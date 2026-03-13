“Ainda não acabamos!” – Thomas Muller quer inspirar o Vancouver Whitecaps a uma recuperação sensacional após a pesada derrota na eliminatória da Champions Cup

Apesar de estar perdendo por três gols, o jogador de 36 anos, vencedor da Copa do Mundo, foi rápido em levantar o ânimo de seus companheiros após a derrota. Em entrevista ao OneSoccer, Muller revelou que a partida estava longe de terminar.

“Ainda não acabou”, insistiu o veterano alemão. “Um placar de 3 a 0 é um resultado muito difícil, mas não é impossível. Essa é a nossa atitude para a partida de volta. É apenas o intervalo da disputa, e vamos tentar nos recuperar na próxima semana.”