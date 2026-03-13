(C)Getty Images
“Ainda não acabamos!” – Thomas Muller quer inspirar o Vancouver Whitecaps a uma recuperação sensacional após a pesada derrota na eliminatória da Champions Cup
Uma primeira mão de pesadelo em Seattle
Na noite de quinta-feira, o Seattle desmantelou as aspirações do Vancouver de conquistar a glória continental. Na partida de ida das oitavas de final, o Vancouver teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra seus rivais. Paul Arriola foi o protagonista dos anfitriões, marcando um gol em cada tempo, antes de Paul Rothrock marcar o terceiro aos 70 minutos, consolidando o domínio do Seattle. Muller, que se tornou um importante centro criativo para o Vancouver desde sua chegada, esteve muito perto de garantir um gol importante fora de casa nos acréscimos, mas seu chute forte acertou a trave.
O “raumdeuter” se recusa a ceder
Apesar de estar perdendo por três gols, o jogador de 36 anos, vencedor da Copa do Mundo, foi rápido em levantar o ânimo de seus companheiros após a derrota. Em entrevista ao OneSoccer, Muller revelou que a partida estava longe de terminar.
“Ainda não acabou”, insistiu o veterano alemão. “Um placar de 3 a 0 é um resultado muito difícil, mas não é impossível. Essa é a nossa atitude para a partida de volta. É apenas o intervalo da disputa, e vamos tentar nos recuperar na próxima semana.”
A forma doméstica oferece um vislumbre de esperança
O otimismo no elenco do Whitecaps é bem fundamentado; a equipe de Jesper Sorensen está em excelente forma na Major League Soccer, atualmente posicionada em segundo lugar na Conferência Oeste após três vitórias consecutivas. Muller tem desempenhado um papel fundamental nesse sucesso, já tendo marcado dois gols e proporcionado a liderança veterana essencial para uma longa campanha nos playoffs. Vancouver acredita que, se conseguir manter a intensidade na liga, ainda é possível realizar um milagre.
Uma agenda exaustiva e uma reunião alemã
O Whitecaps enfrenta uma semana decisiva que testará ao máximo a profundidade do seu elenco. Antes de se concentrarem na segunda partida contra o Seattle, em 19 de março, eles precisam superar um difícil confronto em casa contra o Minnesota United neste domingo. Manter o ritmo na MLS é crucial, mas todos os olhos estarão inevitavelmente voltados para o confronto de volta da copa, onde a experiência de Muller em noites europeias de alta pressão será vital. Além do drama da copa, um “derby alemão” muito aguardado se aproxima em 22 de março, com Muller se preparando para enfrentar o ex-astro do RB Leipzig, Timo Werner, e o San Jose Earthquakes em uma partida que destaca a crescente influência europeia no futebol norte-americano.
