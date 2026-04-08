Durante anos, houve divergências no FC Bayern de Munique quanto às oscilações no desempenho de Serge Gnabry. Como peça fundamental na campanha vitoriosa de 2020, o atacante mostrou do que é capaz, mas, nas cinco temporadas seguintes, ficou na maioria das vezes aquém dos padrões que ele mesmo estabeleceu e, a partir de 2023, passou a ser constantemente cotado para uma possível transferência.
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Ainda está longe de estar a 100%! Uma nova situação no FC Bayern de Munique complica a gestão de Jamal Musiala
A crítica recorrente: falta consistência a Gnabry. Após duas ou três semanas boas, era possível prever uma queda de rendimento prolongada ou uma lesão. A probabilidade de que, após fases de grande desempenho, as coisas de repente parassem de funcionar era sempre alta. Além disso, o corpo frequentemente lhe pregava peças; seus quase oito anos em Munique foram sempre marcados por altos e baixos de saúde. Assim, no verão passado, voltaram a surgir rumores sobre uma possível saída.
O próprio Gnabry, por outro lado, sempre se referiu ao seu contrato até o final da temporada e insistiu em permanecer no clube. O que foi recebido com ceticismo tanto entre os especialistas quanto entre os torcedores acabou se revelando um golpe de sorte. A situação deu uma reviravolta de 180 graus! Ele é, sem dúvida, um dos maiores vencedores desta temporada.
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Mais do que um golpe de sorte! Serge Gnabry se reinventou
Nesse sentido, vários fatores desempenham um papel decisivo. Gnabry se beneficiou das decisões de transferência bastante arriscadas tomadas no verão e praticamente ganhou de presente sua vaga de titular no início da temporada. Após as saídas de Leroy Sané, Kingsley Coman e Thomas Müller, além da grave lesão de Jamal Musiala na Copa do Mundo de Clubes, apenas um novo jogador ofensivo foi contratado: Luis Díaz. Além disso, o adolescente Lennart Karl ganhou a confiança como reserva de Michael Olise na ala direita.
Gnabry ocupou a vaga no meio-campo e aproveitou sua chance de maneira impressionante. Enquanto as cinco participações em gols nas primeiras cinco partidas da temporada foram consideradas por muitos como um momento passageiro com prazo de validade, desta vez foi bem diferente. O jogador de 30 anos simplesmente continuou, reforçou suas ambições de ser titular e chegou a assinar, em fevereiro, um novo contrato de dois anos, ainda que com um salário um pouco menor. E isso enquanto Leon Goretzka não recebeu mais nenhuma proposta de renovação.
“Serge Gnabry cresceu com o FC Bayern e é um dos pilares absolutos desta equipe – em campo e no vestiário, ele é extremamente importante”, afirmou com toda a razão o diretor esportivo Max Eberl por ocasião da renovação do contrato. A baixa taxa de ausências nesta temporada também contribuiu para isso. Ele ficou fora do elenco apenas quatro vezes, e outras quatro vezes não entrou em campo devido ao gerenciamento de carga de trabalho. O quão notável isso é fica claro quando se analisa suas ausências nos cinco anos anteriores. Gnabry precisou ficar de fora 20 vezes por diversos motivos, perdendo assim um total de 65 jogos pelo clube e pela seleção.
Também visualmente houve uma mudança. Gnabry, que fora de campo também chamava a atenção por suas roupas extravagantes, usa desde esta temporada uma faixa branca na testa. Muito mais decisivo do que sua nova marca registrada é, porém, o fato de que Gnabry, sob o comando do técnico Vincent Kompany, se reinventou de certa forma. Em sua temporada de estreia, o belga, assim como seus antecessores, o escalou principalmente como ponta. Somente na reta final, quando o título já estava praticamente garantido, ele passou a atuar no meio. Mesmo na eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão, ele atuou nas laterais do campo.
Serge Gnabry finalmente em boa forma: "Ainda bem que renovamos o contrato dele"
Alguns meses depois, pode-se concluir que Gnabry dominou seu novo papel como atacante livre atrás de Harry Kane. Parece até ter sido feito sob medida para ele. “Serge é incrível, excepcional. Felizmente, renovamos o contrato dele”, disse Joshua Kimmich após os dois gols de Gnabry contra o Union Berlin, pouco antes da pausa para os jogos da seleção. Kompany elogiou: “Ele é tão bom quanto nossos outros atacantes. Sinceramente, sempre gosto de falar bem do Serge, até mais do que dos outros.”
Na maioria das vezes à espreita na altura da linha defensiva adversária, Gnabry busca constantemente os espaços atrás dela, enquanto o artilheiro inglês frequentemente recua para organizar o jogo na zona de defesa — ou busca o gol. Em certos momentos, porém, Gnabry também surge com força vindo de trás. O Real Madrid também sentiu na pele o quão difícil é defender essa constante interação na vitória de 2 a 1 do time de Munique.
O 1 a 0 resultou de uma combinação com Kane, posicionado no meio-espaço, e Gnabry, próximo ao centro, que, por sua vez, passou a bola para Diaz no momento perfeito. O 2 a 0 foi um chute rasteiro certeiro do inglês, enquanto Gnabry, com sua corrida diagonal pela defesa, pelo menos distraiu a retaguarda do Real. Em conjunto com Olise, a dinâmica do quarteto ofensivo é atualmente insuperável em toda a Europa.
