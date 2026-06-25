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Deniz UndavGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

"Ainda não percebi": Deniz Undav, da seleção alemã, fica surpreso com pergunta sobre música popular entre os torcedores

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann
D. Undav

Na coletiva de imprensa alemã antes do jogo contra o Equador, o assunto não foi apenas futebol — mas também dois sucessos do Ballermann.

Cada torneio tem sua música: no Euro 2024, disputado em casa, a seleção alemã flutuava “completamente livre” ao som de “Major Tom” após as vitórias; desta vez, ela se tornará o “Trem sem freio”. Tanto após a vitória por 7 a 1 contra Curaçao, em Houston, quanto após o 2 a 1 contra a Costa do Marfim, em Toronto, o sucesso de Balermann “Der Zug hat keine Bremse”, de Lorenz Büffel e Mia Julia, tocou no estádio logo após o apito final. Jogadores e comissão técnica se abraçaram, comemorando e dançando.

  • Os torcedores alemães já adotaram a música de vez e a cantam por toda a América do Norte. Na festa dos torcedores em Nova York, na noite de quarta-feira, horário local, formou-se duas vezes uma polonaise atravessando a Times Square ao som de “Der Zug hat keine Bremse”.

    Enquanto isso, a cantora Mia Julia teria se declarado disposta a se apresentar ao vivo nos EUA para a seleção alemã. Quando será que o convite vai chegar, perguntaram a Deniz Undav em uma coletiva de imprensa — e sua resposta surpreendeu. “Não conheço a música. Ainda não tinha prestado atenção nela”, explicou o atacante. Algo bastante surpreendente, dada a presença constante da música e, sobretudo, pelo fato de ela ter sido tocada no estádio após ambas as vitórias da DFB. “Depois de dois gols e do gol decisivo, eu estava com pensamentos bem diferentes”, disse Undav.

    Na quinta-feira, às 22h, a partida contra o Equador será em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Caso a seleção alemã vença também a terceira partida da fase de grupos, Undav, que mais uma vez está escalado como reserva, deve prestar muita atenção.

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  • Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann ouve o sucesso de Buddy Ogün apenas “sem querer”

    Na coletiva de imprensa, porém, não foi apenas Undav a ser questionado sobre um sucesso do Ballermann, mas também o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Mais precisamente, sobre a música dedicada a ele pelo comediante de Hamburgo Buddy Ogün, na qual se diz, entre outras coisas: “Nosso cara, que consegue acertar tudo, se chama Julian Nagelsmann.” 

    Nagelsmann disse que, afinal, já tinha “ouvido a música uma vez”, mas “sem querer”, como se apressou a acrescentar, “porque minha equipe técnica tocou para mim”. Ele não pareceu necessariamente muito entusiasmado. “De vez em quando, eu deixava de prestar atenção na letra”, disse Nagelsmann, referindo-se a versos ambíguos. “Mas se isso deixa duas pessoas felizes no Ballermann, fico muito contente com isso.”

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