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Enzo Maresca Bruno Fernandes Manchester City Manchester UnitedGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Ainda estamos esperando!' - Enzo Maresca exige desculpas pelo gol de Bruno Fernandes pelo Manchester United, enquanto técnico do Manchester City se irrita com dois pesos e duas medidas do VAR após controvérsia no clássico de Manchester

E. Maresca
Manchester United
B. Fernandes
Manchester City
Manchester United x Manchester City
Premier League

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, reacendeu a polêmica em torno da arbitragem do clássico de Manchester ao exigir um pedido de desculpas por um gol controverso marcado pelo capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, em 2023. Seus comentários vêm após uma admissão pública do chefe da Pro Ref, Howard Webb, de que o City teve sorte de ver um gol de Erling Haaland ser validado em sua vitória mais recente em Old Trafford.

  • Admissão de Webb desencadeia repercussão no clássico

    A Pro Ref reconheceu recentemente que o gol decisivo de Haaland no clássico de Manchester de domingo deveria ter sido anulado. A entidade de arbitragem decidiu que Enzo Fernandez estava interferindo ativamente na jogada durante a construção da jogada, o que levou o chefe de arbitragem Howard Webb a expressar publicamente arrependimento pelo processo de tomada de decisão do VAR.

    A admissão provocou uma resposta dura de Maresca. O técnico do City apontou para um lance muito semelhante de janeiro de 2023, quando o United garantiu uma vitória por 2 a 1 no dérbi. Naquela partida, Marcus Rashford perseguiu um passe de Casemiro a partir de uma posição claramente impedida. Embora o atacante nunca tenha tocado na bola, sua presença impactou a defesa do City antes de Bruno Fernandes marcar, com efeito, o gol de empate aos 78 minutos.

    Embora Webb tenha se apressado em abordar o mais recente incidente em Old Trafford, Maresca destacou a gritante inconsistência. O treinador italiano era auxiliar de Pep Guardiola durante aquela derrota em 2023 e insiste que o City nunca recebeu a mesma cortesia de um pedido oficial de desculpas.


    • Publicidade
  • Manchester United Bruno Fernandes Casemiro Antony 2022-23Getty

    "Ainda estamos esperando o pedido de desculpas"

    Ao falar com a imprensa antes do duelo do City com o Norwich City pela Copa da Liga, Maresca se recusou a aceitar a narrativa atual. Ele tratou logo de lembrar aos repórteres do peso de duas medidas quando se fala sobre erros de arbitragem.

    “Acho que às vezes isso vai a seu favor, às vezes vai contra você”, explicou Maresca. “Há três anos, quando eu estava aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa contra o Manchester United. Perdemos o dérbi lá. O gol não foi um gol regular, se vocês se lembram. Para ser sincero, ninguém pediu desculpas. Ainda estamos esperando o pedido de desculpas por aquele gol."

    O técnico do City também expressou intensa frustração pelo fato de os debates sobre arbitragem estarem ofuscando a exibição heroica de sua equipe. O campeão jogou a grande maioria da partida de domingo com um homem a menos após um cartão vermelho para Phil Foden, o que tornou a vitória ainda mais notável.

    “Falar sobre um lance ou um momento depois daquele jogo, quando atuamos por 70, 75 minutos com 10 jogadores, eu acho que é… não sei a palavra certa, acho isso bem fraco", acrescentou. "A atuação no segundo tempo foi inacreditável."


  • City dominante ignora o barulho

    A repercussão contínua em torno do VAR ameaça ofuscar um início brilhante da era Maresca no Etihad Stadium. O City começou a temporada com tudo, vencendo seus cinco primeiros jogos da Premier League.

    Superar uma desvantagem numérica por mais de 70 minutos em Old Trafford reforça ainda mais a resiliência do elenco. Maresca segue totalmente focado em manter esse embalo e insiste que sua abordagem tática não mudará apesar da ausência do VAR nas primeiras rodadas da Copa da Liga.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rodízio na copa e retorno à ação na liga

    O City deixará momentaneamente os holofotes da Premier League para receber o Norwich City na noite de quinta-feira. Com uma campanha perfeita na liga para proteger e um calendário intenso pela frente, a expectativa é grande de que Maresca faça uma forte rotação no elenco para manter os principais jogadores descansados.

    Após o duelo da copa no meio da semana, Haaland e companhia receberão o Sunderland no Etihad Stadium no domingo. O City tentará ampliar sua campanha doméstica impecável e manter os rivais bem distantes no retrovisor.

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