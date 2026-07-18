Ainda há esperança para Paul Pogba? Meio-campista entra em campo pelo Mônaco em meio à incerteza sobre o futuro do francês

Pogba finalmente voltou a pisar no gramado pelo Mônaco neste sábado, participando do segundo tempo de um amistoso de pré-temporada contra o Saint-Priest. O gigante da Ligue 1 garantiu uma vitória confortável por 5 a 2 e, embora o ex-jogador do Manchester United não tenha marcado nenhum gol nem dado nenhuma assistência, sua presença em campo foi significativa, considerando suas dificuldades recentes. Esse foi um momento crucial para o meio-campista demonstrar sua boa forma física sob o olhar atento da nova comissão técnica do clube.

O retorno do jogador de 33 anos ocorre em um momento crucial, já que ele busca deixar para trás uma primeira temporada desastrosa. Na última temporada, o francês ficou restrito a apenas 133 minutos em partidas oficiais, já que problemas com lesões prejudicaram seu primeiro ano de volta à França. Depois de ter sido titular em apenas uma partida — contra o Metz, em 2 de maio — desde que chegou ao clube, esses minutos na pré-temporada representam os primeiros passos no que muitos esperam que seja um processo de recuperação bem-sucedido para um jogador cujo talento permanece indiscutível quando está em boas condições físicas.