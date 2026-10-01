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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

'Ainda não parece real!' - sensação do Celtic, Mika Baur, revela choque com rápida convocação para a Alemanha após escolha de Jurgen Klopp

Alemanha
M. Baur
Celtic
Alemanha x Sérvia
Sérvia
Liga das Nações A
Campeonato Escocês
J. Klopp

Mika Baur admitiu seu espanto ao receber sua primeira convocação para a Alemanha apenas meses depois de se juntar ao Celtic. O meio-campista de 22 anos agora está na disputa por uma possível estreia internacional sob o comando de Jurgen Klopp, enquanto a Alemanha se prepara para um confronto de alto risco pela Liga das Nações contra a Sérvia.

  • Ascensão rápida ao cenário internacional

    O jogador de 22 anos trocou recentemente o futebol alemão pela Premiership escocesa, transferindo-se do Paderborn para o Celtic neste verão. Antes de sua saída, o dinâmico meio-campista teve papel vital para ajudar seu ex-clube a garantir o acesso à Bundesliga.

    Apesar de prever um período natural de adaptação em Glasgow, suas atuações rapidamente chamaram a atenção do recém-nomeado técnico da seleção nacional, Jurgen Klopp. Baur acabou sendo convocado rapidamente para a mais recente lista da Alemanha para os próximos jogos da Liga das Nações.


  • Celtic FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    "Ainda não parece real"

    Baur admitiu que ficou completamente surpreso com a rapidez de sua convocação, já que inicialmente via os compromissos com a seleção como um objetivo distante. Ao falar sobre a convocação inesperada, o jovem expressou enorme orgulho por alcançar uma marca tão monumental tão cedo em sua carreira no Celtic.

    "Ainda não parece real", explicou Baur. "Até eu receber a ligação, isso parecia muito distante para mim. Eu sabia que me mudar para Glasgow era o próximo passo no meu desenvolvimento, mas nunca esperei que isso também me levasse a algo assim."

    O meio-campista está determinado a aproveitar a oportunidade em vez de apenas compor elenco. Ele acrescentou: "Estou tentando absorver tudo aqui. Quero deixar minha marca, assimilar tudo e tirar o máximo proveito da experiência. Também quero aproveitar, mas obviamente todos nós queremos jogar e ter alguns minutos."


  • Abraçando o trabalho sujo

    O astro do Celtic atribui sua rápida ascensão a uma evolução consciente em seu estilo de jogo nos últimos 18 meses. Embora seja naturalmente talentoso com a bola, Baur percebeu a necessidade de melhorar seu desempenho defensivo para ter sucesso no mais alto nível.

    "Minhas qualidades estão definitivamente com a bola, mas, ao longo do último ano e meio, também aprendi a gostar de fazer o trabalho sujo, lutar e deixar meu coração em campo", observou. "Correr de um lado para o outro, entrar firme nas divididas. Agora estou em um nível muito alto nesse aspecto, o que significa que posso causar impacto tanto com a bola quanto sem ela."


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    De olho em uma estreia em Munique

    Baur agora está firmemente na disputa para fazer sua primeira aparição pela seleção principal da Alemanha na quinta-feira. A equipe de Klopp se prepara para receber a Sérvia em um confronto crucial da Liga das Nações, em Munique.

    Conquistar minutos em campo coroaria alguns meses incríveis para o meio-campista. Uma estreia validaria ainda mais sua decisão de se testar na Escócia, ao mesmo tempo em que destacaria sua crescente maturidade tática no cenário europeu.

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