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Sebastian HoeneßGetty
Tim Ursinus

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Ainda não há jogo para os profissionais! Aparentemente, é provável que o novo reforço de verão do VfB Stuttgart se despeda

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N. Darvich

Noah Darvich ainda não entrou em campo pelo VfB Stuttgart desde a sua transferência no verão. Será que isso vai continuar assim na próxima temporada?

Segundo informações do Stuttgarter Nachrichten, Darvich poderia deixar o VfB após a temporada atual. Pelo menos por enquanto.

  • Assim, um empréstimo a um clube da segunda divisão seria uma opção realista para o atacante de 19 anos, a fim de adquirir a experiência de jogo de que tanto necessita. O relatório não menciona um destino específico para a transferência. No entanto, Darvich certamente teria mercado na 2.ª Bundesliga. 

    Depois que o jovem talento foi transferido do FC Barcelona para o Neckar no verão passado por cerca de um milhão de euros, Darvich ainda não atuou pela equipe principal e só integrou o elenco na segunda rodada, contra o Gladbach. Pela equipe reserva, porém, ele vem se destacando na 3ª Divisão. 

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  • VfB Stuttgart - Team PresentationGetty Images Sport

    Hoeneß está muito satisfeito com a evolução de Darvich

    Em 24 partidas oficiais disputadas até o momento, Darvich marcou nove gols e deu três assistências, tendo assim contribuído de forma decisiva para que a equipe reserva do VfB continue disputando a terceira divisão na próxima temporada. Seu desempenho não passou despercebido pelo técnico Sebastian Hoeneß. 

    “Noah está se saindo muito bem na segunda equipe. E continuo achando que continuará sendo bom para ele jogar lá e acumular minutos em campo”, disse o técnico do VfB recentemente em uma coletiva de imprensa, enfatizando: “Seu desenvolvimento está realmente muito bom. Acredito que ainda teremos muito prazer com ele no futuro.”

    Além disso, Hoeneß não se mostrou avesso a uma possível transferência por empréstimo. “É possível que, na próxima temporada, lhe demos a oportunidade de jogar em outro lugar, em um nível mais alto.”

  • Darvich liderou a seleção alemã sub-17 como capitão, conquistando os títulos do Campeonato Europeu e do Mundial

    Darvich ganhou notoriedade junto ao grande público principalmente por suas atuações na seleção alemã sub-17 em 2023, quando, como capitão, levou a equipe juvenil da DFB primeiro ao título do Campeonato Europeu e, alguns meses depois, também ao título do Mundial. Nesse intervalo, Darvich deu o passo ousado de deixar o SC Freiburg para se juntar ao FC Barcelona.

    Pelo Barça, ele chegou a disputar amistosos como parte do elenco de estrelas liderado por Robert Lewandowski. “O Barcelona foi uma grande aventura. Foi como um filme”, disse Darvich após sua transferência para o VfB, referindo-se aos dois anos que passou no clube catalão. No entanto, não chegou a disputar partidas oficiais. Assim como até agora em Stuttgart. 

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