maccabi Tel Aviv e no Ferencvaros.
Questionado se o ex-jogador da seleção da República da Irlanda teria sido preterido por precisar de um trampolim no futebol britânico antes de assumir um cargo tão importante quanto o do Celtic, Miller acrescentou sobre a confiança depositada em outro rosto conhecido: “Parece uma escolha segura, mas por que não se quereria alguém assim no clube, que acabou de conquistar uma dobradinha? O que realmente surgiu do nada. Sempre fez sentido.
“Clubes como o Rangers e o Celtic precisam buscar o melhor técnico possível que estejam disponíveis. A torcida exige isso, mas acho que é correto que esses clubes sigam um processo.
“Não foi nenhuma surpresa para mim vê-los voltarem a apostar no Martin. Eu mesmo comentei, no final da última temporada, que talvez fizesse sentido ter um pouco de estabilidade. É algo que o Celtic tem mantido ao longo dos anos. É uma vantagem que eles provavelmente tiveram sobre o Rangers: quando o Brendan chegou, ele teve suas duas ou três temporadas, e o Ange teve as suas duas ou três temporadas.
“Mais uma vez, se o Martin fosse embora e um novo técnico assumisse, simplesmente não dá para saber como isso vai funcionar. Talvez seja um pouco de estabilidade que eles precisam neste momento. Acho que não foi nenhuma surpresa vê-los pedirem ao Martin para ficar por mais um ano.”
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Por quanto tempo O'Neill permanecerá no comando do Celtic?
O’Neill — bicampeão da Copa da Europa durante sua carreira como jogador no Forest — sempre foi uma figura marcante, que se encaixa perfeitamente no perfil dos técnicos do Celtic. Ele provou isso ao conquistar nove títulos.
Resta saber por quanto tempo ele permanecerá no comando depois de ter adiado seus planos de aposentadoria, mas há todos os motivos para acreditar que ainda haverá mais momentos de glória em Glasgow antes que o bastão do comando técnico mude de mãos novamente.