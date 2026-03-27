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Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty
Yosua Arya

Traduzido por

“Ainda há um longo caminho a percorrer” – Atualização sobre a transferência de Bruno Guimarães para o Manchester United, após a confirmação de uma reunião sobre o meio-campista do Newcastle

B. Guimaraes
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O Manchester United intensificou os esforços para contratar Bruno Guimarães, estrela do Newcastle United. Segundo relatos, já ocorreram negociações de alto nível entre os Red Devils e os representantes do jogador brasileiro, enquanto a INEOS busca reformular o meio-campo do Old Trafford.

  • Os Red Devils iniciam contato com a equipe do jogador brasileiro

    O Manchester United identificou Guimarães como principal alvo para liderar a transição do meio-campo. O jogador de 28 anos tem sido uma revelação desde que chegou à Premier League, e suas qualidades de liderança no St James’ Park chamaram a atenção da diretoria do Old Trafford.

    O interesse foi além da mera observação, com relatos do Brasil indicando que o United está aproveitando os fortes laços já existentes com a agência do jogador. A jogada sinaliza uma clara intenção de encontrar um sucessor de longo prazo para Casemiro, que deixará o clube no final desta temporada.

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  • Bruno GuimaraesGetty

    Romano confirma discussões de alto nível

    O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que ocorreu recentemente uma reunião entre o Manchester United e os representantes de Guimarães. Embora esse contato seja um passo significativo, Romano alertou que o acordo está longe de estar fechado.

    “O que posso confirmar é que sim, uma reunião ocorreu nas últimas semanas”, afirmou Romano em seu canal no YouTube. “Ela já aconteceu há algumas semanas entre os agentes de Bruno Guimarães e o Manchester United. É verdade, a informação vinda do Brasil.

    “Houve uma reunião e o Manchester United mantém um ótimo relacionamento com a agência. Bruno é representado por uma das maiores agências do mundo, então é normal que haja reuniões entre os principais agentes e os principais clubes. Isso é absolutamente normal. Mas, desde essa reunião até chegar a um acordo sobre os termos pessoais, reunir-se e assinar com o jogador no verão, ainda há um longo caminho a percorrer.”

  • A postura firme do Newcastle em relação ao seu craque

    Espera-se que o Newcastle resista a qualquer proposta pelo seu capitão. Os Magpies consideram Guimaraes o coração do seu projeto e relutam em perder um jogador fundamental para um rival direto entre os quatro primeiros colocados — especialmente porque seu contrato vai até 2028.

    “Para o Newcastle, ele é um jogador crucial”, explicou Romano. “[Sandro] Tonali, Bruno Guimarães... O Newcastle não vai facilitar a vida para todos os clubes interessados, especialmente por se tratar de dois jogadores, dois craques na mesma posição.”

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alvos alternativos para o Manchester United

    Embora Guimarães seja o principal candidato a substituir Casemiro, os Red Devils mantêm as opções em aberto enquanto avaliam vários perfis. Segundo relatos, o clube estaria de olho em outros jogadores da Premier League, com nomes como Elliot Anderson, Carlos Baleba e Adam Wharton na lista de desejos do United.

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