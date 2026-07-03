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Tillman family GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Ainda o vejo como um menino” – Por dentro do momento emocionante de Malik Tillman na Copa do Mundo com a família que o viu se tornar um herói da Seleção Masculina dos EUA

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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina

A revista GOAL conversou com a família Tillman sobre o verão cheio de altos e baixos que viveram, o nervosismo que acompanha uma Copa do Mundo e o amor de uma mãe por seus dois filhinhos.

Anja Tillman não consegue precisar quantas vezes assistiu ao agora famoso chute de falta do filho. Nas horas seguintes ao momento em que Malik Tillman chutou com o pé direito, seus feeds nas redes sociais ficaram repletos de replays — transmissões em inglês, transmissões em espanhol, montagens com música. Ela assistiu a todos eles, repetidamente, não apenas para ver o gol novamente, mas para revivê-lo.

“Meu Instagram está uma loucura”, ela conta ao GOAL com um sorriso. “Só vejo a cobrança de falta dele. Havia vídeos explicando o quanto foi difícil!”

O melhor vídeo, porém, foi um que apareceu quase imediatamente. Ele começa com o meio-campista da Seleção Masculina dos EUA em primeiro plano, enquanto ele se aproxima da bola. Então, antes mesmo de a bola entrar no fundo da rede, a câmera faz uma panorâmica rápida. Em vez disso, ela foca em Anja e no irmão mais velho de Malik, Timothy, estrela do Los Angeles FC. Anja tem lágrimas nos olhos. Timothy está sorrindo de orelha a orelha. “Malik conseguiu”, eles pensavam. Eles também conseguiram.

Aquela cobrança de falta será apenas uma das muitas lembranças deste verão que a família Tillman vai relembrar no futuro. Isso porque verões assim não acontecem com frequência. Com Malik em Leverkusen e Timothy em Los Angeles, a família Tillman não consegue passar tempo suficiente junta. Neste verão, eles conseguiram. Essa é a magia de uma Copa do Mundo.

“Logo antes de partirmos para o primeiro jogo”, conta Timothy Tillman aoGOAL, “eu estava conversando com [minha mãe], minha namorada e nosso agente. Perguntei a eles: ‘Quem diria que estaríamos aqui em LA, que eu moraria aqui e que iríamos a um jogo da Copa do Mundo para ver o Malik jogar?’”

A família Tillman está bem longe de Nuremberg. Eles estão criando lembranças que vão além dos seus sonhos mais ousados. E, neste verão, enquanto o caçula da família está realizando seu próprio sonho na Copa do Mundo, sua família está aproveitando ao máximo o momento de várias maneiras.

“Vê-lo lá na Copa do Mundo é tão especial”, diz Anja Tillman, contendo a emoção. “Ainda o vejo como um menininho.”

Aquele menino agora é um herói do esporte americano. Ele consolidou esse status na noite de quarta-feira.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O grande momento

    Até agora, Anja Tillman esteve presente em todas as quatro partidas da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo. Timothy Tillman, por sua vez, teve que perder uma delas — a vitória sobre a Austrália — devido aos treinos do LAFC. Em cada uma das outras três partidas, uma rápida olhada na área reservada aos amigos e familiares da Seleção Masculina dos EUA revelava duas camisetas listradas de vermelho e branco com “Tillman, nº 17” nas costas.

    “Fico sempre nervosa assistindo aos jogos dele”, admite a matriarca da família.

    O irmão mais velho, Timothy, também fica, mas por motivos diferentes. Como ele próprio é profissional, com três partidas pela seleção dos EUA em seu currículo, o nervosismo o atinge de maneira diferente. O difícil é assistir e saber que não pode mudar o resultado. Esse peso recai sobre os ombros do irmão mais novo e, até agora, ele tem lidado bem com isso.

    Ele o carregou da melhor maneira naquele momento no final da partida contra a Bósnia e Herzegovina. Com a seleção dos EUA com um jogador a menos e levando um gol, Malik Tillman se preparou para cobrar uma falta logo fora da área. Algo disse ao irmão que valeria a pena filmar aquele lance, e esse algo estava certo.

    “Sinceramente, não tiro muitas fotos nem gravo vídeos quando estou nos jogos”, disse ele, “mas tive um pressentimento, quando aquela falta aconteceu, de que ele iria se posicionar e chutar. Foi por isso que gravei aquele vídeo e, sim, no final das contas, ficou ótimo.

    “Foi simplesmente um momento muito, muito especial para nós dois, estar na arquibancada, vendo aquilo ao vivo. Estamos super, super felizes por termos estado lá para vivenciar isso e simplesmente compartilhar aquele momento juntos, sabe? Ele sabia que estávamos na arquibancada, e acho que essa é a maior conquista de todas. Foi muito legal para nós três.”

    Anja Tillman ainda fica emocionada com isso 24 horas depois.

    “Acho que, para mim, é a mesma coisa”, diz ela. “Fico tão emocionada com tudo! É tão especial ter os dois aqui, ou estar aqui com os dois.”

    Esses momentos juntos têm sido raros, infelizmente, já que as carreiras levaram a família Tillman para tantas direções diferentes.

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  • Malik Tillman Anja TimothyThe Tillman Family

    Momentos juntos

    No futebol profissional, há sempre mais um jogo, mais uma competição, mais uma viagem. As férias de verdade são raras e, para os Tillman, a logística é ainda mais complicada: um irmão joga no calendário europeu, o outro no da MLS. Encontrar tempo para ficarem juntos não é nada fácil.

