'Ainda havia um pouco de ferrugem para tirar' - Reece James admite que ainda não está totalmente em forma para jogar após pausa prolongada no Chelsea

James disse que ainda precisa "tirar a ferrugem" antes de estar em forma para jogar, depois de receber um período de folga estendido no Chelsea após a campanha da Inglaterra até a semifinal da Copa do Mundo. A capitã atuou no último amistoso de pré-temporada do clube contra a Real Sociedad, no sábado, apenas quatro semanas depois de voltar para casa vinda da América do Norte.

"A pausa foi bem curta, então me senti muito bem em campo", disse. "As condições estavam difíceis, estava muito quente, mas estou me sentindo bem. Ainda é cedo, ainda havia um pouco de ferrugem para tirar, mas foi um bom passo. Foi uma pausa curta, provavelmente mais curta do que todo mundo gostaria, mas estou muito feliz por estar de volta e a nova temporada vai começar muito em breve."