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“Ainda há um longo caminho a percorrer” – Atualização sobre a transferência de Bruno Guimarães para o Manchester United, após a confirmação de uma reunião sobre o meio-campista do Newcastle
Os Red Devils iniciam contato com a equipe do jogador brasileiro
O Manchester United identificou Guimarães como principal alvo para liderar a transição do meio-campo. O jogador de 28 anos tem sido uma revelação desde que chegou à Premier League, e suas qualidades de liderança no St James’ Park chamaram a atenção da diretoria do Old Trafford.
O interesse foi além da mera observação, com relatos do Brasil indicando que o United está aproveitando os fortes laços já existentes com a agência do jogador. A jogada sinaliza uma clara intenção de encontrar um sucessor de longo prazo para Casemiro, que deixará o clube no final desta temporada.
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Romano confirma discussões de alto nível
O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que ocorreu recentemente uma reunião entre o Manchester United e os representantes de Guimarães. Embora esse contato seja um passo significativo, Romano alertou que o acordo está longe de estar fechado.
“O que posso confirmar é que sim, uma reunião ocorreu nas últimas semanas”, afirmou Romano em seu canal no YouTube. “Ela já aconteceu há algumas semanas entre os agentes de Bruno Guimarães e o Manchester United. É verdade, a informação vinda do Brasil.
“Houve uma reunião e o Manchester United mantém um ótimo relacionamento com a agência. Bruno é representado por uma das maiores agências do mundo, então é normal que haja reuniões entre os principais agentes e os principais clubes. Isso é absolutamente normal. Mas, desde essa reunião até chegar a um acordo sobre os termos pessoais, reunir-se e assinar com o jogador no verão, ainda há um longo caminho a percorrer.”
A postura firme do Newcastle em relação ao seu craque
Espera-se que o Newcastle resista a qualquer proposta pelo seu capitão. Os Magpies consideram Guimaraes o coração do seu projeto e relutam em perder um jogador fundamental para um rival direto entre os quatro primeiros colocados — especialmente porque seu contrato vai até 2028.
“Para o Newcastle, ele é um jogador crucial”, explicou Romano. “[Sandro] Tonali, Bruno Guimarães... O Newcastle não vai facilitar a vida para todos os clubes interessados, especialmente por se tratar de dois jogadores, dois craques na mesma posição.”
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Alvos alternativos para o Manchester United
Embora Guimarães seja o principal candidato a substituir Casemiro, os Red Devils mantêm as opções em aberto enquanto avaliam vários perfis. Segundo relatos, o clube estaria de olho em outros jogadores da Premier League, com nomes como Elliot Anderson, Carlos Baleba e Adam Wharton na lista de desejos do United.