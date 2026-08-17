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'Ainda havia um pouco de ferrugem para tirar' - Reece James admite que ainda não está totalmente em forma para jogar após pausa prolongada no Chelsea
James admite preocupação com a forma física
James disse que ainda precisa "tirar a ferrugem" antes de estar em forma para jogar, depois de receber um período de folga estendido no Chelsea após a campanha da Inglaterra até a semifinal da Copa do Mundo. A capitã atuou no último amistoso de pré-temporada do clube contra a Real Sociedad, no sábado, apenas quatro semanas depois de voltar para casa vinda da América do Norte.
"A pausa foi bem curta, então me senti muito bem em campo", disse. "As condições estavam difíceis, estava muito quente, mas estou me sentindo bem. Ainda é cedo, ainda havia um pouco de ferrugem para tirar, mas foi um bom passo. Foi uma pausa curta, provavelmente mais curta do que todo mundo gostaria, mas estou muito feliz por estar de volta e a nova temporada vai começar muito em breve."
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O impacto de Alonso em Stamford Bridge
O novo técnico Xabi Alonso elogiou na semana passada o impacto que o retorno do capitão do clube ao centro de treinamentos teve. Alonso tem todo o elenco à disposição para trabalhar pela primeira vez desde que começou no cargo, no início de julho, e o espanhol claramente está se apoiando nas qualidades de liderança de James para ajudar a implementar sua filosofia.
"Significa muito vindo de um técnico e ex-jogador do calibre dele", disse James. "Espero poder dar tudo de mim por ele e corresponder quando eu for mais necessário." O respaldo do capitão a Alonso é um sinal positivo para os torcedores do Chelsea, que buscam estabilidade após um período de turbulência.
Integrando novos rostos
A visão positiva da capitã sobre as novas chegadas sugere que a química no vestiário está se construindo apesar da agenda movimentada no verão. "[O elenco] acabou de voltar da turnê de pré-temporada, que teve muitas viagens, muitos jogos, mas, pelo que vi, todo mundo se adaptou bem e estou muito feliz com o grupo", disse James.
James acrescentou: "Foram só quatro ou cinco dias, foi supercurto, mas estou gostando muito até agora, e isso é o mesmo para os meninos."
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O que vem a seguir para o Chelsea?
O Chelsea inicia sua campanha na Premier League de 2026-27 contra o Fulham, em Craven Cottage, na próxima segunda-feira. A equipe de Alonso buscará voltar à briga pelo título após terminar em décimo lugar na temporada passada, e agora seu foco estará totalmente voltado para as competições domésticas, depois que a má colocação na liga em 2025-26 os impediu de se classificar para competições europeias.
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