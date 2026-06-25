"Ainda não percebi": Deniz Undav, da seleção alemã, fica surpreso com pergunta sobre música popular entre os torcedores

Os torcedores alemães já adotaram a música de vez e a cantam por toda a América do Norte. Na festa dos torcedores em Nova York, na noite de quarta-feira, horário local, formou-se duas vezes uma polonaise atravessando a Times Square ao som de “Der Zug hat keine Bremse”.

Enquanto isso, a cantora Mia Julia teria se declarado disposta a se apresentar ao vivo nos EUA para a seleção alemã. Quando será que o convite vai chegar, perguntaram a Deniz Undav em uma coletiva de imprensa — e sua resposta surpreendeu. “Não conheço a música. Ainda não tinha prestado atenção nela”, explicou o atacante. Algo bastante surpreendente, dada a presença constante da música e, sobretudo, pelo fato de ela ter sido tocada no estádio após ambas as vitórias da DFB. “Depois de dois gols e do gol decisivo, eu estava com pensamentos bem diferentes”, disse Undav.

Na quinta-feira, às 22h, a partida contra o Equador será em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Caso a seleção alemã vença também a terceira partida da fase de grupos, Undav, que mais uma vez está escalado como reserva, deve prestar muita atenção.