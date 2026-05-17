Getty/GOAL
Traduzido por
"Ainda há grandes problemas" - Roy Keane revela as "dúvidas" de Michael Carrick antes de sua nomeação definitiva como técnico do Manchester United
Keane alerta para os desafios no recrutamento e na tática
Em entrevista à Sky Sports após a vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest no domingo, Keane fez uma avaliação direta dos desafios que Carrick enfrenta. Embora o técnico interino tenha levado o clube à classificação para a Liga dos Campeões, Keane acredita que o verdadeiro trabalho está apenas começando.
“Sim, ele esteve no comando nos últimos meses”, disse Keane quando questionado se Carrick merece o cargo definitivo. “Acho que a missão dele era garantir a vaga na Liga dos Campeões; eles conseguiram isso, mas ainda há enormes problemas pela frente. Ele ainda era a melhor opção disponível? Obviamente, não sabemos com quais outros treinadores eles conversaram. Mas o fato é que ele estava vencendo jogos... mas ainda há enormes problemas no United. Enormes problemas.”
- AFP
A experiência de Carrick leva a uma promoção iminente
A reputação de Carrick subiu drasticamente desde que ele assumiu o cargo deixado por Ruben Amorim em janeiro. Uma temporada que parecia estar saindo do controle foi salva pelo ex-técnico do Middlesbrough, culminando na garantia do terceiro lugar.
Esse ressurgimento teria convencido a diretoria do United de que Carrick é a escolha certa para liderar o clube de forma permanente, com um anúncio oficial previsto para os próximos dias.
No entanto, Keane continua cauteloso em relação a uma recuperação contínua do United. “Isso agora fará parte de suas atribuições em termos de contratações: trazer jogadores, reforçar a presença física no meio-campo e impedir que a equipe continue levando tantos gols. Esse é o panorama geral que ele precisa tentar resolver”, acrescentou o ex-capitão do United.
"Ele tem experiência?"
A principal preocupação do irlandês gira em torno de como Carrick lidará com os inevitáveis períodos de turbulência que acompanham o cargo no United. Ele questionou se a nomeação foi motivada por um desejo de estabilidade, em vez de uma busca pela excelência de ponta.
“Esses são os grandes desafios e, obviamente, nos próximos meses, sempre que passarem por um momento difícil, a questão será: ele tem experiência para lidar com isso?”, disse Keane.
“Ele já treinou o Middlesbrough anteriormente e teve passagens pelo United. Ele tem a oportunidade e boa sorte para ele; se se sair bem, fantástico. Tenho minhas dúvidas, mas vamos esperar para ver. Parece uma decisão segura do ponto de vista do clube, porque a decisão anterior saiu pela culatra. Carrick chegou e acalmou todo mundo, e eles ganharam alguns jogos. Para mim, é a decisão mais segura e, às vezes, não há nada de errado nisso.”
- Getty Images Sport
Carrick se despede com emoção da torcida local
Enquanto os especialistas debatem se ele é a escolha certa a longo prazo, Carrick aproveitou seu discurso pós-jogo após a partida contra o Forest, em Old Trafford, para agradecer à torcida, que passou por uma temporada cheia de altos e baixos.
“Meu muito obrigado pelo apoio nesta temporada”, disse o técnico. “Apreciamos os altos, apreciamos os baixos, nos apoiamos mutuamente. A melhor coisa deste lugar são os torcedores. É fácil torcer e aproveitar quando tudo está ótimo. A conexão que sinto desde o momento em que entrei neste lugar, há 20 anos. É nos momentos difíceis que nos mantemos unidos.”