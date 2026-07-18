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Ainda há esperança para Paul Pogba? Meio-campista entra em campo pelo Mônaco em meio à incerteza sobre o futuro do francês
Meio-campista retorna na vitória da pré-temporada
Pogba finalmente voltou a pisar no gramado pelo Mônaco neste sábado, participando do segundo tempo de um amistoso de pré-temporada contra o Saint-Priest. O gigante da Ligue 1 garantiu uma vitória confortável por 5 a 2 e, embora o ex-jogador do Manchester United não tenha marcado nenhum gol nem dado nenhuma assistência, sua presença em campo foi significativa, considerando suas dificuldades recentes. Esse foi um momento crucial para o meio-campista demonstrar sua boa forma física sob o olhar atento da nova comissão técnica do clube.
O retorno do jogador de 33 anos ocorre em um momento crucial, já que ele busca deixar para trás uma primeira temporada desastrosa. Na última temporada, o francês ficou restrito a apenas 133 minutos em partidas oficiais, já que problemas com lesões prejudicaram seu primeiro ano de volta à França. Depois de ter sido titular em apenas uma partida — contra o Metz, em 2 de maio — desde que chegou ao clube, esses minutos na pré-temporada representam os primeiros passos no que muitos esperam que seja um processo de recuperação bem-sucedido para um jogador cujo talento permanece indiscutível quando está em boas condições físicas.
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Incerteza paira sobre o futuro de Mônaco
Apesar de ter voltado a jogar, o futuro de Pogba a longo prazo no Principado continua envolto em dúvidas. O diretor-geral do Mônaco, Thiago Scuro, tem sido notavelmente franco sobre a possibilidade de o meio-campista deixar o clube durante a atual janela de transferências. “Sim, claro”, afirmou Scuro quando questionado se uma saída estava nos planos. “Talvez ele saia, talvez ele fique. É um assunto muito complicado. Em primeiro lugar, temos muito respeito pela pessoa. Quando ele chegou aqui, estava muito positivo, ajudou os jogadores jovens. Mas a verdade é que o projeto também não funcionou bem na última temporada.”
O clube está atualmente avaliando a profundidade do elenco e seus compromissos financeiros enquanto se prepara para uma temporada na Conference League. Scuro falou mais detalhadamente sobre a decepção do ano anterior, observando que “quando começamos, as expectativas que tínhamos eram bem diferentes”. Com Pogba entrando nos últimos doze meses de contrato e recebendo um salário significativo, a diretoria está sob pressão para decidir se mantém o astro de grande visibilidade ou se corta as perdas e renova o elenco.
Filipe Luís é a chave
A nomeação de Filipe Luís como técnico trouxe uma nova dinâmica à situação, com o ex-zagueiro do Atlético de Madrid assumindo a responsabilidade de fazer uma avaliação tática final. Espera-se que Luís aproveite o restante da programação de pré-temporada para decidir se Pogba pode ser integrado ao seu sistema. Os treinos de alta intensidade do técnico servirão como um teste para o experiente meio-campista, que precisa provar que ainda é capaz de competir nos níveis físicos de elite exigidos pelo futebol moderno.
Scuro enfatizou que a decisão se baseará inteiramente no desempenho e na preparação física. “Acredito que, neste momento, temos que ser justos com ele: acompanhar sua preparação semana a semana, ver como ele progrediu no nível físico e no nível técnico”, explicou o diretor. “E, depois disso, caberá ao técnico decidir se Filipe Luís vai lhe dar tempo de jogo ou não. Temos o verão para ver qual será o nível do Paul.”
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O caminho para a redenção
A trajetória de Pogba no Mônaco vem após alguns anos turbulentos, que incluíram a rescisão mútua do contrato com a Juventus e uma longa suspensão por violação das regras antidoping. Sua estreia pelo time francês, em novembro passado, foi sua primeira partida oficial em mais de 800 dias, o que tornou suas lesões subsequentes ainda mais difíceis de aceitar. O clube agora acompanha de perto sua evolução, buscando sinais de que ele consiga superar as lesões na coxa, na panturrilha e no tornozelo que o mantiveram afastado dos gramados durante a maior parte da última temporada.
Haverá mais oportunidades para o francês provar seu valor nos próximos dias, à medida que os preparativos de pré-temporada do Mônaco continuam. O time deve enfrentar o Sporting CP em mais um amistoso na próxima semana, o que proporcionará mais uma oportunidade de destaque para o meio-campista.
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