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'Ainda não tenho certeza!' Thomas Tuchel dá dupla má notícia sobre lesões da Inglaterra antes do confronto com a República Tcheca, já que Ezri Konsa e Nico O'Reilly ficam fora do treino
Tuchel monitora dupla defensiva
O técnico da Inglaterra, Tuchel, enfrenta uma dor de cabeça para escalar a equipe antes da viagem de terça-feira a Praga, depois que dois membros importantes do elenco foram afastados durante a preparação final. Konsa e O'Reilly foram ausências notáveis na sessão coletiva de treino realizada na base do Tottenham na manhã de segunda-feira. Enquanto o restante do elenco de 24 jogadores se preparava para o voo rumo à capital tcheca, os defensores de Arsenal e Manchester City ficaram restritos a programas individualizados enquanto tentam superar preocupações físicas.
O momento é particularmente frustrante para Tuchel, que está desesperado para encontrar estabilidade defensiva após a derrota por 3 a 2 para a campeã mundial Espanha, no sábado, em Wembley. O treinador alemão revelou que a dupla lida com problemas persistentes que os impediram de se juntar aos companheiros no gramado. Ao ser perguntado se os dois estariam disponíveis para a partida na Fortuna Arena, Tuchel disse aos repórteres na noite de segunda-feira: "Ainda não tenho certeza. Eles perderam o treino de hoje, foi isso que vocês viram. Foi por causa de pequenos problemas. Mas ainda há problemas."
- AFP
Verificações finais de condicionamento físico se aproximando
A Inglaterra tem uma programação exigente durante a atual pausa para jogos internacionais, com três partidas pela frente. Depois do duelo de terça-feira contra a República Tcheca, a equipe de Tuchel viajará para enfrentar a Croácia no sábado antes de encerrar a pausa com o jogo de volta contra os tchecos em 6 de outubro.
Ao detalhar a situação física dentro do grupo, o técnico da Inglaterra acrescentou: "Hoje de manhã tivemos um treino leve para os jogadores que começaram a partida. As verificações finais serão feitas amanhã de manhã. Se os médicos e fisioterapeutas derem sinal verde, então estaremos prontos para ir. Um dia a mais realmente faria diferença. Sinto que os jogadores que estiveram em campo hoje realmente querem jogar e estão prontos para isso."
A pressão aumenta por um resultado
Após um início com derrota na campanha da Liga das Nações, a Inglaterra se encontra em uma posição desafiadora ao retornar à Liga A nesta temporada, depois de ter disputado a edição anterior na Liga B. A equipe de Tuchel enfrenta um teste crucial contra a República Tcheca, que também tenta se recuperar após sofrer uma derrota por 2 a 1 para a Croácia na partida de estreia.
Ao falar sobre o peso da partida, Tuchel disse: "É um pouco cedo para falar em 'vitória obrigatória'. É um pouco cedo no grupo para falar em 'vitória obrigatória'. Respeitamos a qualidade do adversário. Sinto que sempre preciso de um resultado, não importa onde. Especialmente depois de uma derrota, mesmo que este seja o caminho para seguir em frente, ainda assim você precisa disso por si mesmo e para mostrar imediatamente uma reação. A partida de amanhã tem a mais alta prioridade."
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Na esteira do sucesso no verão e de marcos do passado
A Inglaterra entra na campanha após terminar a Copa do Mundo neste verão em terceiro lugar. A seleção inglesa busca repetir sua melhor campanha na Liga das Nações da Uefa, que veio na edição inaugural de 2018-19, quando também garantiu o terceiro lugar.
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