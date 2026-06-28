Já tendo garantido sua vaga nas oitavas de final, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, aproveitou a oportunidade para poupar seus principais jogadores, incluindo Messi. Os atuais campeões se juntaram ao México e à França como as únicas seleções a sair da fase de grupos de 2026 com 100% de aproveitamento. Embora a Jordânia estivesse jogando pelo orgulho em sua estreia no torneio, teve dificuldades para conter a profundidade do elenco argentino durante todo o primeiro tempo.

Giovani Lo Celso, que ficou de fora do título de 2022 devido a uma lesão, abriu o placar com uma cobrança de falta inteligente que pegou o goleiro da Jordânia desprevenido. Lautaro Martínez, então, ampliou a vantagem cobrando pênalti após Marcos Senesi ter sofrido falta dentro da área lotada.