Isso torna ainda mais difícil para Musiala conquistar uma vaga no time titular em jogos importantes. Especialmente porque Karl também está ansioso e, graças a boas atuações regulares, está atualmente à frente do jogador de talento excepcional. Quase que foi reveladora a atuação de Musiala no Bernabéu após sua entrada no lugar de Gnabry aos 69 minutos.
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FC Bayern: Jamal Musiala ainda está longe de estar 100%
Durante grande parte da partida, o jogador de 23 anos ficou completamente à margem do jogo. Ele desperdiçou duas oportunidades promissoras de contra-ataque e tocou na bola apenas dez vezes. Um desses toques, aliás, foi emblemático do fato de que Musiala ainda está longe de estar a 100%. Em excelente posição, ele poderia ter marcado o 3 a 1, possivelmente decisivo, pouco antes do fim e, assim, tirado o famoso “fio de cabelo” da sopa de sucesso bávara. “No fim das contas, tivemos algumas chances que deveríamos ter aproveitado”, disse Gnaby e enfatizou: “Talvez pudéssemos ter jogado um pouco melhor no final, então teríamos conseguido matá-los.”
No fim das contas, é claro que não foi apenas por causa dessa chance de Musiala que o Bayern acabou ficando abaixo do seu valor de xG de 2,92 e perdeu a oportunidade de garantir a vitória. No entanto, Musiala simplesmente não tem argumentos suficientes para estar em campo nos momentos decisivos.
A insegurança perceptível é totalmente normal após várias semanas repletas de contratempos. Eberl também deixou isso claro antes da partida para Madri. “Não é uma lesão que se recupera assim, de passagem”, explicou ele, acrescentando: “Há muito aspecto físico envolvido, mas também a alma e a psique.” Além disso, ele abordou os muitos contratempos após o retorno de Musiala em janeiro, mais recentemente após a partida contra a Atalanta Bergamo. “Adesões no tornozelo” teriam sido o problema — algo bastante delicado, pois: “Não está tudo impecável e intacto, mas sim operado e debilitado.”
Assim, é compreensível a tentativa de dar a Musiala o máximo de oportunidades para recuperar sua antiga forma. “É claro que ele passou por um período difícil. Ele precisa de autoconfiança”, afirmou Lothar Matthäus com precisão na terça-feira, em sua função de comentarista da Sky Austria. Ele ainda não poderia estar “nessa condição sem ritmo de jogo”. Ao mesmo tempo, porém, o jogador com mais partidas pela seleção alemã também admitiu: “Para Musiala, essa participação em campo chegou cedo demais em termos de jogo, mas talvez sejam necessários esses jogos para que ele volte a se sentir importante para a equipe em campo, para que o técnico lhe dê confiança.”
Índice impressionante de Serge Gnabry – Jamal Musiala fica apenas com o papel de desafiante
Confiança que Musiala precisa urgentemente, também de vista do Mundial. Como ele também perdeu a concentração de março devido a dores no tornozelo, o esquema ofensivo de Julian Nagelsmann já está bastante consolidado. Kai Havertz e Florian Wirtz são titulares garantidos. Nick Woltemade e Leroy Sané foram titulares uma vez cada, enquanto Karl mais uma vez brilhou como reserva. E Gnabry? Ele também foi titular duas vezes, ambas como jogador livre atrás do atacante.
Isso fez com que até mesmo Wirtz, que também está em excelente forma, tivesse que se deslocar nominalmente para a ala esquerda. “Serge está em ótima fase – por vários motivos. Ele está em excelente forma física e também se beneficia da situação de lesões, em que não temos tantos jogadores disponíveis para a posição. Assim, ele pode jogar livremente com uma boa sensação”, disse o técnico da seleção já em outubro.
Nada mudou nisso. O quanto Gnabry pode enriquecer a seleção alemã nessa função, ele provou mais uma vez com seu gol e assistência contra a Suíça. Foram suas participações em gols número cinco e seis desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro do ano passado. O fato de Gnabry ter conquistado uma vaga de titular e de ser, na verdade, indispensável, reflete-se em mais uma estatística interessante.
Excluindo os atacantes centrais, Gnabry é o jogador ofensivo alemão que precisa de menos minutos para marcar. Quase a cada 90 minutos, Gnabry esteve diretamente envolvido em um gol nesta temporada pelo Bayern e pela seleção alemã. Ele soma 27 participações em gols em 44 partidas, a maioria delas sem jogar os 90 minutos completos.
Aliás, Karl vem em segundo lugar nesse ranking, garantindo uma comemoração de gol para sua equipe a cada 109 minutos. Tudo isso não é necessariamente uma boa notícia para Musiala – e dificulta a vida tanto de Kompany quanto de Nagelsmann na hora de atribuir a ele mais do que o papel de desafiante. Embora Musiala provavelmente já esteja feliz apenas por poder voltar a jogar sem dor.
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Serge Gnabry: Estatísticas do FC Bayern de Munique e da seleção alemã nesta temporada
Estatísticas FC Bayern de Munique Seleção Alemã Jogos 36 8 Gols 10 4 Assistências 11 2 Minutos em campo 1.980 573