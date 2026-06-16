"Ainda não terminei aqui!" Antonio Rüdiger agradece aos críticos após renovar com o Real Madrid

Agora, porém, escreveu ele no Instagram, quer ajudar o Real a superar esta fase difícil. “Ainda não terminei aqui”, enfatizou Rüdiger, “mais do que qualquer outra coisa”, a renovação do seu contrato é “um compromisso de, junto com meus companheiros de equipe, conseguir dar a volta por cima”. Os reveses foram “um teste, mas é exatamente aqui que quero estar”.

O fato de algumas pessoas terem desistido dele após suas lesões o “motivou ainda mais. Então, obrigado por isso. Quem me conhece sabe que adoro desafios — eles me fazem crescer. Estamos juntos, lutamos juntos e vamos superar isso juntos.”

O Real terminou em segundo lugar na tabela em um final de temporada caótico, oito pontos atrás do campeão FC Barcelona. Na Liga dos Campeões, o time de estrelas sofreu uma derrota espetacular para o Bayern de Munique nas quartas de final. José Mourinho retorna como técnico para a nova temporada.