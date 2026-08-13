Em termos de reforços para o meio-campo, o United está mirando alto, tendo feito uma nova consulta no mês passado por Aurélien Tchouaméni, estrela do Real Madrid. Embora um acordo pelo francês fosse incrivelmente difícil de concretizar, isso demonstra o nível de ambição que Carrick tem para sua equipe titular.

Ao abordar a necessidade de confiança e progresso, Carrick explicou: "Mas, na verdade, a confiança que tiramos dos últimos meses e do que meio que conquistamos na liga. Então há muita coisa envolvida nisso, mas certamente a situação é o que é também, seja por questões financeiras ou o que for. Por enquanto, temos que tirar o máximo disso, mas precisamos continuar pressionando, de verdade, e levar tudo ao limite que pudermos para conseguir vencer de novo, basicamente. E esse é o desafio no fim das contas, seja nesta temporada ou, esperamos, na próxima. Precisa ser, eu digo que precisa ser, nós queremos que seja o mais rápido possível, e é isso que todos nós estamos buscando."