Ainda imbatível aos 40! Herói da Copa do Mundo, Vozinha brilha na estreia pelo Colo-Colo na liga

O veterano de Cabo Verde Vozinha marcou sua estreia na elite chilena com um jogo sem sofrer gols, já que o Colo-Colo ficou no empate sem gols com o Huachipato na noite de domingo. O goleiro de 40 anos teve uma atuação segura no Estadio Ester Roa Rebolledo, em Concepcion, ampliando para 180 minutos seu início sem ser vazado após um primeiro jogo sem sofrer gols na Copa Chile. O empate mantém o Colo-Colo com folga na liderança da tabela, com 53 pontos.