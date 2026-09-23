Ronaldo segue determinado a causar impacto dentro e fora de campo. Ele destacou seu papel na orientação da próxima geração de talentos portugueses, ao lado de seu principal objetivo de balançar as redes.

"Ainda acredito que sou capaz de ajudar a seleção a alcançar o que eles querem", afirmou Ronaldo. "Acho que posso dar meu apoio à seleção, não apenas por meio dos gols, mas também fora do futebol. Há uma nova geração jovem, mas, para mim, o ponto básico é ser capaz, em campo, de marcar os gols e ajudar a equipe a vencer jogos.

"Sempre que disserem que não me querem na seleção, serei o primeiro a sair. Quando eu achar que não estou acrescentando nada à equipe, ou que crio um ambiente, serei o primeiro a ir embora. Vou pegar minha mala e sair.

"Os portugueses contam comigo. É por isso que ainda estou aqui. Basta olhar os números, tenho certeza de que vocês podem fazer alguns cálculos, ainda estou indo bem. No dia em que não contarem mais comigo, sem problema, eu vou embora. Sempre serei o torcedor número 1 desta federação."