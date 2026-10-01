Baur admitiu que ficou completamente surpreso com a rapidez de sua convocação, já que inicialmente via os compromissos com a seleção como um objetivo distante. Ao falar sobre a convocação inesperada, o jovem expressou enorme orgulho por alcançar uma marca tão monumental tão cedo em sua carreira no Celtic.

"Ainda não parece real", explicou Baur. "Até eu receber a ligação, isso parecia muito distante para mim. Eu sabia que me mudar para Glasgow era o próximo passo no meu desenvolvimento, mas nunca esperei que isso também me levasse a algo assim."

O meio-campista está determinado a aproveitar a oportunidade em vez de apenas compor elenco. Ele acrescentou: "Estou tentando absorver tudo aqui. Quero deixar minha marca, assimilar tudo e tirar o máximo proveito da experiência. Também quero aproveitar, mas obviamente todos nós queremos jogar e ter alguns minutos."



