Getty Images Sport
Traduzido por
“Ainda estamos juntos” - Lionel Messi reage ao quebrar mais um recorde, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina marca em seu SÉTIMO jogo consecutivo na Copa do Mundo
Scaloni faz rodízio no time dos atuais campeões
Já tendo garantido sua vaga nas oitavas de final, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, aproveitou a oportunidade para poupar seus principais jogadores, incluindo Messi. Os atuais campeões se juntaram ao México e à França como as únicas seleções a sair da fase de grupos de 2026 com 100% de aproveitamento. Embora a Jordânia estivesse jogando pelo orgulho em sua estreia no torneio, teve dificuldades para conter a profundidade do elenco argentino durante todo o primeiro tempo.
Giovani Lo Celso, que ficou de fora do título de 2022 devido a uma lesão, abriu o placar com uma cobrança de falta inteligente que pegou o goleiro da Jordânia desprevenido. Lautaro Martínez, então, ampliou a vantagem cobrando pênalti após Marcos Senesi ter sofrido falta dentro da área lotada.
Messi faz história saindo do banco
Apesar de ter começado no banco, Messi precisou apenas de uma breve participação para gravar ainda mais seu nome nos livros de recordes. O capitão argentino entrou em campo aos 60 minutos no lugar de Martínez e rapidamente deixou sua marca na partida disputada no Dallas Stadium. Com sua cobrança de falta precisa aos 80 minutos, ele se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo, um feito sem precedentes na história da competição.
Após o apito final, o veterano expressou seu orgulho nas redes sociais, dizendo aos torcedores: “Mais uma vitória para encerrar a fase de grupos. Continuamos juntos…”
A disputa pela Chuteira de Ouro
Com esse gol, o jogador de 39 anos também ampliou sua liderança como maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, alcançando a impressionante marca de 19 gols. Esse total o coloca bem à frente de figuras lendárias como Miroslav Klose e Kylian Mbappé, ambos com 16 gols, e do ícone brasileiro Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols durante sua ilustre carreira.
Enquanto Messi continua se distanciando no topo das tabelas históricas, a disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 também está esquentando. O astro argentino agora lidera com seis gols, dois à frente do atacante brasileiro Vinícius Júnior, da dupla francesa Ousmane Dembélé e Mbappé, e do atacante norueguês Erling Haaland.
- Getty Images Sport
O caminho para a final se abre
A Argentina agora espera ter um caminho favorável nas fases eliminatórias, em sua tentativa de defender o título. Ao terminar como líder do grupo, a seleção evita os grandes nomes no futuro imediato, com possíveis confrontos contra a Austrália ou o Egito nas oitavas de final. Mas, antes de pensar nos adversários, a Argentina enfrentará primeiro Cabo Verde nas 16ªs de final, no dia 7 de julho.