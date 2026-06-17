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“Ainda há muito por vir” - Cristiano Ronaldo é apontado por ex-jogador do Manchester United como alguém que jogará até os CINQUENTA anos
Uma aura de invencibilidade
O ex-atacante da Inglaterra Sheringham sugeriu que Ronaldo possui as condições físicas e a determinação mental para continuar jogando até os 50 anos. Apesar das intensas exigências do futebol profissional, Sheringham acredita que a abordagem meticulosa do atacante do Al-Nassr em relação à sua preparação física o diferencia de todos os outros jogadores da história do esporte.
Em entrevista à BOYLE Sports, que divulga as últimas cotações da Copa do Mundo, Sheringham disse: “Será que Cristiano Ronaldo poderia jogar até os 50 anos nesse ritmo? Isso não me surpreenderia, quando se olha para o físico dele aos 41 anos. Ele continua em ótima forma. Ele tem sua própria equipe de treinamento há 15 anos para mantê-lo em plena forma e, enquanto ainda tiver vontade, ele vai continuar, mas é difícil quando se chega a essa idade, levantar da cama todos os dias para ir treinar.”
- AFP
O segredo da longevidade
A dedicação de Ronaldo ao seu ofício é lendária, envolvendo dietas restritivas, crioterapia e uma rotina de treinos incansável que lhe permitiu manter-se prolífico até bem depois dos 40 anos. Enquanto a maioria dos jogadores se aposenta por volta dos 35 anos, o pentacampeão da Bola de Ouro está atualmente se preparando para liderar seu país, enquanto Portugal busca conquistar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.
Sheringham continuou: “Tenho certeza de que ele ainda ama o que faz e está jogando em uma liga que, obviamente, não é tão forte quanto outras competições ao redor do mundo, mas se você ainda está marcando gols e as pessoas ainda querem que você jogue, então por que não continuar? Ele tem uma aura de invencibilidade ao seu redor, além de ter o físico e a preparação física necessários; por isso, acho que ainda temos muitos anos de Ronaldo pela frente.”
Não há perspectivas de uma recuperação europeia
Apesar de seu sucesso contínuo na frente do gol, Sheringham não espera que o ex-jogador do Real Madrid e da Juventus retorne às ligas de elite da Europa. Tendo conquistado a Liga dos Campeões e títulos nacionais na Inglaterra, na Espanha e na Itália, o capítulo de sua carreira europeia parece estar definitivamente encerrado, mesmo com o retorno de um rosto conhecido, José Mourinho, como técnico do Real Madrid.
“Será que vejo Cristiano Ronaldo voltando ao Real Madrid para jogar novamente sob o comando de José Mourinho? Definitivamente não. Ele não vai voltar para a Europa”, insistiu Sheringham. Embora os torcedores possam sonhar com um retorno romântico a um de seus antigos clubes, as realidades financeiras e táticas do futebol europeu moderno tornam tal transferência altamente improvável nesta fase de sua carreira.
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Uma possível despedida da MLS
Se Ronaldo decidir deixar o Oriente Médio antes de finalmente pendurar as chuteiras, Sheringham prevê que uma transferência para os Estados Unidos poderia ser o próximo passo lógico. Juntar-se a Lionel Messi na MLS seria um grande impulso para o esporte na América do Norte, e Sheringham acredita que a lenda portuguesa não teria dificuldade em dominar a liga.
Sheringham acrescentou: “Ele pode ir para os Estados Unidos, se quiser experimentar algo diferente. É possível imaginar isso, e ele certamente animaria a MLS como ninguém mais consegue. Talvez tudo dependa do que ele quiser fazer quando finalmente se aposentar.” Por enquanto, o foco continua na Liga Profissional da Arábia Saudita e na glória da Copa do Mundo, já que Portugal estreia na edição de 2026 nesta quarta-feira contra a República Democrática do Congo, no Grupo K. Mesmo além deste capítulo atual, a perspectiva de Ronaldo jogar até os 50 anos não é mais descartada como impossível.