Photosport
Traduzido por
Ainda imbatível aos 40! Herói da Copa do Mundo, Vozinha brilha na estreia pelo Colo-Colo na liga
Vozinha amplia início impecável
O veterano de Cabo Verde Vozinha marcou sua estreia na elite chilena com um jogo sem sofrer gols, já que o Colo-Colo ficou no empate sem gols com o Huachipato na noite de domingo. O goleiro de 40 anos teve uma atuação segura no Estadio Ester Roa Rebolledo, em Concepcion, ampliando para 180 minutos seu início sem ser vazado após um primeiro jogo sem sofrer gols na Copa Chile. O empate mantém o Colo-Colo com folga na liderança da tabela, com 53 pontos.
- Photosport
Defensor do gol recebe ovação
O herói da Copa do Mundo de 2026 recebeu uma recepção calorosa de quase 20 mil torcedores ao longo de toda a partida. Vestindo o tradicional uniforme amarelo do Colo-Colo, que combinava com a cor que usou no cenário mundial, Vozinha comandou sua área com autoridade e tranquilidade, especialmente após uma falha no fim do primeiro tempo que foi rapidamente anulada por uma marcação de impedimento. Sua presença imponente debaixo das traves arrancou repetidas ovações de pé da torcida visitante.
A corrida pelo título continua sob controle
A chegada do veterano trouxe estabilidade imediata à linha defensiva de Fernando Ortiz, mantendo o líder do campeonato com 14 pontos de vantagem na ponta. A arrancada do Colo-Colo rumo ao título segue implacável, com os perseguidores mais próximos, Universidad Catolica e Universidad de Chile, empatados com 39 pontos. Mesmo com ambos os rivais vencendo no fim de semana, o Colo-Colo segue firmemente no controle da briga pela classificação automática para a Copa Libertadores de 2027.
- Photosport
Vaga entre os titulares garantida
O Colo-Colo precisa melhorar rapidamente suas finalizações depois de não conseguir transformar a posse de bola dominante em um gol fora de casa. Ainda assim, essa estreia impecável na liga dá a Ortiz uma decisão fácil de colocar Vozinha como seu goleiro titular pelo restante da campanha. À medida que a disputa pelo título entra na reta final, a segurança do veterano será vital para conduzir o clube até a linha de chegada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.