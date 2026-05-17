"Ainda há grandes problemas" - Roy Keane revela as "dúvidas" de Michael Carrick antes de sua nomeação definitiva como técnico do Manchester United

Em entrevista à Sky Sports após a vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest no domingo, Keane fez uma avaliação direta dos desafios que Carrick enfrenta. Embora o técnico interino tenha levado o clube à classificação para a Liga dos Campeões, Keane acredita que o verdadeiro trabalho está apenas começando.

“Sim, ele esteve no comando nos últimos meses”, disse Keane quando questionado se Carrick merece o cargo definitivo. “Acho que a missão dele era garantir a vaga na Liga dos Campeões; eles conseguiram isso, mas ainda há enormes problemas pela frente. Ele ainda era a melhor opção disponível? Obviamente, não sabemos com quais outros treinadores eles conversaram. Mas o fato é que ele estava vencendo jogos... mas ainda há enormes problemas no United. Enormes problemas.”



