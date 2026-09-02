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Ainda não acabou! Barcelona se recusa a desistir de Julian Alvarez enquanto o gigante catalão planeja uma nova investida no Atletico Madrid
Barça ainda sonha com Alvarez
O Barcelona passou o verão tentando tirar o internacional argentino do Metropolitano. No entanto, o Atlético de Madrid recusou firmemente negociar com seu rival doméstico, forçando o Barcelona a abandonar seus planos imediatos. Desde então, Álvarez se comprometeu a permanecer na capital espanhola pelo menos até a janela de transferências de janeiro.
Com um acordo no verão fora de cogitação, o Barcelona recorreu ao atacante do Arsenal Gabriel Jesus para preencher sua lacuna imediata no setor ofensivo. Ainda assim, a chegada do brasileiro é apenas uma solução de curto prazo, e não uma mudança na estratégia de longo prazo. O Barcelona segue fortemente determinado a contratar Álvarez e o vê como a solução definitiva para liderar sua linha de ataque.
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Fundos reservados para um projeto de cinco anos
Segundo o programa espanhol El Larguero, o Barcelona deliberadamente segurou o orçamento de transferências que havia separado para um camisa 9 de peso. O jornalista Santi Ovalle explicou que a diretoria do clube se recusou a abrir mão de seu alvo principal, optando, em vez disso, por guardar seu dinheiro para uma nova investida no futuro.
"Eles guardaram o dinheiro que iam gastar em um camisa 9 de alto nível para ir atrás dele de novo", detalhou Ovalle. "O Barça não quer Julian nesta janela de transferências; quer ele para um projeto de cinco anos."
Ovalle ainda destacou a crença inabalável do clube no pedigree da estrela do Atletico. "Eles estão convencidos, como temos dito nos últimos dias, de que Julian é melhor do que qualquer outro atacante. Então estão guardando o dinheiro que iam gastar em um novo para voltar e explorar o mercado de transferências."
Um jogo de espera estratégico
A decisão do Barcelona de mudar o foco para Jesus, ao mesmo tempo em que protege sua principal verba para transferências, destaca uma visão clara da diretoria. O clube simplesmente não considerou nenhuma das opções alternativas para centroavante no mercado convincente o suficiente para justificar um enorme desembolso financeiro.
Em vez disso, está disposto a agir com paciência. A postura inflexível do Atlético tornou impossível uma transferência no verão, mas o Barcelona está confiante de que futuras janelas de oportunidade vão se abrir. Ao manter a cautela, o gigante catalão fica em posição perfeita para agir no momento em que um acordo se tornar viável.
- AFP
Investida em janeiro ou no verão de 2027?
Agora, Alvarez vai se concentrar em se reintegrar ao elenco de Diego Simeone para a primeira metade da campanha de La Liga. O argentino precisa manter sua forma e condição física de elite em Madri, mesmo enquanto o barulho de fundo sobre seu futuro continua.
Para o Barcelona, o cronograma já está traçado. Segundo informações, o clube vai explorar a possibilidade de uma investida no meio da temporada quando a janela de transferências de janeiro abrir. Se um acordo no inverno se mostrar difícil demais de viabilizar, o clube lançará uma ofensiva em grande escala em junho de 2027 para finalmente contratar seu alvo.
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