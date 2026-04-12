Ainda não há jogo para os profissionais! Aparentemente, é provável que o novo reforço de verão do VfB Stuttgart se despeda

Em 24 partidas oficiais disputadas até o momento, Darvich marcou nove gols e deu três assistências, tendo assim contribuído de forma decisiva para que a equipe reserva do VfB continue disputando a terceira divisão na próxima temporada. Seu desempenho não passou despercebido pelo técnico Sebastian Hoeneß.

“Noah está se saindo muito bem na segunda equipe. E continuo achando que continuará sendo bom para ele jogar lá e acumular minutos em campo”, disse o técnico do VfB recentemente em uma coletiva de imprensa, enfatizando: “Seu desenvolvimento está realmente muito bom. Acredito que ainda teremos muito prazer com ele no futuro.”

Além disso, Hoeneß não se mostrou avesso a uma possível transferência por empréstimo. “É possível que, na próxima temporada, lhe demos a oportunidade de jogar em outro lugar, em um nível mais alto.”