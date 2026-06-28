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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“Ainda estamos juntos” - Lionel Messi reage ao quebrar mais um recorde, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina marca em seu SÉTIMO jogo consecutivo na Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
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Jordânia x Argentina
Jordânia

Lionel Messi expressou sua alegria após consolidar seu status como o ícone definitivo da Copa do Mundo, ao conduzir a Argentina a uma campanha perfeita na fase de grupos da edição de 2026. O astro do Inter Miami saiu do banco para garantir a vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, assegurando que os atuais campeões cheguem às oitavas de final com o máximo de ímpeto.

  • Scaloni faz rodízio no time dos atuais campeões

    Já tendo garantido sua vaga nas oitavas de final, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, aproveitou a oportunidade para poupar seus principais jogadores, incluindo Messi. Os atuais campeões se juntaram ao México e à França como as únicas seleções a sair da fase de grupos de 2026 com 100% de aproveitamento. Embora a Jordânia estivesse jogando pelo orgulho em sua estreia no torneio, teve dificuldades para conter a profundidade do elenco argentino durante todo o primeiro tempo.

    Giovani Lo Celso, que ficou de fora do título de 2022 devido a uma lesão, abriu o placar com uma cobrança de falta inteligente que pegou o goleiro da Jordânia desprevenido. Lautaro Martínez, então, ampliou a vantagem cobrando pênalti após Marcos Senesi ter sofrido falta dentro da área lotada.

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  • Messi faz história saindo do banco

    Apesar de ter começado no banco, Messi precisou apenas de uma breve participação para gravar ainda mais seu nome nos livros de recordes. O capitão argentino entrou em campo aos 60 minutos no lugar de Martínez e rapidamente deixou sua marca na partida disputada no Dallas Stadium. Com sua cobrança de falta precisa aos 80 minutos, ele se tornou o primeiro jogador a marcar em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo, um feito sem precedentes na história da competição.

    Após o apito final, o veterano expressou seu orgulho nas redes sociais, dizendo aos torcedores: “Mais uma vitória para encerrar a fase de grupos. Continuamos juntos…”


  • A disputa pela Chuteira de Ouro

    Com esse gol, o jogador de 39 anos também ampliou sua liderança como maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, alcançando a impressionante marca de 19 gols. Esse total o coloca bem à frente de figuras lendárias como Miroslav Klose e Kylian Mbappé, ambos com 16 gols, e do ícone brasileiro Ronaldo Nazário, que marcou 15 gols durante sua ilustre carreira.

    Enquanto Messi continua se distanciando no topo das tabelas históricas, a disputa pela Chuteira de Ouro de 2026 também está esquentando. O astro argentino agora lidera com seis gols, dois à frente do atacante brasileiro Vinícius Júnior, da dupla francesa Ousmane Dembélé e Mbappé, e do atacante norueguês Erling Haaland.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O caminho para a final se abre

    A Argentina agora espera ter um caminho favorável nas fases eliminatórias, em sua tentativa de defender o título. Ao terminar como líder do grupo, a seleção evita os grandes nomes no futuro imediato, com possíveis confrontos contra a Austrália ou o Egito nas oitavas de final. Mas, antes de pensar nos adversários, a Argentina enfrentará primeiro Cabo Verde nas 16ªs de final, no dia 7 de julho.

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