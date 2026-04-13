O jornal “Kölner Stadt-Anzeiger”, por sua vez, mencionou a possibilidade de El Mala conseguir forçar sua transferência para a ilha com a ajuda de um assessor famoso. Trata-se de Ali Barat, que se ofereceu para ajudar a família e cuida dos assuntos do jogador desde março. El Mala havia se separado de seu assessor anterior, que é da região de Colônia e também cuidava de seu irmão mais velho, Malek.

Barat é conhecido no meio por ter bons contatos na Premier League, tendo ganhado notoriedade na Alemanha principalmente por causa da negociação de empréstimo entre o Chelsea e o FC Bayern de Munique envolvendo Nicolas Jackson. Como articulador, ele se elogiou efusivamente pelo negócio em um comunicado bastante curioso intitulado “Ali Barat redefiniu o jogo”.

Em sua temporada de estreia na Bundesliga, El Mala vem impressionando em todos os aspectos e, com onze gols e quatro assistências, é o jogador mais perigoso do Colônia. Contra o Bremen, ele converteu um pênalti que deu a vantagem provisória de 1 a 0. Além disso, El Mala pode alimentar discretas esperanças de participar da Copa do Mundo, depois de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção principal da DFB por Julian Nagelsmann em novembro. No entanto, ele não chegou a entrar em campo, pois, após a primeira partida, viajou para a seleção sub-21, conforme combinado anteriormente. O técnico da seleção alemã não o convocou para a concentração de março.