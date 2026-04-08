Ainda está longe de estar a 100%! Uma nova situação no FC Bayern de Munique complica a gestão de Jamal Musiala

Nesse sentido, vários fatores desempenham um papel decisivo. Gnabry se beneficiou das decisões de transferência bastante arriscadas tomadas no verão e praticamente ganhou de presente sua vaga de titular no início da temporada. Após as saídas de Leroy Sané, Kingsley Coman e Thomas Müller, além da grave lesão de Jamal Musiala na Copa do Mundo de Clubes, apenas um novo jogador ofensivo foi contratado: Luis Díaz. Além disso, o adolescente Lennart Karl ganhou a confiança como reserva de Michael Olise na ala direita.

Gnabry ocupou a vaga no meio-campo e aproveitou sua chance de maneira impressionante. Enquanto as cinco participações em gols nas primeiras cinco partidas da temporada foram consideradas por muitos como um momento passageiro com prazo de validade, desta vez foi bem diferente. O jogador de 30 anos simplesmente continuou, reforçou suas ambições de ser titular e chegou a assinar, em fevereiro, um novo contrato de dois anos, ainda que com um salário um pouco menor. E isso enquanto Leon Goretzka não recebeu mais nenhuma proposta de renovação.

“Serge Gnabry cresceu com o FC Bayern e é um dos pilares absolutos desta equipe – em campo e no vestiário, ele é extremamente importante”, afirmou com toda a razão o diretor esportivo Max Eberl por ocasião da renovação do contrato. A baixa taxa de ausências nesta temporada também contribuiu para isso. Ele ficou fora do elenco apenas quatro vezes, e outras quatro vezes não entrou em campo devido ao gerenciamento de carga de trabalho. O quão notável isso é fica claro quando se analisa suas ausências nos cinco anos anteriores. Gnabry precisou ficar de fora 20 vezes por diversos motivos, perdendo assim um total de 65 jogos pelo clube e pela seleção.

Também visualmente houve uma mudança. Gnabry, que fora de campo também chamava a atenção por suas roupas extravagantes, usa desde esta temporada uma faixa branca na testa. Muito mais decisivo do que sua nova marca registrada é, porém, o fato de que Gnabry, sob o comando do técnico Vincent Kompany, se reinventou de certa forma. Em sua temporada de estreia, o belga, assim como seus antecessores, o escalou principalmente como ponta. Somente na reta final, quando o título já estava praticamente garantido, ele passou a atuar no meio. Mesmo na eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão, ele atuou nas laterais do campo.