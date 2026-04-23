Ainda não acabou! Pep Guardiola diz ao Man City que eles precisam vencer TODOS os jogos, ou o Arsenal será coroado campeão da Premier League

Apesar de o City estar na liderança pela primeira vez desde a primeira rodada, Guardiola não se faz ilusões quanto à dificuldade da tarefa que tem pela frente. Ele reconheceu o desgaste físico causado por um calendário exaustivo, mas ressaltou que a margem de erro já se esgotou completamente.

Refletindo sobre a vitória exaustiva em Turf Moor e as exigências para as últimas semanas da campanha, Guardiola disse: “Agora temos a FA Cup e, depois disso, temos cinco jogos. A única chance de conquistar o título é vencer todos os jogos. Foi um jogo muito exigente no domingo [contra o Arsenal]. Não é fácil depois de três dias, mas na Premier League você tem que se adaptar. Estamos acostumados a fazer isso. Competimos muito bem, fizemos um jogo realmente bom, mas é uma pena as chances que tivemos.”