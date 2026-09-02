Segundo o programa espanhol El Larguero, o Barcelona deliberadamente segurou o orçamento de transferências que havia separado para um camisa 9 de peso. O jornalista Santi Ovalle explicou que a diretoria do clube se recusou a abrir mão de seu alvo principal, optando, em vez disso, por guardar seu dinheiro para uma nova investida no futuro.

"Eles guardaram o dinheiro que iam gastar em um camisa 9 de alto nível para ir atrás dele de novo", detalhou Ovalle. "O Barça não quer Julian nesta janela de transferências; quer ele para um projeto de cinco anos."

Ovalle ainda destacou a crença inabalável do clube no pedigree da estrela do Atletico. "Eles estão convencidos, como temos dito nos últimos dias, de que Julian é melhor do que qualquer outro atacante. Então estão guardando o dinheiro que iam gastar em um novo para voltar e explorar o mercado de transferências."



