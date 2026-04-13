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1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

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"Ainda faltam cinco jogos": os indícios de uma transferência bombástica envolvendo Said El Mala se intensificam

Bundesliga
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S. El Mala
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Premier League

Said El Mala evitou se comprometer com o 1. FC Köln. Os indícios de uma transferência no verão estão se intensificando.

Após a vitória por 3 a 1 do Geißböcke sobre o SV Werder Bremen no domingo, o tão cobiçado atacante deixou em aberto o seu futuro.

  • "Sinto-me bem. Não posso dizer o que vai acontecer", disse El Mala ao microfone da DAZN e enfatizou: "Mas ainda tenho cinco jogos pela frente. E vou dar tudo de mim. Temos conversas confidenciais com Thomas Kessler e somos abertos e honestos um com o outro. Ainda temos alguns jogos para disputar aqui, que são extremamente importantes para o clube. Quando chegar a hora, algo vai se resolver."

    Já não é segredo para ninguém que o jogador de 19 anos está flertando com a ideia de se despedir no verão. Há meses circulam rumores persistentes sobre uma transferência para o Brighton & Hove Albion, da Premier League. O Colônia, porém, recusou as ofertas recebidas até agora pelo astro em ascensão da Bundesliga e espera receber uma quantia ainda maior. 

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  • 1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    El Mala: Kessler negou o preço exorbitante

    A revista Sport Bild noticiou, no início de abril, uma exigência de rescisão no valor de 50 milhões de euros, enquanto o Brighton, segundo informações, não estaria disposto a pagar mais do que 35 milhões de euros. O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, mantém-se discreto e enfatizou ao Kölner Stadt-Anzeiger que, no momento, não há nenhuma oferta em vista. 

    Também por parte do jogador “não houve até agora qualquer desejo de iniciar negociações com outros clubes”, disse Kessler, referindo-se ao contrato atual de El Mala, válido até 2030, que não contém cláusula de rescisão. Anteriormente, havia sido divulgado que a família do atacante havia chegado a um acordo com o Brighton sobre eventuais condições contratuais. Isso também se aplica ao irmão Malek, que joga pela segunda equipe de Colônia e deve ser um fator decisivo nos planos futuros de Said. Além disso, Kessler também negou o suposto valor limite de 50 milhões de euros, que “não está definido”. 

  • Será que El Mala está tentando forçar sua transferência com a ajuda de um agente de renome?

    O jornal “Kölner Stadt-Anzeiger”, por sua vez, mencionou a possibilidade de El Mala conseguir forçar sua transferência para a ilha com a ajuda de um assessor famoso. Trata-se de Ali Barat, que se ofereceu para ajudar a família e cuida dos assuntos do jogador desde março. El Mala havia se separado de seu assessor anterior, que é da região de Colônia e também cuidava de seu irmão mais velho, Malek. 

    Barat é conhecido no meio por ter bons contatos na Premier League, tendo ganhado notoriedade na Alemanha principalmente por causa da negociação de empréstimo entre o Chelsea e o FC Bayern de Munique envolvendo Nicolas Jackson. Como articulador, ele se elogiou efusivamente pelo negócio em um comunicado bastante curioso intitulado “Ali Barat redefiniu o jogo”. 

    Em sua temporada de estreia na Bundesliga, El Mala vem impressionando em todos os aspectos e, com onze gols e quatro assistências, é o jogador mais perigoso do Colônia. Contra o Bremen, ele converteu um pênalti que deu a vantagem provisória de 1 a 0. Além disso, El Mala pode alimentar discretas esperanças de participar da Copa do Mundo, depois de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção principal da DFB por Julian Nagelsmann em novembro. No entanto, ele não chegou a entrar em campo, pois, após a primeira partida, viajou para a seleção sub-21, conforme combinado anteriormente. O técnico da seleção alemã não o convocou para a concentração de março. 

  • Said El Mala: Dados de desempenho e estatísticas

    ClubeJogosGolsAssistências
    1. FC Colônia31114
    FC Viktoria Colônia45146
    FC Viktoria Colônia19116
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