Apesar da turbulência emocional fora de campo, Watkins mostrou em campo o profissionalismo que é sua marca registrada. Acionado no intervalo contra o Al-Ahli, o jogador de 30 anos apareceu no segundo pau para completar o cruzamento de Sultan Mandash aos 86 minutos, somando seu gol aos marcados antes por Sergej Milinkovic-Savic e Crysencio Summerville. Após o apito final, Watkins demonstrou sua satisfação tanto com o início pessoal quanto com a qualidade geral de sua nova liga nacional.

"Estou feliz por estar aqui", admitiu Watkins. "Início incrível. Estou ansioso por muitos mais jogos aqui em casa. Foi um bom começo. Muito bom. O nível hoje aqui foi tão bom quanto o da Premier League, para ser sincero. Muito físico, exigente, e a qualidade foi de alto nível. Incrível.

"Eu não esperava que fosse assim quando entrei em campo pela primeira vez. Dei uma olhada no gramado antes do jogo. A atmosfera estava incrível. Os torcedores estavam gritando meu nome. Início incrível."