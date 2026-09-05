Getty Images Sport
Traduzido por
'Ainda estou em choque': esposa de Ollie Watkins faz desabafo emocionante após transferência de € 60 milhões para a Arábia Saudita
Watkins causa impacto imediato
Watkins começou com tudo na Saudi Pro League, marcando na estreia na vitória do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Al-Ahli. A contratação de verão por £ 51 milhões, vinda do Villa, saiu do banco para marcar de cabeça no fim, selando uma vitória tranquila para a equipe de Simone Inzaghi.
Enquanto o atacante da Inglaterra se adaptou rapidamente à vida em campo, sua família ainda está se ajustando à mudança repentina. A esposa de Watkins, Ellie, recorreu recentemente às redes sociais para revelar o impacto emocional de deixar Birmingham, admitindo que a mudança transformadora para Riad a deixou abalada.
Ellie compartilha seu choque
Depois de seis anos de sucesso no Villa Park, onde Watkins se tornou o maior artilheiro da história do clube na Premier League, a transferência repentina pegou muita gente de surpresa. Ellie compartilhou sua reação sincera no TikTok, confirmando que se mudar para o Oriente Médio não estava em seus planos originais para 2026.
"Isso certamente não estava na minha lista de desejos para 2026", explicou aos seus seguidores. "Chegamos à Arábia Saudita e acho que ainda estou em choque, para ser sincera. É incrível como a vida pode mudar tão rápido, mas essa é a beleza do futebol. Sou uma pessoa muito emotiva e parte meu coração encerrar este capítulo incrível."
Padrão de Premier League em Riad
Apesar da turbulência emocional fora de campo, Watkins mostrou em campo o profissionalismo que é sua marca registrada. Acionado no intervalo contra o Al-Ahli, o jogador de 30 anos apareceu no segundo pau para completar o cruzamento de Sultan Mandash aos 86 minutos, somando seu gol aos marcados antes por Sergej Milinkovic-Savic e Crysencio Summerville. Após o apito final, Watkins demonstrou sua satisfação tanto com o início pessoal quanto com a qualidade geral de sua nova liga nacional.
"Estou feliz por estar aqui", admitiu Watkins. "Início incrível. Estou ansioso por muitos mais jogos aqui em casa. Foi um bom começo. Muito bom. O nível hoje aqui foi tão bom quanto o da Premier League, para ser sincero. Muito físico, exigente, e a qualidade foi de alto nível. Incrível.
"Eu não esperava que fosse assim quando entrei em campo pela primeira vez. Dei uma olhada no gramado antes do jogo. A atmosfera estava incrível. Os torcedores estavam gritando meu nome. Início incrível."
- Getty Images Sport
Al-Hilal mantém início perfeito
Após sua participação impressionante contra o Al-Ahli, Watkins foi rapidamente recompensado com uma promoção ao time titular. O atacante inglês esteve em campo desde o apito inicial, enquanto o Al-Hilal manteve seu início impecável na campanha com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Al-Shabab.
Agora, a equipe ocupa a liderança da classificação da Saudi Pro League com 15 pontos perfeitos em cinco partidas. Watkins e seus novos companheiros de equipe tentarão ampliar a sequência de vitórias quando voltarem a campo na segunda-feira. O Al-Hilal atualmente se prepara para enfrentar o recém-promovido Neom em seu próximo desafio pela liga.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.