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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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“Ainda há muito por vir” - Cristiano Ronaldo é apontado por ex-jogador do Manchester United como alguém que jogará até os CINQUENTA anos

C. Ronaldo
Portugal
Al-Nassr
Copa do Mundo
Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo há muito tempo desafia o processo tradicional de envelhecimento dos atletas de elite, e seu ex-companheiro de ataque no Manchester United, Teddy Sheringham, acredita que o ícone português está longe de encerrar a carreira. Apesar de atualmente atuar na Arábia Saudita e se preparar para mais um grande torneio internacional, o jogador de 41 anos é apontado como alguém que pode prolongar sua carreira profissional por mais uma década.

  • Uma aura de invencibilidade

    O ex-atacante da Inglaterra Sheringham sugeriu que Ronaldo possui as condições físicas e a determinação mental para continuar jogando até os 50 anos. Apesar das intensas exigências do futebol profissional, Sheringham acredita que a abordagem meticulosa do atacante do Al-Nassr em relação à sua preparação física o diferencia de todos os outros jogadores da história do esporte.

    Em entrevista à BOYLE Sports, que divulga as últimas cotações da Copa do Mundo, Sheringham disse: “Será que Cristiano Ronaldo poderia jogar até os 50 anos nesse ritmo? Isso não me surpreenderia, quando se olha para o físico dele aos 41 anos. Ele continua em ótima forma. Ele tem sua própria equipe de treinamento há 15 anos para mantê-lo em plena forma e, enquanto ainda tiver vontade, ele vai continuar, mas é difícil quando se chega a essa idade, levantar da cama todos os dias para ir treinar.”

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    O segredo da longevidade

    A dedicação de Ronaldo ao seu ofício é lendária, envolvendo dietas restritivas, crioterapia e uma rotina de treinos incansável que lhe permitiu manter-se prolífico até bem depois dos 40 anos. Enquanto a maioria dos jogadores se aposenta por volta dos 35 anos, o pentacampeão da Bola de Ouro está atualmente se preparando para liderar seu país, enquanto Portugal busca conquistar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

    Sheringham continuou: “Tenho certeza de que ele ainda ama o que faz e está jogando em uma liga que, obviamente, não é tão forte quanto outras competições ao redor do mundo, mas se você ainda está marcando gols e as pessoas ainda querem que você jogue, então por que não continuar? Ele tem uma aura de invencibilidade ao seu redor, além de ter o físico e a preparação física necessários; por isso, acho que ainda temos muitos anos de Ronaldo pela frente.”


  • Não há perspectivas de uma recuperação europeia

    Apesar de seu sucesso contínuo na frente do gol, Sheringham não espera que o ex-jogador do Real Madrid e da Juventus retorne às ligas de elite da Europa. Tendo conquistado a Liga dos Campeões e títulos nacionais na Inglaterra, na Espanha e na Itália, o capítulo de sua carreira europeia parece estar definitivamente encerrado, mesmo com o retorno de um rosto conhecido, José Mourinho, como técnico do Real Madrid.

    “Será que vejo Cristiano Ronaldo voltando ao Real Madrid para jogar novamente sob o comando de José Mourinho? Definitivamente não. Ele não vai voltar para a Europa”, insistiu Sheringham. Embora os torcedores possam sonhar com um retorno romântico a um de seus antigos clubes, as realidades financeiras e táticas do futebol europeu moderno tornam tal transferência altamente improvável nesta fase de sua carreira.

  • Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty

    Uma possível despedida da MLS

    Se Ronaldo decidir deixar o Oriente Médio antes de finalmente pendurar as chuteiras, Sheringham prevê que uma transferência para os Estados Unidos poderia ser o próximo passo lógico. Juntar-se a Lionel Messi na MLS seria um grande impulso para o esporte na América do Norte, e Sheringham acredita que a lenda portuguesa não teria dificuldade em dominar a liga.

    Sheringham acrescentou: “Ele pode ir para os Estados Unidos, se quiser experimentar algo diferente. É possível imaginar isso, e ele certamente animaria a MLS como ninguém mais consegue. Talvez tudo dependa do que ele quiser fazer quando finalmente se aposentar.” Por enquanto, o foco continua na Liga Profissional da Arábia Saudita e na glória da Copa do Mundo, já que Portugal estreia na edição de 2026 nesta quarta-feira contra a República Democrática do Congo, no Grupo K. Mesmo além deste capítulo atual, a perspectiva de Ronaldo jogar até os 50 anos não é mais descartada como impossível.

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