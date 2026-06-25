Cada torneio tem sua música: no Euro 2024, disputado em casa, a seleção alemã flutuava “completamente livre” ao som de “Major Tom” após as vitórias; desta vez, ela se tornará o “Trem sem freio”. Tanto após a vitória por 7 a 1 contra Curaçao, em Houston, quanto após o 2 a 1 contra a Costa do Marfim, em Toronto, o sucesso de Balermann “Der Zug hat keine Bremse”, de Lorenz Büffel e Mia Julia, tocou no estádio logo após o apito final. Jogadores e comissão técnica se abraçaram, comemorando e dançando.
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"Ainda não percebi": Deniz Undav, da seleção alemã, fica surpreso com pergunta sobre música popular entre os torcedores
Os torcedores alemães já adotaram a música de vez e a cantam por toda a América do Norte. Na festa dos torcedores em Nova York, na noite de quarta-feira, horário local, formou-se duas vezes uma polonaise atravessando a Times Square ao som de “Der Zug hat keine Bremse”.
Enquanto isso, a cantora Mia Julia teria se declarado disposta a se apresentar ao vivo nos EUA para a seleção alemã. Quando será que o convite vai chegar, perguntaram a Deniz Undav em uma coletiva de imprensa — e sua resposta surpreendeu. “Não conheço a música. Ainda não tinha prestado atenção nela”, explicou o atacante. Algo bastante surpreendente, dada a presença constante da música e, sobretudo, pelo fato de ela ter sido tocada no estádio após ambas as vitórias da DFB. “Depois de dois gols e do gol decisivo, eu estava com pensamentos bem diferentes”, disse Undav.
Na quinta-feira, às 22h, a partida contra o Equador será em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Caso a seleção alemã vença também a terceira partida da fase de grupos, Undav, que mais uma vez está escalado como reserva, deve prestar muita atenção.
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Julian Nagelsmann ouve o sucesso de Buddy Ogün apenas “sem querer”
Na coletiva de imprensa, porém, não foi apenas Undav a ser questionado sobre um sucesso do Ballermann, mas também o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. Mais precisamente, sobre a música dedicada a ele pelo comediante de Hamburgo Buddy Ogün, na qual se diz, entre outras coisas: “Nosso cara, que consegue acertar tudo, se chama Julian Nagelsmann.”
Nagelsmann disse que, afinal, já tinha “ouvido a música uma vez”, mas “sem querer”, como se apressou a acrescentar, “porque minha equipe técnica tocou para mim”. Ele não pareceu necessariamente muito entusiasmado. “De vez em quando, eu deixava de prestar atenção na letra”, disse Nagelsmann, referindo-se a versos ambíguos. “Mas se isso deixa duas pessoas felizes no Ballermann, fico muito contente com isso.”