"Ainda não!" – John Toshack nega a alegação do filho de que ele teria demência, enquanto a lenda do Liverpool se pronuncia

O grande técnico galês apareceu animado em sua residência em Besalu, vestindo um agasalho da Real Sociedad para desmentir os rumores sobre seu bem-estar mental. O “Vulcão” do futebol galês não hesitou em minimizar a gravidade das manchetes recentes, mantendo o mesmo espírito de luta que marcou sua carreira lendária em Anfield e por toda a Europa.

Sua esposa, Mai, revelou que o debate público causou grande angústia em sua família. Para proteger o experiente técnico da ansiedade crescente e do desgaste emocional causado pelas notícias, ela tomou a iniciativa de esconder o celular dele para impedir que ele lesse mais especulações sobre seu estado.