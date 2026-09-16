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'Ainda estamos esperando!' - Enzo Maresca exige desculpas pelo gol de Bruno Fernandes pelo Manchester United, enquanto técnico do Manchester City se irrita com dois pesos e duas medidas do VAR após controvérsia no clássico de Manchester
Admissão de Webb desencadeia repercussão no clássico
A Pro Ref reconheceu recentemente que o gol decisivo de Haaland no clássico de Manchester de domingo deveria ter sido anulado. A entidade de arbitragem decidiu que Enzo Fernandez estava interferindo ativamente na jogada durante a construção da jogada, o que levou o chefe de arbitragem Howard Webb a expressar publicamente arrependimento pelo processo de tomada de decisão do VAR.
A admissão provocou uma resposta dura de Maresca. O técnico do City apontou para um lance muito semelhante de janeiro de 2023, quando o United garantiu uma vitória por 2 a 1 no dérbi. Naquela partida, Marcus Rashford perseguiu um passe de Casemiro a partir de uma posição claramente impedida. Embora o atacante nunca tenha tocado na bola, sua presença impactou a defesa do City antes de Bruno Fernandes marcar, com efeito, o gol de empate aos 78 minutos.
Embora Webb tenha se apressado em abordar o mais recente incidente em Old Trafford, Maresca destacou a gritante inconsistência. O treinador italiano era auxiliar de Pep Guardiola durante aquela derrota em 2023 e insiste que o City nunca recebeu a mesma cortesia de um pedido oficial de desculpas.
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"Ainda estamos esperando o pedido de desculpas"
Ao falar com a imprensa antes do duelo do City com o Norwich City pela Copa da Liga, Maresca se recusou a aceitar a narrativa atual. Ele tratou logo de lembrar aos repórteres do peso de duas medidas quando se fala sobre erros de arbitragem.
“Acho que às vezes isso vai a seu favor, às vezes vai contra você”, explicou Maresca. “Há três anos, quando eu estava aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa contra o Manchester United. Perdemos o dérbi lá. O gol não foi um gol regular, se vocês se lembram. Para ser sincero, ninguém pediu desculpas. Ainda estamos esperando o pedido de desculpas por aquele gol."
O técnico do City também expressou intensa frustração pelo fato de os debates sobre arbitragem estarem ofuscando a exibição heroica de sua equipe. O campeão jogou a grande maioria da partida de domingo com um homem a menos após um cartão vermelho para Phil Foden, o que tornou a vitória ainda mais notável.
“Falar sobre um lance ou um momento depois daquele jogo, quando atuamos por 70, 75 minutos com 10 jogadores, eu acho que é… não sei a palavra certa, acho isso bem fraco", acrescentou. "A atuação no segundo tempo foi inacreditável."
City dominante ignora o barulho
A repercussão contínua em torno do VAR ameaça ofuscar um início brilhante da era Maresca no Etihad Stadium. O City começou a temporada com tudo, vencendo seus cinco primeiros jogos da Premier League.
Superar uma desvantagem numérica por mais de 70 minutos em Old Trafford reforça ainda mais a resiliência do elenco. Maresca segue totalmente focado em manter esse embalo e insiste que sua abordagem tática não mudará apesar da ausência do VAR nas primeiras rodadas da Copa da Liga.
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Rodízio na copa e retorno à ação na liga
O City deixará momentaneamente os holofotes da Premier League para receber o Norwich City na noite de quinta-feira. Com uma campanha perfeita na liga para proteger e um calendário intenso pela frente, a expectativa é grande de que Maresca faça uma forte rotação no elenco para manter os principais jogadores descansados.
Após o duelo da copa no meio da semana, Haaland e companhia receberão o Sunderland no Etihad Stadium no domingo. O City tentará ampliar sua campanha doméstica impecável e manter os rivais bem distantes no retrovisor.
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