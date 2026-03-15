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“Ainda não acabou” – Pep Guardiola envia mensagem sobre o título da Premier League ao Arsenal após mais um tropeço do Man City
O Manchester City não conseguiu manter a vantagem
Bernardo Silva colocou o City na frente aos 30 minutos com um lobe brilhante, embora alguns tenham questionado se ele realmente fez isso de propósito. No entanto, tão rapidamente quanto assumiram a liderança, perderam-na. Isso aconteceu quando Konstantinos Mavropanos cabeceou para o gol após um escanteio, deixando Gianluigi Donnarumma sem chances. O City dominou a posse de bola durante a maior parte da partida, mas teve dificuldades para criar chances, enquanto o West Ham parecia confortável mantendo a equipe de Guardiola à distância. Esse resultado certamente não era o que os visitantes queriam, já que ficaram ainda mais para trás na disputa pelo título.
- AFP
Guardiola mantém-se otimista apesar da diferença de pontos
Apesar da situação delicada, Guardiola foi enfático quando questionado se a disputa já estava encerrada. “Ainda não acabou. Quem disse isso? Nós não perdemos. Vamos continuar”, afirmou. “Nove pontos é uma grande diferença contra o Arsenal, mas aconteceu. Temos o jogo em casa, então temos que tentar até o fim. Quando não for possível, parabenizaremos o campeão, mas temos que tentar.” O técnico não hesitou em defender o espírito de seu elenco durante este período difícil. “Temos um time e um espírito incríveis. Fizemos um esforço enorme em Madri. Nos últimos dois jogos, jogamos muito, muito melhor”, disse Guardiola. “Somos um time incrível. Jogamos muito bem. Os rapazes dão tudo de si até não podermos mais continuar. Mas não marcamos gols suficientes quando tínhamos qualidade e eles nos puniram.”
Preocupações com a vantagem clínica
Um dos principais fatores para as dificuldades do City tem sido a falta de gols, com Erling Haaland marcando apenas três vezes em suas últimas 12 partidas no campeonato. Guardiola identificou essa falta de eficácia no terço final do campo como a principal razão pela qual o City perdeu pontos cruciais contra times que ocupam posições mais baixas na tabela.
“Não marcamos gols suficientes. Isso aconteceu milhares de vezes com este time na última década, mas nesta temporada tivemos dificuldades”, admitiu Guardiola. “Não criamos muitas oportunidades e eu não gosto disso. É preciso ter aquele brilho no terço final com os jogadores. Para ganhar a Premier League, é preciso ser mais consistente. No passado, tínhamos a consistência para vencer, vencer e vencer, para sempre encontrar um caminho. Nesta temporada, por não marcarmos gols com a quantidade de chances que criamos, fomos punidos.”
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O desafio que o Arsenal tem pela frente
O Arsenal ficou em segundo lugar nas últimas três temporadas, mas parece mais sereno desta vez. Guardiola admitiu que, embora não tenha acompanhado cada minuto da evolução do time, reconhece a qualidade que eles possuem na tentativa de pôr fim à longa espera por um título do campeonato.
“É muito difícil, mas temos um jogo a menos, este jogo em casa contra o Arsenal. Não estou dizendo que será fácil vencê-los, mas há esperança. Sempre é preciso estar presente”, explicou o técnico do City. “Não sei como eles estão jogando porque não assisti aos últimos jogos, mas há algumas coisas que me agradam. Poderia ser melhor, mas é o que é.”
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