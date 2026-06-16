O clube espanhol, detentor do recorde de títulos, anunciou na terça-feira a prorrogação por mais um ano, até 2027, do contrato do jogador de 33 anos, que expirava no final deste mês.
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"Ainda não terminei aqui!" Antonio Rüdiger agradece aos críticos após renovar com o Real Madrid
No Real Madrid, Rüdiger disputou apenas 18 partidas do campeonato na última temporada devido a lesões, mas, quando estava em forma, era titular. A situação é diferente com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann: Rüdiger, que já disputou 83 partidas pela seleção, é o primeiro reserva dos zagueiros centrais titulares Jonathan Tah (Bayern de Munique) e Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Na estreia na Copa do Mundo contra Curaçao (7 a 1), ele entrou em campo aos 73 minutos.
O Real anunciou a renovação do contrato em um comunicado de três linhas, sem alarde. Rüdiger havia se transferido do Chelsea para Madri em 2022; desde então, disputou 182 partidas oficiais pelo Real e conquistou quase tudo o que há para conquistar: o Mundial de Clubes, a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei.
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Rüdiger sobre sua permanência no Real Madrid: "Ainda não terminei aqui!"
Agora, porém, escreveu ele no Instagram, quer ajudar o Real a superar esta fase difícil. “Ainda não terminei aqui”, enfatizou Rüdiger, “mais do que qualquer outra coisa”, a renovação do seu contrato é “um compromisso de, junto com meus companheiros de equipe, conseguir dar a volta por cima”. Os reveses foram “um teste, mas é exatamente aqui que quero estar”.
O fato de algumas pessoas terem desistido dele após suas lesões o “motivou ainda mais. Então, obrigado por isso. Quem me conhece sabe que adoro desafios — eles me fazem crescer. Estamos juntos, lutamos juntos e vamos superar isso juntos.”
O Real terminou em segundo lugar na tabela em um final de temporada caótico, oito pontos atrás do campeão FC Barcelona. Na Liga dos Campeões, o time de estrelas sofreu uma derrota espetacular para o Bayern de Munique nas quartas de final. José Mourinho retorna como técnico para a nova temporada.