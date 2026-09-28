O técnico da Inglaterra, Tuchel, enfrenta uma dor de cabeça para escalar a equipe antes da viagem de terça-feira a Praga, depois que dois membros importantes do elenco foram afastados durante a preparação final. Konsa e O'Reilly foram ausências notáveis na sessão coletiva de treino realizada na base do Tottenham na manhã de segunda-feira. Enquanto o restante do elenco de 24 jogadores se preparava para o voo rumo à capital tcheca, os defensores de Arsenal e Manchester City ficaram restritos a programas individualizados enquanto tentam superar preocupações físicas.

O momento é particularmente frustrante para Tuchel, que está desesperado para encontrar estabilidade defensiva após a derrota por 3 a 2 para a campeã mundial Espanha, no sábado, em Wembley. O treinador alemão revelou que a dupla lida com problemas persistentes que os impediram de se juntar aos companheiros no gramado. Ao ser perguntado se os dois estariam disponíveis para a partida na Fortuna Arena, Tuchel disse aos repórteres na noite de segunda-feira: "Ainda não tenho certeza. Eles perderam o treino de hoje, foi isso que vocês viram. Foi por causa de pequenos problemas. Mas ainda há problemas."