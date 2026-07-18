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Khaled Mahmoud

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Ainda há esperança para Paul Pogba? Meio-campista entra em campo pelo Mônaco em meio à incerteza sobre o futuro do francês

P. Pogba
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Paul Pogba fez seu tão esperado retorno aos gramados pelo Mônaco, participando de um amistoso de pré-temporada enquanto luta para salvar sua carreira no sul da França. O campeão da Copa do Mundo passou por uma fase de pesadelo no Stade Louis II, mas sua participação neste fim de semana oferece um vislumbre de esperança de que ele ainda possa desempenhar um papel importante sob a nova comissão técnica.

  • Meio-campista retorna na vitória da pré-temporada

    Pogba finalmente voltou a pisar no gramado pelo Mônaco neste sábado, participando do segundo tempo de um amistoso de pré-temporada contra o Saint-Priest. O gigante da Ligue 1 garantiu uma vitória confortável por 5 a 2 e, embora o ex-jogador do Manchester United não tenha marcado nenhum gol nem dado nenhuma assistência, sua presença em campo foi significativa, considerando suas dificuldades recentes. Esse foi um momento crucial para o meio-campista demonstrar sua boa forma física sob o olhar atento da nova comissão técnica do clube.

    O retorno do jogador de 33 anos ocorre em um momento crucial, já que ele busca deixar para trás uma primeira temporada desastrosa. Na última temporada, o francês ficou restrito a apenas 133 minutos em partidas oficiais, já que problemas com lesões prejudicaram seu primeiro ano de volta à França. Depois de ter sido titular em apenas uma partida — contra o Metz, em 2 de maio — desde que chegou ao clube, esses minutos na pré-temporada representam os primeiros passos no que muitos esperam que seja um processo de recuperação bem-sucedido para um jogador cujo talento permanece indiscutível quando está em boas condições físicas.

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  • Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

    Incerteza paira sobre o futuro de Mônaco

    Apesar de ter voltado a jogar, o futuro de Pogba a longo prazo no Principado continua envolto em dúvidas. O diretor-geral do Mônaco, Thiago Scuro, tem sido notavelmente franco sobre a possibilidade de o meio-campista deixar o clube durante a atual janela de transferências. “Sim, claro”, afirmou Scuro quando questionado se uma saída estava nos planos. “Talvez ele saia, talvez ele fique. É um assunto muito complicado. Em primeiro lugar, temos muito respeito pela pessoa. Quando ele chegou aqui, estava muito positivo, ajudou os jogadores jovens. Mas a verdade é que o projeto também não funcionou bem na última temporada.”

    O clube está atualmente avaliando a profundidade do elenco e seus compromissos financeiros enquanto se prepara para uma temporada na Conference League. Scuro falou mais detalhadamente sobre a decepção do ano anterior, observando que “quando começamos, as expectativas que tínhamos eram bem diferentes”. Com Pogba entrando nos últimos doze meses de contrato e recebendo um salário significativo, a diretoria está sob pressão para decidir se mantém o astro de grande visibilidade ou se corta as perdas e renova o elenco.

  • Filipe Luís é a chave

    A nomeação de Filipe Luís como técnico trouxe uma nova dinâmica à situação, com o ex-zagueiro do Atlético de Madrid assumindo a responsabilidade de fazer uma avaliação tática final. Espera-se que Luís aproveite o restante da programação de pré-temporada para decidir se Pogba pode ser integrado ao seu sistema. Os treinos de alta intensidade do técnico servirão como um teste para o experiente meio-campista, que precisa provar que ainda é capaz de competir nos níveis físicos de elite exigidos pelo futebol moderno.

    Scuro enfatizou que a decisão se baseará inteiramente no desempenho e na preparação física. “Acredito que, neste momento, temos que ser justos com ele: acompanhar sua preparação semana a semana, ver como ele progrediu no nível físico e no nível técnico”, explicou o diretor. “E, depois disso, caberá ao técnico decidir se Filipe Luís vai lhe dar tempo de jogo ou não. Temos o verão para ver qual será o nível do Paul.”

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    O caminho para a redenção

    A trajetória de Pogba no Mônaco vem após alguns anos turbulentos, que incluíram a rescisão mútua do contrato com a Juventus e uma longa suspensão por violação das regras antidoping. Sua estreia pelo time francês, em novembro passado, foi sua primeira partida oficial em mais de 800 dias, o que tornou suas lesões subsequentes ainda mais difíceis de aceitar. O clube agora acompanha de perto sua evolução, buscando sinais de que ele consiga superar as lesões na coxa, na panturrilha e no tornozelo que o mantiveram afastado dos gramados durante a maior parte da última temporada.

    Haverá mais oportunidades para o francês provar seu valor nos próximos dias, à medida que os preparativos de pré-temporada do Mônaco continuam. O time deve enfrentar o Sporting CP em mais um amistoso na próxima semana, o que proporcionará mais uma oportunidade de destaque para o meio-campista. 

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