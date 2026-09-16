A Pro Ref reconheceu recentemente que o gol decisivo de Haaland no clássico de Manchester de domingo deveria ter sido anulado. A entidade de arbitragem decidiu que Enzo Fernandez estava interferindo ativamente na jogada durante a construção da jogada, o que levou o chefe de arbitragem Howard Webb a expressar publicamente arrependimento pelo processo de tomada de decisão do VAR.

A admissão provocou uma resposta dura de Maresca. O técnico do City apontou para um lance muito semelhante de janeiro de 2023, quando o United garantiu uma vitória por 2 a 1 no dérbi. Naquela partida, Marcus Rashford perseguiu um passe de Casemiro a partir de uma posição claramente impedida. Embora o atacante nunca tenha tocado na bola, sua presença impactou a defesa do City antes de Bruno Fernandes marcar, com efeito, o gol de empate aos 78 minutos.

Embora Webb tenha se apressado em abordar o mais recente incidente em Old Trafford, Maresca destacou a gritante inconsistência. O treinador italiano era auxiliar de Pep Guardiola durante aquela derrota em 2023 e insiste que o City nunca recebeu a mesma cortesia de um pedido oficial de desculpas.



