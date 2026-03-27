“Ainda há um longo caminho a percorrer” – Atualização sobre a transferência de Bruno Guimarães para o Manchester United, após a confirmação de uma reunião sobre o meio-campista do Newcastle

O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que ocorreu recentemente uma reunião entre o Manchester United e os representantes de Guimarães. Embora esse contato seja um passo significativo, Romano alertou que o acordo está longe de estar fechado.

“O que posso confirmar é que sim, uma reunião ocorreu nas últimas semanas”, afirmou Romano em seu canal no YouTube. “Ela já aconteceu há algumas semanas entre os agentes de Bruno Guimarães e o Manchester United. É verdade, a informação vinda do Brasil.

“Houve uma reunião e o Manchester United mantém um ótimo relacionamento com a agência. Bruno é representado por uma das maiores agências do mundo, então é normal que haja reuniões entre os principais agentes e os principais clubes. Isso é absolutamente normal. Mas, desde essa reunião até chegar a um acordo sobre os termos pessoais, reunir-se e assinar com o jogador no verão, ainda há um longo caminho a percorrer.”