    O ano passado é um exemplo. O LAFC, time de Timothy Tillman, jogou até novembro e, naquela época, a primeira temporada de Malik Tillman no Bayer Leverkusen estava apenas começando. Durante o período teoricamente de folga do verão de 2025, Malik Tillman viajou por todo o país para disputar a Copa Ouro. Houve um momento especial em novembro, quando os dois irmãos foram convocados juntos para o estágio da Seleção dos EUA, mas esses tipos de momentos têm sido difíceis de acontecer.

    “O único momento que temos agora, nos últimos dois anos, é o Natal”, diz Anja Tillman, “e são apenas alguns dias, porque eles ficam de folga por alguns dias. Eles também querem se divertir um pouco com os amigos ou sair de férias, mas nos dias de Natal, eles podem ficar juntos.”

    Isso mudou neste verão. Com a seleção dos EUA baseada em Orange County, Anja passou o verão morando com Timothy em Los Angeles. Durante os dias de folga de Malik, o trio conseguiu passar tempo junto. A família Tillman conheceu as outras famílias da Seleção Masculina dos EUA em churrascos da equipe, enquanto o irmão mais novo também pôde dar uma passada para passar um tempo no apartamento do irmão mais velho. Depois de cada jogo, Malik vai até a arquibancada para ver a família, embora mais tarde do que todos os seus companheiros de equipe; Anja brinca.

    Não importa. Qualquer momento juntos é um bom momento, e este verão lhes proporcionou mais do que poderiam imaginar.

    “É muito difícil ver o Malik”, diz Timothy Tillman, “mas a Copa do Mundo realmente faz as coisas acontecerem. É simplesmente muito legal passar tempo juntos.”

    Nesses momentos juntos, parece que nada mudou, como se eles ainda fossem a família perseguindo sonhos lá na Alemanha. Tudo está diferente, porém, inclusive Malik.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Criando confiança

    Após o grande gol de quarta-feira, os jogadores da seleção masculina dos EUA elogiaram efusivamente seu herói. Ele mudou, disseram. Ele ainda é tímido, ainda fala muito baixo, mas agora se comporta de maneira diferente, afirmaram todos. Ele anda por aí com confiança, pelo menos mais do que antes.

    Tim Ream disse que percebeu a mudança depois da Copa Ouro. Anja Tillman concorda, com uma ressalva. O próprio Malik não mudou, mas, ao atuar da maneira como atuou, conseguiu mudar a forma como os outros o viam. Isso, então, levou àquela confiança, e essa confiança levou a um momento histórico da seleção americana.

    “Acho que o último torneio, a Copa Ouro, ajudou muito para que ele se sentisse à vontade nesta equipe, com o técnico”, diz ela, “porque ele precisa sentir, por parte do técnico, que é importante para a equipe. Acho que isso o deixou mais à vontade e mais confiante.

    “Além disso, por parte da torcida, não é fácil para um jogador quando ele não é tão querido ou não se sente querido pelos torcedores, e ele é realmente o tipo de pessoa que precisa disso também. Isso simplesmente o faz dar o melhor de si. Ele está sempre tentando dar o melhor de si.”

    Timothy Tillman tem uma visão um pouco diferente. Ele diz que a primeira temporada de seu irmão no Bayer Leverkusen também o moldou. A temporada foi, de modo geral, bastante sólida, mas houve momentos difíceis no primeiro ano do meio-campista de volta à Bundesliga. Esses momentos difíceis e as dificuldades de adaptação só ajudaram a fortalecer ainda mais essa confiança.

    “Ele não teve o ano mais fácil no clube, e esse foi praticamente o primeiro verdadeiro revés em sua carreira”, diz Timothy Tillman. “Acho que ter que aceitar isso e passar por essa experiência o ajudou a ter uma noção melhor do que é realmente importante e no que ele precisa se concentrar, o que ele precisa fazer, o que ele é capaz de fazer, o que está ao seu alcance. Acho que é por isso que ele parece tão maduro em campo.”

    “Fora do campo, acho que, comigo, ele sempre foi o mesmo”, acrescenta ele, sorrindo como se esperaria de um irmão mais velho ao fazer tal afirmação. “Isso não mudou muito, mas sim, em campo, acho que dá para perceber claramente que isso vem acontecendo.”

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    Um verão incrível para os filhinhos de uma mamãe

    O verão continua, e a família Tillman está curtindo tudo isso. Ambos pretendem assistir aos jogos até o final da temporada. Até agora, para Timothy, não tem sido fácil comparecer aos jogos. Depois de perder a partida em Seattle, ele ficou preocupado em perder o confronto desta quarta-feira em Santa Clara devido ao treino marcado para quinta-feira pelo LAFC. Felizmente, a diretoria do LAFC estava voando para lá, então ele foi convidado a embarcar no avião para que a viagem fosse possível.

    Claro que valeu a pena. Ele pôde estar presente no grande momento do irmão. E, tão importante quanto isso, pôde comemorar aquele momento ao lado da mãe. O que poderia ser melhor do que isso?

    “Com certeza irei a todos os jogos que temos pela frente”, diz ele, “e sim, essa tem sido a nossa jornada até agora.”

    Já para Anja Tillman, tem sido a jornada de uma vida. Na noite de quarta-feira, ela abraçou seu filho mais velho enquanto o caçula realizava todos os sonhos deles. No entanto, ela não olhou para o campo e viu uma estrela da Seleção Masculina dos EUA, nem segurou o principal jogador do LAFC.

    Mesmo naquele momento, Malik e Timothy ainda eram seus menininhos, e é por isso que aquele momento é algo que ela vai reviver para sempre.

    “Ainda vejo isso nos dois”, diz ela. “Agora são homens adultos, e estão sonhando seus sonhos e vivendo seus sonhos. Isso é tão especial.”

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