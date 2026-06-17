“Ainda há muito por vir” - Cristiano Ronaldo é apontado por ex-jogador do Manchester United como alguém que jogará até os CINQUENTA anos

O ex-atacante da Inglaterra Sheringham sugeriu que Ronaldo possui as condições físicas e a determinação mental para continuar jogando até os 50 anos. Apesar das intensas exigências do futebol profissional, Sheringham acredita que a abordagem meticulosa do atacante do Al-Nassr em relação à sua preparação física o diferencia de todos os outros jogadores da história do esporte.

Em entrevista à BOYLE Sports, que divulga as últimas cotações da Copa do Mundo, Sheringham disse: “Será que Cristiano Ronaldo poderia jogar até os 50 anos nesse ritmo? Isso não me surpreenderia, quando se olha para o físico dele aos 41 anos. Ele continua em ótima forma. Ele tem sua própria equipe de treinamento há 15 anos para mantê-lo em plena forma e, enquanto ainda tiver vontade, ele vai continuar, mas é difícil quando se chega a essa idade, levantar da cama todos os dias para ir treinar.”