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'Ainda estou bem' - Cristiano Ronaldo revela que considerou a aposentadoria da seleção de Portugal, mas agora mira a marca de 1.000 gols
Refletindo sobre uma saída de Portugal
Ronaldo revelou que cogitou encerrar sua lendária carreira internacional após a Copa do Mundo. Portugal teve um torneio de verão frustrante, sofrendo uma derrota apertada para a Espanha nas oitavas de final.
Após essa decepção, o veterano atacante avaliou suas opções no cenário internacional. Apesar de completar 42 anos em fevereiro, Ronaldo decidiu, por fim, estender sua trajetória recordista com a seleção nacional.
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Um pensador ponderando seu futuro
O lendário atacante admitiu que se afastar da seleção era uma possibilidade real. Questionado se pensou em aposentadoria internacional, Ronaldo ofereceu uma avaliação notavelmente honesta de sua situação.
"Sim, pensei", admitiu Ronaldo, como citado pelo The Guardian. "Claro, estou sempre pensando nas minhas decisões, no meu futuro, no presente também. Sou alguém que pensa; você tem que pensar. É por isso que vocês me veem aqui agora, isso significa que vou continuar."
Orientando a próxima geração
Ronaldo segue determinado a causar impacto dentro e fora de campo. Ele destacou seu papel na orientação da próxima geração de talentos portugueses, ao lado de seu principal objetivo de balançar as redes.
"Ainda acredito que sou capaz de ajudar a seleção a alcançar o que eles querem", afirmou Ronaldo. "Acho que posso dar meu apoio à seleção, não apenas por meio dos gols, mas também fora do futebol. Há uma nova geração jovem, mas, para mim, o ponto básico é ser capaz, em campo, de marcar os gols e ajudar a equipe a vencer jogos.
"Sempre que disserem que não me querem na seleção, serei o primeiro a sair. Quando eu achar que não estou acrescentando nada à equipe, ou que crio um ambiente, serei o primeiro a ir embora. Vou pegar minha mala e sair.
"Os portugueses contam comigo. É por isso que ainda estou aqui. Basta olhar os números, tenho certeza de que vocês podem fazer alguns cálculos, ainda estou indo bem. No dia em que não contarem mais comigo, sem problema, eu vou embora. Sempre serei o torcedor número 1 desta federação."
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Em busca de uma enorme marca de gols
Com seu futuro internacional agora assegurado, Ronaldo volta suas atenções para uma marca sem precedentes. O atacante icônico tem como objetivo alcançar a impressionante marca de 1.000 gols na carreira por clube e seleção antes de finalmente pendurar as chuteiras.
Seu foco imediato se volta para o próximo confronto da Liga das Nações contra o País de Gales, em Lisboa, na quinta-feira. Esta próxima partida marcará a 234ª atuação de Ronaldo por seu país.
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