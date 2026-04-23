Getty Images Sport
Traduzido por
Ainda não acabou! Pep Guardiola diz ao Man City que eles precisam vencer TODOS os jogos, ou o Arsenal será coroado campeão da Premier League
O City chega ao topo
O City voltou ao topo da tabela da Premier League na noite de quarta-feira, após uma vitória por 1 a 0, conquistada com muito esforço contra o Burnley, no Turf Moor. Erling Haaland foi o herói da partida, marcando o único gol aos cinco minutos de jogo e consolidando uma incrível sequência de 11 jogos sem derrota. O resultado rebaixou o Burnley para a Championship e permitiu que o City finalmente ultrapassasse o Arsenal no saldo de gols, tendo recuperado de forma dramática uma desvantagem de nove pontos em menos de duas semanas.
- Getty Images Sport
Guardiola exige perfeição total
Apesar de o City estar na liderança pela primeira vez desde a primeira rodada, Guardiola não se faz ilusões quanto à dificuldade da tarefa que tem pela frente. Ele reconheceu o desgaste físico causado por um calendário exaustivo, mas ressaltou que a margem de erro já se esgotou completamente.
Refletindo sobre a vitória exaustiva em Turf Moor e as exigências para as últimas semanas da campanha, Guardiola disse: “Agora temos a FA Cup e, depois disso, temos cinco jogos. A única chance de conquistar o título é vencer todos os jogos. Foi um jogo muito exigente no domingo [contra o Arsenal]. Não é fácil depois de três dias, mas na Premier League você tem que se adaptar. Estamos acostumados a fazer isso. Competimos muito bem, fizemos um jogo realmente bom, mas é uma pena as chances que tivemos.”
Empate na liderança
A disputa pelo título atingiu um nível de equilíbrio sem precedentes, com o City e o Arsenal empatados com 70 pontos e um saldo de gols idêntico de +37. O City leva vantagem apenas por ter marcado 66 gols, contra os 63 da equipe de Mikel Arteta, o que ressalta como cada jogada ofensiva pode ser decisiva. Estatisticamente, o clube está em uma posição sólida, já que o City nunca deixou de conquistar o título após liderar a tabela a partir da 33ª rodada.
- Getty Images Sport
A acusação tripla continua
O City precisa deixar temporariamente de lado suas ambições no campeonato enquanto se prepara para a semifinal da FA Cup contra o Southampton, neste sábado, uma partida de alto risco. Essa pausa nas disputas da primeira divisão dá ao Arsenal a oportunidade de recuperar a liderança ao receber o Newcastle United no mesmo dia. Com o City enfrentando um período de intensa pressão em duas competições, o time de Guardiola precisa demonstrar a resiliência que o caracteriza para garantir que permaneça no caminho certo rumo a um possível triplo nacional ao final da temporada.