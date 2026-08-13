Getty
Traduzido por
Ainda não acabou! Michael Carrick exige mais duas contratações do Manchester United antes do fim da janela de transferências
Carrick mira reforços para a defesa e o meio-campo
O Manchester United está vasculhando ativamente o mercado em busca de um novo lateral-esquerdo e de um meio-campista central ao entrar nos últimos 15 dias da janela de transferências de verão. Embora o clube já tenha investido £ 85 milhões para contratar Andrey Santos e Youri Tielemans e reforçar o meio-campo, Carrick acredita que o elenco ainda precisa de ajustes adicionais para diminuir a diferença em relação aos rivais na Premier League.
Segundo o The Sun, Carrick falou sobre o estado atual de seu elenco e a necessidade de mais movimentações, dizendo: "Acho que temos um equilíbrio muito bom no geral quando você olha para o elenco, mas, sim, claro, gostaríamos de mais. Gostaríamos de mais, precisamos continuar buscando mais. Há uma ou duas áreas em que gostaríamos de melhorar e sentimos que existe a possibilidade de melhorar."
- Getty Images Sport
A busca por um novo lateral-esquerdo
O Manchester United já foi ligado a vários alvos para preencher a lacuna na lateral esquerda, incluindo conversas informais com os representantes do defensor do Newcastle United, Lewis Hall. No entanto, o Newcastle se mexeu rapidamente para esfriar qualquer conversa sobre uma possível saída, forçando o United a explorar alternativas, como Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, embora sua avaliação seja atualmente considerada alta demais.
Carrick segue irredutível ao afirmar que o clube precisa ir além dos limites para garantir sucesso em campo, independentemente do cenário financeiro. Ele acrescentou: "Dinheiro é dinheiro. Eu entendo isso. Ainda se trata de futebol, e é aí que está a competição. Então, acho que há um equilíbrio de responsabilidade deste clube para, e o que sentimos naturalmente como grupo de qualquer forma, tentar vencer jogos e ter sucesso. Sentimos que temos de brigar por tudo em que estamos envolvidos, entendendo um pouco, sendo realistas sobre como a história recente também tem sido, e isso ao longo de um período de tempo."
Tchouameni e Baleba na mira
Em termos de reforços para o meio-campo, o United está mirando alto, tendo feito uma nova consulta no mês passado por Aurélien Tchouaméni, estrela do Real Madrid. Embora um acordo pelo francês fosse incrivelmente difícil de concretizar, isso demonstra o nível de ambição que Carrick tem para sua equipe titular.
Ao abordar a necessidade de confiança e progresso, Carrick explicou: "Mas, na verdade, a confiança que tiramos dos últimos meses e do que meio que conquistamos na liga. Então há muita coisa envolvida nisso, mas certamente a situação é o que é também, seja por questões financeiras ou o que for. Por enquanto, temos que tirar o máximo disso, mas precisamos continuar pressionando, de verdade, e levar tudo ao limite que pudermos para conseguir vencer de novo, basicamente. E esse é o desafio no fim das contas, seja nesta temporada ou, esperamos, na próxima. Precisa ser, eu digo que precisa ser, nós queremos que seja o mais rápido possível, e é isso que todos nós estamos buscando."
- AFP
United atrás dos grandes gastadores
A pressão está sobre o Manchester United para agir, já que atualmente é o único clube do tradicional "Big Six" que não gastou pelo menos £ 100 milhões em uma única contratação de peso. Os rivais já ultrapassaram essa marca neste verão para reforçar seus elencos, com o Manchester City fechando com Elliot Anderson, o Tottenham contratando Sandro Tonali e o Chelsea abrindo os cofres por Morgan Rogers.
O Manchester United está ansioso para dar sequência ao embalo gerado sob o comando de Carrick na última temporada, depois de garantir o terceiro lugar e voltar à Champions League. O clube estará determinado a dar o tom desde cedo ao iniciar sua nova campanha na Premier League com um duelo fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.