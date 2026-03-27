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"Ainda não!" – John Toshack nega a alegação do filho de que ele teria demência, enquanto a lenda do Liverpool se pronuncia
Lenda rebate rumores sobre sua saúde
O grande técnico galês apareceu animado em sua residência em Besalu, vestindo um agasalho da Real Sociedad para desmentir os rumores sobre seu bem-estar mental. O “Vulcão” do futebol galês não hesitou em minimizar a gravidade das manchetes recentes, mantendo o mesmo espírito de luta que marcou sua carreira lendária em Anfield e por toda a Europa.
Sua esposa, Mai, revelou que o debate público causou grande angústia em sua família. Para proteger o experiente técnico da ansiedade crescente e do desgaste emocional causado pelas notícias, ela tomou a iniciativa de esconder o celular dele para impedir que ele lesse mais especulações sobre seu estado.
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"Lembro-me dos gols que marquei"
"Demência? Ainda não", disse Toshack ao El Mundo com um sorriso irônico. Embora o ex-atacante tenha admitido algumas falhas na memória de curto prazo, ele continua perspicaz ao falar sobre suas conquistas no futebol. "Esqueci todos os gols que perdi, mas lembro perfeitamente daqueles que marquei."
A confusão surgiu a partir de uma entrevista em que seu filho, Cameron, afirmou que o pai enfrentava dificuldades diárias com a memória. No entanto, Mai esclareceu que os dois não se veem há dois anos, colocando em dúvida a veracidade dessas afirmações. “Ele adormeceu às duas da manhã chorando”, diz ela, referindo-se à preocupação causada pelas declarações do filho mais velho. “Ele não vê o pai há dois anos.”
Uma batalha contra uma doença que ameaça a vida
A saúde de Toshack tem sido motivo de preocupação desde que ele passou por uma experiência angustiante com a Covid-19, há seis anos. O galês passou 16 dias em uma unidade de terapia intensiva em Barcelona, uma provação que exigiu intubação e o deixou temporariamente confinado a uma cadeira de rodas.
“Tive sorte de ter sobrevivido”, refletiu Toshack sobre a experiência. “Os médicos me disseram que, se eu não fosse um atleta, não teria sobrevivido.”
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Uma vida tranquila na Catalunha
Hoje com 77 anos, Toshack leva uma vida tranquila em Girona, cercado por seus cinco cães. Ele admitiu sentir o peso da idade, usando uma expressão clássica que traduziu para o espanhol há décadas: "Já não sou mais um jovem."