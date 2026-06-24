Ainda falta uma última peça do quebra-cabeça das transferências: Leon Goretzka, após deixar o FC Bayern, estaria prestes a uma transferência espetacular?

O contrato de Goretzka com o Bayern expira em 30 de junho, após oito anos de grande sucesso. Somente na última temporada, o jogador de 31 anos passou a ser, cada vez mais, um reserva constante nas partidas decisivas da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, atrás de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, embora ele já devesse deixar o clube no verão de 2024.

Além dos grandes clubes italianos de Milão e Turim, o Atlético de Madrid também é cotado como interessado em Goretzka. Os Rojiblancos já queriam contratá-lo no meio do ano por uma quantia modesta. Goretzka, porém, recusou a proposta, pois queria terminar sua última temporada em Munique.

A ESPN noticiou, por ocasião do início da Copa do Mundo da seleção alemã, que o clube da MLS Chicago Fire também estaria trabalhando em uma espetacular dupla de transferências e, além de Goretzka, pretendia contratar seu ex-companheiro de equipe Robert Lewandowski. O excepcional atacante polonês também ficará sem clube a partir de 1º de julho, depois que seu contrato com o FC Barcelona não foi renovado. No entanto, Lewandowski poderia se sentir mais atraído pelos clubes da Arábia Saudita, que dispõem de grande poder de compra e solidez financeira.