Segundo a Gazzetta dello Sport, “a admiração” da Juventus de Turim pelo meio-campista do Bayern de Munique, que em breve deixará o clube, “continua inabalável e profundamente enraizada”. Também para o técnico Luciano Spalletti, Goretzka é um “jogador de sonho”. Embora a “Velha Senhora” esteja mantendo conversações com a equipe do jogador da seleção alemã, ainda há, segundo a reportagem, dois obstáculos na tentativa de contratá-lo.
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Ainda falta uma última peça do quebra-cabeça das transferências: Leon Goretzka, após deixar o FC Bayern, estaria prestes a uma transferência espetacular?
Por um lado, essas seriam as expectativas salariais do jogador de 31 anos. Em sua transferência para o Milan, que já estava praticamente fechada, Goretzka teria recebido uma oferta de contrato de três anos com cinco milhões de euros líquidos por ano. No entanto, na última rodada da temporada passada, os Rossoneri perderam a classificação para a Liga dos Campeões, que também estava praticamente garantida, e, em consequência, demitiram toda a diretoria esportiva e também o técnico Massimiliano Allegri, que haviam negociado com Goretzka anteriormente.
Agora, aparentemente, a Juventus espera levar a melhor na disputa pelo meio-campista, que está livre de contrato. No entanto, para dar andamento a negociações sérias, segundo a Gazzetta, ainda é preciso que uma última peça do dominó das transferências se encaixe.
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Será que o PSG e Thuram abrirão caminho para a ida de Goretzka à Juventus?
Segundo o jornal esportivo italiano, o Paris Saint-Germain estaria interessado em contratar Khephren Thuram, que, por sua vez, consideraria a possibilidade de uma transferência e prefere voltar à França a se transferir para a Premier League. A Juventus espera, portanto, obter um lucro de até 30 milhões de euros com a transferência — o que significa um valor de transferência de pelo menos 50 milhões.
Thuram chegou a Turim no verão de 2024, vindo do OGC Nice por pouco mais de 20 milhões de euros, e rapidamente se estabeleceu como titular indiscutível. Até o momento, ele soma 96 partidas oficiais, nove gols e 13 assistências pela “Vecchia Signora”. Contratualmente, ele ainda está vinculado à Juve até 2029.
Caso Thuram se transfira para o Paris, a Juve pretende, segundo a Gazzetta, intensificar as negociações com Goretzka e apresentar ao alemão uma oferta concreta — e possivelmente com condições financeiras ainda melhores —, graças ao orçamento que ficará disponível.
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Goretzka irá para a MLS com Lewandowski?
O contrato de Goretzka com o Bayern expira em 30 de junho, após oito anos de grande sucesso. Somente na última temporada, o jogador de 31 anos passou a ser, cada vez mais, um reserva constante nas partidas decisivas da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, atrás de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, embora ele já devesse deixar o clube no verão de 2024.
Além dos grandes clubes italianos de Milão e Turim, o Atlético de Madrid também é cotado como interessado em Goretzka. Os Rojiblancos já queriam contratá-lo no meio do ano por uma quantia modesta. Goretzka, porém, recusou a proposta, pois queria terminar sua última temporada em Munique.
A ESPN noticiou, por ocasião do início da Copa do Mundo da seleção alemã, que o clube da MLS Chicago Fire também estaria trabalhando em uma espetacular dupla de transferências e, além de Goretzka, pretendia contratar seu ex-companheiro de equipe Robert Lewandowski. O excepcional atacante polonês também ficará sem clube a partir de 1º de julho, depois que seu contrato com o FC Barcelona não foi renovado. No entanto, Lewandowski poderia se sentir mais atraído pelos clubes da Arábia Saudita, que dispõem de grande poder de compra e solidez financeira.