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'Ainda não parece real!' - sensação do Celtic, Mika Baur, revela choque com rápida convocação para a Alemanha após escolha de Jurgen Klopp
Ascensão rápida ao cenário internacional
O jogador de 22 anos trocou recentemente o futebol alemão pela Premiership escocesa, transferindo-se do Paderborn para o Celtic neste verão. Antes de sua saída, o dinâmico meio-campista teve papel vital para ajudar seu ex-clube a garantir o acesso à Bundesliga.
Apesar de prever um período natural de adaptação em Glasgow, suas atuações rapidamente chamaram a atenção do recém-nomeado técnico da seleção nacional, Jurgen Klopp. Baur acabou sendo convocado rapidamente para a mais recente lista da Alemanha para os próximos jogos da Liga das Nações.
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"Ainda não parece real"
Baur admitiu que ficou completamente surpreso com a rapidez de sua convocação, já que inicialmente via os compromissos com a seleção como um objetivo distante. Ao falar sobre a convocação inesperada, o jovem expressou enorme orgulho por alcançar uma marca tão monumental tão cedo em sua carreira no Celtic.
"Ainda não parece real", explicou Baur. "Até eu receber a ligação, isso parecia muito distante para mim. Eu sabia que me mudar para Glasgow era o próximo passo no meu desenvolvimento, mas nunca esperei que isso também me levasse a algo assim."
O meio-campista está determinado a aproveitar a oportunidade em vez de apenas compor elenco. Ele acrescentou: "Estou tentando absorver tudo aqui. Quero deixar minha marca, assimilar tudo e tirar o máximo proveito da experiência. Também quero aproveitar, mas obviamente todos nós queremos jogar e ter alguns minutos."
Abraçando o trabalho sujo
O astro do Celtic atribui sua rápida ascensão a uma evolução consciente em seu estilo de jogo nos últimos 18 meses. Embora seja naturalmente talentoso com a bola, Baur percebeu a necessidade de melhorar seu desempenho defensivo para ter sucesso no mais alto nível.
"Minhas qualidades estão definitivamente com a bola, mas, ao longo do último ano e meio, também aprendi a gostar de fazer o trabalho sujo, lutar e deixar meu coração em campo", observou. "Correr de um lado para o outro, entrar firme nas divididas. Agora estou em um nível muito alto nesse aspecto, o que significa que posso causar impacto tanto com a bola quanto sem ela."
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De olho em uma estreia em Munique
Baur agora está firmemente na disputa para fazer sua primeira aparição pela seleção principal da Alemanha na quinta-feira. A equipe de Klopp se prepara para receber a Sérvia em um confronto crucial da Liga das Nações, em Munique.
Conquistar minutos em campo coroaria alguns meses incríveis para o meio-campista. Uma estreia validaria ainda mais sua decisão de se testar na Escócia, ao mesmo tempo em que destacaria sua crescente maturidade tática no cenário europeu.
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