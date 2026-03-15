“Ainda não acabou” – Pep Guardiola envia mensagem sobre o título da Premier League ao Arsenal após mais um tropeço do Man City

Um dos principais fatores para as dificuldades do City tem sido a falta de gols, com Erling Haaland marcando apenas três vezes em suas últimas 12 partidas no campeonato. Guardiola identificou essa falta de eficácia no terço final do campo como a principal razão pela qual o City perdeu pontos cruciais contra times que ocupam posições mais baixas na tabela.

“Não marcamos gols suficientes. Isso aconteceu milhares de vezes com este time na última década, mas nesta temporada tivemos dificuldades”, admitiu Guardiola. “Não criamos muitas oportunidades e eu não gosto disso. É preciso ter aquele brilho no terço final com os jogadores. Para ganhar a Premier League, é preciso ser mais consistente. No passado, tínhamos a consistência para vencer, vencer e vencer, para sempre encontrar um caminho. Nesta temporada, por não marcarmos gols com a quantidade de chances que criamos, fomos punidos.”