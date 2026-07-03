“Ainda o vejo como um menino” – Por dentro do momento emocionante de Malik Tillman na Copa do Mundo com a família que o viu se tornar um herói da Seleção Masculina dos EUA

Anja Tillman não consegue precisar quantas vezes assistiu ao agora famoso chute de falta do filho. Nas horas seguintes ao momento em que Malik Tillman chutou com o pé direito, seus feeds nas redes sociais ficaram repletos de replays — transmissões em inglês, transmissões em espanhol, montagens com música. Ela assistiu a todos eles, repetidamente, não apenas para ver o gol novamente, mas para revivê-lo.

“Meu Instagram está uma loucura”, ela conta ao GOAL com um sorriso. “Só vejo a cobrança de falta dele. Havia vídeos explicando o quanto foi difícil!”

O melhor vídeo, porém, foi um que apareceu quase imediatamente. Ele começa com o meio-campista da Seleção Masculina dos EUA em primeiro plano, enquanto ele se aproxima da bola. Então, antes mesmo de a bola entrar no fundo da rede, a câmera faz uma panorâmica rápida. Em vez disso, ela foca em Anja e no irmão mais velho de Malik, Timothy, estrela do Los Angeles FC. Anja tem lágrimas nos olhos. Timothy está sorrindo de orelha a orelha. “Malik conseguiu”, eles pensavam. Eles também conseguiram.

Aquela cobrança de falta será apenas uma das muitas lembranças deste verão que a família Tillman vai relembrar no futuro. Isso porque verões assim não acontecem com frequência. Com Malik em Leverkusen e Timothy em Los Angeles, a família Tillman não consegue passar tempo suficiente junta. Neste verão, eles conseguiram. Essa é a magia de uma Copa do Mundo.

“Logo antes de partirmos para o primeiro jogo”, conta Timothy Tillman aoGOAL, “eu estava conversando com [minha mãe], minha namorada e nosso agente. Perguntei a eles: ‘Quem diria que estaríamos aqui em LA, que eu moraria aqui e que iríamos a um jogo da Copa do Mundo para ver o Malik jogar?’”

A família Tillman está bem longe de Nuremberg. Eles estão criando lembranças que vão além dos seus sonhos mais ousados. E, neste verão, enquanto o caçula da família está realizando seu próprio sonho na Copa do Mundo, sua família está aproveitando ao máximo o momento de várias maneiras.

“Vê-lo lá na Copa do Mundo é tão especial”, diz Anja Tillman, contendo a emoção. “Ainda o vejo como um menininho.”

Aquele menino agora é um herói do esporte americano. Ele consolidou esse status na noite de quarta-feira.